工程建设软件集简化了整个施工项目工作流。在保持高质量的同时，从设计意图快速转变到施工或制造。轻松实现从设计到详图设计的流程自动化，以获得准确的车间细节。同时创建二维设计和三维模型，并将概念设计与详细工程相结合。