班级参与 - 邀请学生并分别分配产品访问权限或同时为整个班级授予访问权限。

快速 - 整个班级可在收到邀请的几分钟内立即开始使用 Autodesk 产品。

灵活 - 拥有产品单（人）用户固定期限使用许可的学生可将产品安装在多达 3 台不同的计算机上。

易于使用 - 班级的所有学生均可绕过资格确认程序，拥有相同的简便入门体验。