享受灵活且经济实惠的期限选项，获取最新更新，让您的工作充满安全感。
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订购 Civil 3D 授权软件后，您可以立即不受限制地使用最新的软件更新，包括新功能。您还可以下载和使用先前的版本。
无需巨额前期投资即可试用 Civil 3D 授权软件。或者，订购一年或多年期固定期限的使用许可，最大限度地节省成本。根据需要添加或移除席位。随着项目和团队要求的不断发展，Civil 3D 授权软件也会随之发展。
只有 Civil 3D 授权软件才能让您高枕无忧，因为您确信您的设计不会受到恶意软件或数据完整性问题的影响。
使用种子来获取非授权 Civil 3D 软件伴随着巨大的项目完整性、数据安全性、财务和法律风险。
非授权软件缺乏稳定性，导致应用程序在关键时刻崩溃。您可能会在设计、流程、产品或结构中遇到完整性问题。
您接触恶意软件的风险会增加，而这些恶意软件可能会危及数据，包括您的工作。在其网络上安装非授权软件的公司有三分之一概率会遇到恶意软件。*
使用非授权软件会使您面临侵犯版权或其他潜在法律索赔的风险。解决索赔和恶意软件攻击可能需要大量的财务投资。
从长远来看，非授权软件会让您付出代价。立即订购 Civil 3D 授权软件 — 我们灵活且经济实惠的计划旨在满足您的需求。
了解有关 Autodesk 授权软件、非授权软件以及如何保护自己的更多信息。
非授权软件是指非法复制、分发或使用软件。出现以下一种或多种情况时即为非授权软件：
使用非授权软件会给个人和组织带来风险。非授权软件可能已被修改和/或包含恶意代码，会导致如下问题，包括：
这些问题可能会在您的设计、流程、产品或结构中产生安全、质量或完整性问题。使用非授权软件还会使您和您的公司面临侵犯版权或其他潜在法律索赔的风险。
您和您的公司可以避免非授权相关问题，只需直接通过 www.autodesk.com 或通过 Autodesk 授权经销商订购 Autodesk 授权软件的固定期限的使用许可即可。如果您需要帮助，也可以与 Autodesk 销售人员联系。
此外，切勿通过种子网站下载和安装 Autodesk 软件，绝不要下载和安装破解版软件，也不要使用密钥生成器或注册机激活 Autodesk 软件。
不可以。Autodesk 教育版和学生版许可不得用于商业、职业、商业培训或其他营利目的。如果您要将教育版或学生版软件用于商业目的，请访问 www.autodesk.com 以订购适合您的 Autodesk 产品的固定期限的使用许可。
一旦在设备上检测到 Autodesk 产品，Autodesk 授权服务便会生效。如果无法再检测到 Autodesk 产品，系统将自动禁用此服务。
Civil 3D 土木工程设计软件可提高从设计到生产整个过程中的协作和工作流程效率。立即订购固定期限的使用许可 — 我们灵活且经济实惠的计划旨在满足您的需求。
许多人不明就里地购买了非授权软件。如果您受到与非授权软件使用相关的问题的影响，我们随时为您提供帮助。
*BSA 全球软件调查，2018 年 6 月