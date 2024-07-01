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可用的固定期限使用许可
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Fusion 360
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快速便捷、功能强大、免费提供教育版 - 在易于教学和使用的现代用户界面上提供无与伦比的众多功能。 了解为何 Autodesk Fusion 是指导学生在设计、工程和制造领域发展职业生涯的首选工具。
Autodesk Fusion 大约每六周更新一次。必须定期更新实验室安装。通过注册获取通知来保持完全兼容性。单击此处（英文）以获取通知。
您将收到一封电子邮件，其中包含以下关于升级 Autodesk Fusion 的说明：
序列号： ${serialNumber}
产品密钥： ${productKey}
文件大小： ${fileSize}
网络许可： 访问 RegisterOnce 然后单击“立即注册”。 查阅详细说明。
多座席单机版许可： 启动产品，单击“管理许可”，然后按照屏幕上的说明进行操作，以注册并重新激活。 查阅详细说明。
您将收到所选软件或服务的 3 年期教育许可或授权，仅可在符合适用软件许可协议条款或服务条款的情况下用于教育目的。 了解更多。
安装限制应用。 学生或老师通过教育社区获得许可的软件只能安装在学生或老师的个人计算机或设备上。教育机构通过教育社区获得许可的软件只能安装在教育机构的计算机或设备上。
要获得免费的 Autodesk 软件和/或远程服务，应接受并遵循此类软件或远程服务随附的使用条款中适用的条款和条件和/或其他条款。受教育许可或教育版固定期限使用许可约束的软件和远程服务仅可由符合条件的用户用于教育用途，不得用于商业、职业或任何其他以营利为目的的用途。