虚拟设计和施工 (VDC) 是一种用于创建建筑和项目场地数字模型的技术。建筑师、工程师和承包商使用 VDC 模型对建筑设计、流程、进度、预算等进行可视化和规划。公司利用 VDC 技术能够在破土动工之前，从开始到完成分析施工计划。
虚拟设计和施工 (VDC) 是一种用于创建建筑和项目场地数字模型的技术。建筑师、工程师和承包商使用 VDC 模型对建筑设计、流程、进度、预算等进行可视化和规划。公司利用 VDC 技术能够在破土动工之前，从开始到完成分析施工计划。
VDC 和建筑信息模型 (BIM) 技术相关，但用途不同。BIM 技术用于创建物理建筑的数字表示。VDC 技术使用三维 BIM 模型和其他信息以数字方式规划施工项目的所有方面—从成本估算到进度安排和风险管理。
图片来源：KlingStubbins
Autodesk 工程建设软件集是一套集成式 BIM 工具，支持您快速高效地创建建筑设计、土木基础设施和施工模拟。该软件集提供涵盖从概念设计到施工的设计技术，可支持建筑生命周期的所有阶段。
人为错误风险在施工工作流中是不可避免的。利用 VDC 技术，您能够先虚拟构建项目，然后跟踪施工进度、优化流程、最大程度减少浪费并验证安装。这样可提升工作流的效率、提高质量并降低风险。
节省资金、加强协作并提高施工项目的质量和安全性。
如果应用得当，VDC 技术可帮助节省时间和资金，从提供更准确的施工前成本分析到优化详图设计可实现更准确的投标和估算。
利用 VDC 技术，若干多跨领域方可以在虚拟环境中开展协作，为每个人提供最新的设计信息并增强非现场协调。
施工前可视化有助于为重要施工方面分配适当的资金。在施工的每个阶段建模可消除现场错误并进一步提高质量成果。
利用 VDC 技术，利益相关方能够在建筑开始前识别和评估安全问题，从而减少引发现场事故的危险，并最大限度地降低社会和环境影响。
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工程建设软件集支持四维和五维 BIM，有助于简化施工进度安排和更准确地估算成本和规划。
Autodesk 工程建设软件集包含支持高级整体项目分析和建模的软件。可从二维概念轻松生成三维模型，然后只需在发生更改时在模型中更新数据。使用模拟分析项目细节，协调模型与项目数量和进度，然后量化和分析时间与成本。