虚拟设计和施工软件

了解通过 Autodesk® 工程建设软件集的虚拟设计和施工技术如何帮助您提高协作、控制成本并改进施工项目的质量。

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什么是虚拟设计和施工技术？

虚拟设计和施工 (VDC) 是一种用于创建建筑和项目场地数字模型的技术。建筑师、工程师和承包商使用 VDC 模型对建筑设计、流程、进度、预算等进行可视化和规划。公司利用 VDC 技术能够在破土动工之前，从开始到完成分析施工计划。

VDC 与 BIM 之间有何区别？

VDC 和建筑信息模型 (BIM) 技术相关，但用途不同。BIM 技术用于创建物理建筑的数字表示。VDC 技术使用三维 BIM 模型和其他信息以数字方式规划施工项目的所有方面—从成本估算到进度安排和风险管理。

图片来源：KlingStubbins

使用工程建设软件集进行 VDC

Autodesk 工程建设软件集是一套集成式 BIM 工具，支持您快速高效地创建建筑设计、土木基础设施和施工模拟。该软件集提供涵盖从概念设计到施工的设计技术，可支持建筑生命周期的所有阶段。

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VDC 施工工作流

人为错误风险在施工工作流中是不可避免的。利用 VDC 技术，您能够先虚拟构建项目，然后跟踪施工进度、优化流程、最大程度减少浪费并验证安装。这样可提升工作流的效率、提高质量并降低风险。

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虚拟设计和施工的优势

节省资金、加强协作并提高施工项目的质量和安全性。

  • 节省时间和资金

    如果应用得当，VDC 技术可帮助节省时间和资金，从提供更准确的施工前成本分析到优化详图设计可实现更准确的投标和估算。

  • 加强协作

    利用 VDC 技术，若干多跨领域方可以在虚拟环境中开展协作，为每个人提供最新的设计信息并增强非现场协调。

  • 提高质量

    施工前可视化有助于为重要施工方面分配适当的资金。在施工的每个阶段建模可消除现场错误并进一步提高质量成果。

  • 改善健康和安全

    利用 VDC 技术，利益相关方能够在建筑开始前识别和评估安全问题，从而减少引发现场事故的危险，并最大限度地降低社会和环境影响。

工程建设软件集

借助工程建设软件集，VDC 团队可以使用集成式 CADBIM 工具以虚拟方式规划、设计、建造和管理建筑。通过针对可施工性优化设计，提前规避风险。可靠地测量数量以估算施工成本。协调模型以减少代价高昂的现场协调问题等等。

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虚拟设计和施工软件

使用功能强大的 BIM 和 CAD 工作流，满怀信心地进行设计和建造。

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虚拟设计和施工资源

虚拟设计和施工常见问题解答 (FAQ)

工程建设软件集支持四维和五维 BIM，有助于简化施工进度安排和更准确地估算成本和规划。

工程建设软件集为 VDC 协调员提供了一套全面的 BIMCAD 工具，可帮助简化整个施工项目工作流。加快设计流程、自动执行任务、改善协作并优化从概念到竣工的管理任务。

 

Autodesk 工程建设软件集包含支持高级整体项目分析和建模的软件。可从二维概念轻松生成三维模型，然后只需在发生更改时在模型中更新数据。使用模拟分析项目细节，协调模型与项目数量和进度，然后量化和分析时间与成本。

工程建设软件集包括 3ds MaxRevit，它们是增强型可视化工具，可让您将三维 BIM 模型转变为引人入胜的空间体验。

 