以数字化助推能源转型 —— Autodesk 助力国网上海电力设计 有限公司数字化转型之路

BIM技术提供基于多专业领域的统一模型和工作流程，利用BIM技术基于智能模型的、所有专业的规则驱动设计和建造，可为电力行业带来显而易见的好处——首先，有利于提高项目质量，制定标准规范，提高工程项目的安全性；其次，可进行成本控制，有利于减少工程浪费，增加对成本估算的把控；再次，可改进工作流程，有利于提升工作效率。

为贯彻国家电网和上海公司的要求，通过三维建模技术、数字化协同设计技术的集成应用，实现输变电工程的全过程三维可视化设计和信息一体化，实现电网设施(建筑、设备、装置性材料) 全生命周期数字化管理，构建贯穿规划、设计、建设、运行全过程的电网设施数字模型，统一电网设施数字化建模的深度、移交规则、数据规范等，国网上电设计基于自身战略定位，树立了数字化转型总体目标，并通过科技创新、数字化设计工具研发等方面破解转型难题。