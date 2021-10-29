虚拟设计和施工 (VDC) 是一种用于创建建筑和项目场地数字模型的技术。建筑师、工程师和承包商使用 VDC 模型对建筑设计、流程、进度、预算等进行可视化和规划。公司利用 VDC 技术能够在破土动工之前，从开始到完成分析施工计划。