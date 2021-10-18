数字化施工是数据技术在施工流程中的应用，可以从设计到交接的整个项目流程中提供信息。建筑信息模型 (BIM) 是功能最强大的数字化工具之一，可让项目生命周期的各个阶段受益，包括估算、材料和人工管理。
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自动化生产图和三维可视化只是工程建设软件集中的两项功能，可让您在项目开始前确定降低人工和材料成本的方法。
通过在施工前可视化和规划现场物流，您可以查明并解决潜在危险，提高施工安全性。
将设计和施工期间生成的 BIM 数据连接到设备操作，以实现无缝的建筑交接。
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