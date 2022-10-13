肖胜凯

欧特克公司 大中华区大客户业务总经理

负责中国工程建设业大客户及区域的业务发展、运营及市场开拓工作。推动并参与众多行业领先企业和国内大型项目，对以 BIM 为核心的信息化新技术的开创性实践与应用。