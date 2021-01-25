INVENTOR 授权软件

使用 INVENTOR 授权软件，提升工作安全性

非授权 INVENTOR 软件可能会危害您的工作

通过种子站点访问 Inventor® 以及使用注册机或破解版副本可能会使您面临恶意软件和数据丢失的风险。借助 Inventor 授权软件，更智能、更安全地工作。

立即订购固定期限的使用许可

使用 Inventor 授权软件获得更多优势

享受灵活且经济实惠的期限选项，获取最新更新，让您的工作充满安全感。

  • 即时体验最新增强功能

    订购 Inventor 授权软件后，您可以立即不受限制地使用最新的软件更新，包括新功能。您还可以下载和使用先前的版本。

  • 灵活且经济实惠的计划

    无需巨额的前期投资，即可试用 Inventor 授权软件。或者，订购一年或多年期固定期限的使用许可，最大限度地节省成本。根据需要添加或移除席位。随着项目和团队要求的不断发展，Inventor 授权软件也会随之发展。

  • 满怀信心、高枕无忧地工作

    只有 Inventor 授权软件才能让您高枕无忧，因为您确信您的设计不会受到恶意软件或数据完整性问题的影响。

Inventor 种子：存在哪些风险？

使用种子来获取非授权 Inventor 软件伴随着巨大的项目完整性、数据安全性、财务和法律风险。

  • 性能低下

    非授权软件缺乏稳定性，导致应用程序在关键时刻崩溃。您可能会在设计、流程、产品或结构中遇到完整性问题。

  • 恶意软件隐藏，数据丢失

    您接触恶意软件的风险会增加，而这些恶意软件可能会危及数据，包括您的工作。在其网络上安装非授权软件的公司有三分之一概率会遇到恶意软件。*

  • 法律和财务影响

    使用非授权软件会使您面临侵犯版权或其他潜在法律索赔的风险。解决索赔和恶意软件攻击可能需要大量的财务投资。

购买 Inventor 授权软件

从长远来看，非授权软件会让您付出代价。立即订购 Inventor 授权软件 — 我们灵活且经济实惠的计划旨在满足您的需求。

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了解有关 Autodesk 授权软件、非授权软件以及如何保护自己的更多信息。

Autodesk 授权软件是从 AutodeskAutodesk 授权经销商处订购的合法授权软件。它没有非授权软件中可能被发现的漏洞。

非授权软件是指非法复制、分发或使用软件。出现以下一种或多种情况时即为非授权软件：

  • 软件被修改或破解
  • 密钥或帐户被复制或出售
  • 使用不符合许可使用条款
  • 从未经授权的经销商处购买软件

使用非授权软件会给个人和组织带来风险。非授权软件可能已被修改和/或包含恶意代码，会导致如下问题，包括：

  • 接触恶意软件的风险，这些恶意软件可能会破坏或危害您的工作。
  • 软件运行不正常或故障的风险。
  • 限制访问客户支持、升级和技术文档。

这些问题可能会在您的设计、流程、产品或结构中产生安全、质量或完整性问题。使用非授权软件还会使您和您的公司面临侵犯版权或其他潜在法律索赔的风险。

使用非授权软件是侵犯版权的行为，可能会导致民事处罚或刑事处罚。此外，Autodesk 使用条款要求所有客户在使用 Autodesk 软件时应遵守所有适用法律，严禁未经授权擅自使用、访问或复制软件。

有多种方法可以检查软件状态。实施软件资产管理实践将有助于深入了解哪些许可证使用正确。此外，Autodesk 可能会检测并向使用非授权软件的用户发送通知，而且可能还会根据 Autodesk 使用条款进行许可检查。

您和您的公司可以避免非授权相关问题，只需直接通过 www.autodesk.com 或通过 Autodesk 授权经销商订购 Autodesk 授权软件的固定期限的使用许可即可。如果您需要帮助，也可以与 Autodesk 销售人员联系。

此外，切勿通过种子网站下载和安装 Autodesk 软件，绝不要下载和安装破解版软件，也不要使用密钥生成器或注册机激活 Autodesk 软件。

不可以。Autodesk 教育版和学生版许可不得用于商业、职业、商业培训或其他营利目的。如果您要将教育版或学生版软件用于商业目的，请访问 www.autodesk.com 以订购适合您的 Autodesk 产品的固定期限的使用许可。

一旦在设备上检测到 Autodesk 产品，Autodesk 授权服务便会生效。如果无法再检测到 Autodesk 产品，系统将自动禁用此服务。

使用Autodesk Inventor 授权软件更智能地工作

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使用 Inventor 软件更高效地生成更好的零件、部件和工程图。立即订购固定期限的使用许可 — 我们灵活且经济实惠的计划旨在满足您的需求。

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与 Autodesk 联系

许多人不明就里地购买了非授权软件。如果您受到与非授权软件使用相关的问题的影响，我们随时为您提供帮助。

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*BSA 全球软件调查，2018 年 6 月