Haresh Khoobchandani
欧特克公司 亚太区副总裁
亚太区是欧特克市场增长速度最快的区域之一。 作为在该区域的最高级别领导人，他负责欧特克在亚太地区市场的总体盈利和战略发展。
Haresh Khoobchandani
欧特克公司 亚太区副总裁
亚太区是欧特克市场增长速度最快的区域之一。 作为在该区域的最高级别领导人，他负责欧特克在亚太地区市场的总体盈利和战略发展。
孙志伟
欧特克公司 大中华区总经理
孙志伟现任欧特克公司大中华区总经理，他全面负责欧特克在大中华区市场的整体业务运营和战略规划。孙志伟深耕软件行业超过 30 年，拥有极为丰富的业务经验和出色的领导能力。
肖胜凯
欧特克公司 大中华区大客户业务总经理
负责中国工程建设业大客户及区域的业务发展、运营及市场开拓工作。推动并参与众多行业领先企业和国内大型项目，对以 BIM 为核心的信息化新技术的开创性实践与应用。
陆大明
中国机械工业联合会 副会长
研究员级高级工程师，中国机械工程学会驻会副理事长，是我国著名的物流装备专家，长期在物料搬运设备领域工作，先后获得过国家、省部级多项科技进步奖。
邹琼
深圳市瑞云科技股份有限公司 总经理
拥有超过 12 年的计算机图像渲染云服务经验，为影视作品提供渲染算力服务，对元宇宙 XR 虚拟图像渲染的相关技术和产业链有丰富的经验和深度的观察。
罗海涛
欧特克公司 大中华区技术总监
负责管理欧特克大中华区技术团队，工程建设行业、制造业和传媒娱乐行业等领域的技术推广和项目时实践等相关工作。
何展
NVIDIA 中国区 Omniverse 经理
目前就职于 NVIDIA，负责中国区传媒娱乐行业以及 NVIDIA RTX 企业级产品线以及元宇宙概念平台 Omniverse 在中国区域的业务拓展工作。
彭启明
晨曦科技 集团运营总监
晨曦科技 2021 年加入欧特克行业数字生态加速计划（Autodesk ECO-X), 是欧特克工程建设领域的战略合作伙伴。晨曦科技基于 Revit 开发的 BIM 计价算量解决方案在业内受到广泛欢迎。
徐鸣
中国惠普有限公司 个人信息系统产品部 增值业务部总经理
主要负责惠普个人信息系统产品部增值业务在中国的销售及市场营销业务，包括业务战略的制定和管理。
周园
波士顿咨询公司 高级合伙人兼董事总经理
她是波士顿咨询工业和基础设施板块全球领导团队，城市化和地产课题全球领导人，以及中国工业品业务的负责人，同时也担当国内许多城市的政府顾问。
李嘉熹
欧特克公司 工程建设行业技术专家
有丰富的装配式设计，BIM 全过程咨询，企业大数据应用的海内外项目经验。
汪洋
同炎数智科技 (重庆)有限公司 董事长
享受国务院特殊津贴专家，教授级高级工程师、英国皇家特许建造学会(CIOB)中国西部区常务副主席。中国图学学会 BIM 专委会委员，中国建筑学会施工分会常务委员。
石拓
中湘智能建造有限公司 董事长
现任中湘智能建造有限公司党总支书记、董事长，一级注册建筑师、一级注册建造师、高级工程师。具有房地产开发、建筑设计、现场施工管理工作经验。
林磊
中建八局第二建设有限公司 BIM总监
现任中建八局第二建设有限公司 BIM 总监。
李 慧
上海城建数字产业集团 信息科技副总经理
BIM 国际认证专家。主导公司重点项目如绍兴智慧快速路、华为松山湖有轨电车BIM应用等。主编全国及地方十余本 BIM 标准及 BIM 书籍。
彭斯巍
NVIDIA Omniverse 业务经理
负责 NVIDIA Omniverse 产品线业务经理。
李 慧
上海城建数字产业集团 信息科技副总经理
BIM 国际认证专家。主导公司重点项目如绍兴智慧快速路、华为松山湖有轨电车BIM应用等。主编全国及地方十余本 BIM 标准及 BIM 书籍。
张 翔
欧特克公司 制造业大客户业务总监
负责驱动公司在中国设计与制造领域保持领先。凭借自身对不同行业跨界、融合趋势的理解和把握，致力于携手各个行业的客户及合作伙伴共同深入开拓中国市场。
刘宇亮
普华永道 中国咨询部数字化运营服务总监y
拥有 18 年以上的企业管理和信息化工作阅历，在信息化建设、流程数字化理念与实践、流程管理、IT 项目管理等领域内具有丰富的实践经验。
王友强
上汽大众 数字高级曲面设计经理
18 年专职于汽车数字化曲面领域，2006 年加入上汽大众数字高级曲面部门，现任职曲面部门经理兼专家，曾主导负责过上汽大众多款车型的整车内外饰 CAS 及 A 面工作。
李 丰
机械工业第九设计研究院股份有限公司 高级研发工程师
长期从事软件研发、数字化平台建设工作，作为机械九院数字化研发带头人，主持开发数字化平台研发多项课题，获得软件著作权 12 项。
韩基祥
中钢设备有限公司 矿物加工部部长
北京中宏联工程技术公司 法人\总经理
教授级高级工程师，长期从事钢铁冶炼项目 EPCMO 总承包、球团基础实验研究、2008 年开始带式球团工艺及核心装备制造技术的设计研发。
赵路阳
中国科学院高能物理研究所 高级工程师
对大型公用设施和基建项目的设计、集成、安装、调试和运行的全过程有着深入的工作经历，在进度把控、风险管理、多专业协调、优化集成等方面有丰富的管理经验。
金 晶
巴斯夫（中国）有限公司 亚太区 CAE 经理
主要从事聚合物的机械以及成型仿真，目前主要负责向客户提供基于仿真的定制化的产品优化设计与验证工作。主要研究领域在于玻纤增强材料塑料以及复合材料的成型及仿真。
廖金宁
超威半导体产品（中国）有限公司 大中华区高级产品市场经理
于 2004 年加入 AMD 公司，对于 AMD 处理器和显卡产品有深入的了解，熟悉芯片 开发、设计、测试、市场定位与推广的各个方面，是资深的产品专家和解决方案导师。