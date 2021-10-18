数字化施工软件

了解 Autodesk 工程建设软件集如何简化项目设计、规划和建设。

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什么是数字化施工？

数字化施工是数据技术在施工流程中的应用，可以从设计到交接的整个项目流程中提供信息。建筑信息模型 (BIM) 是功能最强大的数字化工具之一，可让项目生命周期的各个阶段受益，包括估算、材料和人工管理。

使用工程建设软件集进行数字化施工

工程建设软件集中提供的工具可帮助施工团队利用数字化 CADBIM 工作流快速从设计意图转向施工。这种数据驱动型方法可以及早降低风险，避免代价高昂的返工，并在整个数字化施工流程中推动创新。

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使用 BIM 数据从设计转移到建造

了解米勒电气公司 (Miller Electric Company) 如何使用工程建设软件集设计、建模和预制加工复杂的电网系统。这种基于 BIM 的方法显著减少了返工和浪费，同时提高了质量和安全性能。

适用于每个项目阶段的数字化施工解决方案

Autodesk 提供贯穿整个项目生命周期的集成式数字化施工工作流。工程建设软件集可借助强大的 BIM 工具简化数据的收集和通信方式。 Autodesk Construction Cloud 将这些模型应用于关键规划和建筑流程，以增强协作、决策和效率。

参见云

互联数字化施工工作流

了解工程和施工公司 BAM Ireland 如何进行技术转型以完全消除高风险手动工作流。该公司将工程建设软件集的强大功能与 BIM 360 提供的数据见解相结合，以突破数字化界限并充分获益于互联施工。

继续阅读（英文）

数字化施工的优势

在项目生命周期的每个阶段提高效率并通过数字化施工技术增强协作。

  • 加强协作

    Autodesk 数字化施工技术支持在任何施工项目中跨所有领域进行无缝协作，无论在何处：办公室、工地、家庭或随时随地。

  • 提高工作效率并降低成本

    自动化生产图和三维可视化只是工程建设软件集中的两项功能，可让您在项目开始前确定降低人工和材料成本的方法。

  • 提高施工安全性

    通过在施工前可视化和规划现场物流，您可以查明并解决潜在危险，提高施工安全性。

  • 转换建筑交接

    将设计和施工期间生成的 BIM 数据连接到设备操作，以实现无缝的建筑交接。

工程建设软件集

具有强大 BIM 和 CAD 工作流的数字化施工软件可在整个项目生命周期内提供出色的支持。

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软件集中面向数字化施工的相关软件

一个集成的数字化施工软件集可帮助您应对各种建筑挑战。

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数字化施工资源

数字化施工常见问题解答 (FAQ)

Autodesk 的工程建设软件集旨在转变建筑设计、土木基础设施和施工专业人员的工作方式。其集成工具组合可改进建筑设计工作流，让您更高效地协作并生成更高质量的设计。

工程建设软件集简化了整个施工项目工作流。在保持高质量的同时，从设计意图快速转变到施工或制造。轻松实现从设计到详图设计的流程自动化，以获得准确的车间细节。同时创建二维设计三维模型，并将概念设计与详细工程相结合。

Autodesk 工程建设软件集软件和 Autodesk Construction Cloud 提供了数字化施工所基于的强大数据分析和业务智能。您可以将 BIM 数据链接到工作流和项目团队，以享受互联施工的优势。

Autodesk 工程建设软件集包含 BIMCAD 软件，可简化数据交换并实现与数字化工作流和脱机工作流的集成。本地集成以及与 Autodesk Construction Cloud 中提供的工具轻松互操作，可增强协作。