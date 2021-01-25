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    下载面向个人和业务爱好用途的 Fusion 360

    面向符合条件的业余爱好者、非商业用户的免费限制版 Fusion 360。基本功能包括：

    • 标准二维/三维 CAD 工具
    • 有限的电子产品 – 2 个原理图、2 个图层、80 平方厘米电路板面积
    • 基本制造 – 2.5 轴铣削和 3 轴铣削、车削、FFF 增材制造、预制加工
    • 仅限本地渲染
    • 仅限 10 个活动的可编辑 Fusion 360 文档，非活动文档数量不受限制
    • 仅限单用户数据管理
    • 仅限论坛支持
    • 导入和导出的文件类型受限

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