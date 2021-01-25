使用非授权软件会给个人和组织带来风险。非授权软件可能已被修改和/或包含恶意代码，会导致如下问题，包括：

接触恶意软件的风险，这些恶意软件可能会破坏或危害您的工作。

软件运行不正常或故障的风险。

限制访问客户支持、升级和技术文档。

这些问题可能会在您的设计、流程、产品或结构中产生安全、质量或完整性问题。使用非授权软件还会使您和您的公司面临侵犯版权或其他潜在法律索赔的风险。