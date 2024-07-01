教育

教育版订购客户现在可使用面向 Chromebook 的 Fusion 360。了解更多

  • 平台：
  • 快速入门
  • 获取产品
  • 获取许可
  • 产品在此设备上不可用
  • 激活班级
  • 包含在 AutoCAD 中
  • 通过网络服务器进行部署
  • 通过多座席单机许可部署

激活产品

 注意：在 Autodesk Account 中，固定期限使用许可称为“座席”。如果已在 Autodesk Account 中分配座席，请单击刷新以查看下方准确的固定期限使用许可数据。

  • 标题

  • 可用的固定期限使用许可

  • 已分配的固定期限使用许可

  • 剩余的固定期限使用许可

 

 

选择如何让学生快速开始使用 Autodesk 产品

要通过 Autodesk 教育版许可方案获取 Autodesk 产品，您必须选择下面的选项。这是一次性决定，将适用于您通过 Autodesk Education 帐户请求访问的所有其他产品。

  •  教师的明智选择

    教育版单（人）用户固定期限使用许可

    利用教育版许可方案可获取任何产品的 125 个单（人）用户固定期限使用许可。

     班级参与 - 邀请学生并分别分配产品访问权限或同时为整个班级授予访问权限。

     快速 - 整个班级可在收到邀请的几分钟内立即开始使用 Autodesk 产品。

     灵活 - 拥有产品单（人）用户固定期限使用许可的学生可将产品安装在多达 3 台不同的计算机上。

     易于使用 - 班级的所有学生均可绕过资格确认程序，拥有相同的简便入门体验。

    选择此“教育版单（人）用户固定期限使用许可”选项并单击“接受”，即表示我谨此同意：我仅在自己的 Autodesk 帐户下邀请属于我所在教育机构且仅出于教育目的使用 Autodesk 产品的学生、教职人员或工作人员用户，且此类用户符合 Autodesk 教育版资格要求，其中包括最低年龄要求

  • 教育版网络许可

    使用网络许可服务器来部署许可。

     

     机构或地区的访问权限 - 每个产品的许可最多支持 3000 名学生同时使用。

     实验室部署 - 借助基于序列号的安装来管理实验室设备。

    注意：想要使用某些产品（如 Fusion 360 或 InfraWorks）的学生需要拥有 Autodesk 帐户，并单独确认其有资格免费获得 Autodesk 产品的教育版访问权限。

    选择此“教育版网络许可”选项并单击“接受”，即表示我谨此同意：属于我所在教育机构且仅出于教育目的使用 Autodesk 产品（通过我的帐户获取这些产品）的所有学生或教职人员都符合 Autodesk 教育版资格要求，其中包括最低年龄要求

 

 

是否确定要选择教育版网络许可？

 

 

获取 125 个固定期限使用许可

您可以为每位学生分配一个固定期限使用许可。

正在处理您的请求。请稍候...

恭喜，您拥有 125 个固定期限使用许可

  • 要立即分配 ${productName} 的访问权限，请单击“分配用户”。此操作将打开 Autodesk Account，您可在其中上传用户列表并为其分配固定期限使用许可。
  • 要为学生获取更多产品，单击“获取更多产品”。您可以稍后分配 ${productName} 的访问权限。

遇到系统问题。请稍后重试。

完成此请求可能需要一些时间。请稍后查看您的固定期限使用许可状态。

 

 

Autodesk Fusion 教育版

Autodesk Fusion 工具的独一无二之处在于，它可以将整个产品开发流程关联到单一 CAD/CAM/CAE 平台。

快速便捷、功能强大、免费提供教育版 - 在易于教学和使用的现代用户界面上提供无与伦比的众多功能。 了解为何 Autodesk Fusion 是指导学生在设计、工程和制造领域发展职业生涯的首选工具。

开始之前需要了解的要点：

通过以下三个简单步骤快速启动和运行：

1.下载 Fusion 实验室安装软件包
2.在每个客户端上执行 Fusion 实验室安装软件包
  • ·从 Windows 资源管理器、命令 Shell、脚本或者软件分发或管理系统运行可执行文件。
  • ·可执行文件将提示需要管理员权限（如果尚没有管理员权限）。
3.注册以接收 Autodesk Fusion 更新

Autodesk Fusion 大约每六周更新一次。必须定期更新实验室安装。通过注册获取通知来保持完全兼容性。单击此处（英文）以获取通知。

您将收到一封电子邮件，其中包含以下关于升级 Autodesk Fusion 的说明：

  • ·重新下载 Fusion 实验室安装软件包（上述步骤 1 中的链接）
  • ·仅限 Windows：
    • 为了确保您的实验室版本与学生个人设备上提供的最新版本一致，您现在可以选择设置自动下载。Autodesk Fusion 的自动下载功能可以自动下载每 6-8 周发布一次的更新。请按照此处的自动下载设置说明进行操作 - 请参见第 6 部分（第 14 页）。
    • 或者，也可以在实验室环境中手动安装和更新 Autodesk Fusion。将此批处理文件下载到与软件包相同的文件夹/目录中。从 Windows 资源管理器、命令 Shell、脚本或者软件分发或管理系统启动 *.bat 文件。
Fusion 实验室部署手册 (PDF) 中提供了高级选项

 

 

序列号： ${serialNumber}

产品密钥： ${productKey}

文件大小： ${fileSize}

授权用途： 在网络服务器上安装。最多可由 ${seats} 个并发用户共享。

授权用途： 最多在 ${seats} 台设备上安装。不需要网络服务器。

  已向您发送了一封包含许可信息的电子邮件。如果您的收件箱中未显示此电子邮件，请检查您的垃圾邮件文件夹。

后续步骤：

网络许可： 访问 RegisterOnce 然后单击“立即注册”。 查阅详细说明

多座席单机版许可： 启动产品，单击“管理许可”，然后按照屏幕上的说明进行操作，以注册并重新激活。 查阅详细说明

  有关查找许可信息的另一种方法，请访问页面。

您将收到所选软件或服务的 3 年期教育许可或授权，仅可在符合适用软件许可协议条款或服务条款的情况下用于教育目的。 了解更多

安装限制应用。 学生或老师通过教育社区获得许可的软件只能安装在学生或老师的个人计算机或设备上。教育机构通过教育社区获得许可的软件只能安装在教育机构的计算机或设备上。

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排序依据

要获得免费的 Autodesk 软件和/或远程服务，应接受并遵循此类软件或远程服务随附的使用条款中适用的条款和条件和/或其他条款。受教育许可或教育版固定期限使用许可约束的软件和远程服务仅可由符合条件的用户用于教育用途，不得用于商业、职业或任何其他以营利为目的的用途。