比较 BIM Collaborate 与 BIM Collaborate Pro

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    • 有限的电子产品 – 2 个原理图、2 个图层、80 平方厘米电路板面积
    • 基本制造 – 2.5 轴铣削和 3 轴铣削、车削、FFF 增材制造、预制加工
    • 仅限本地渲染
    • 仅限 10 个活动的可编辑 Fusion 360 文档，非活动文档数量不受限制
    • 仅限单用户数据管理
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