模块化建筑引领中国建筑业高质量发展

中集模块化建筑(Modular Building Systems)通过自身强大的生产制造能力，将制造业的工业流程管理方式、产品加工理念与建筑设计充分结合起来，并借助Autodesk Revit®、Autodesk Inventor®以及Autodesk® Vault强大的数据创建、交互和协同能力，完成了诸如”香港科技园创新斗室（InnoCell）项目”、“香港竹篙湾隔离中心3A项目”等多个里程碑式的项目。



中集模块化建筑投资有限公司（以下简称“CIMC MBS”）是中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集”）旗下的战略性创新业务，致力于为全球酒店、公寓、商业办公、楼宇式云数据中心、学校、医院、文旅等领域提供高质量钢结构集成模块化建筑一站式解决方案。

CIMC MBS尝试突破传统，凭借先进的技术、高质量的产品和高效的建造方式，经过十多年的发展，先后为多个国家和地区提供产品和服务，与多个世界知名公司及行业机构建立了长期稳定的战略合作关系，同时，CIMC MBS研发并实施的多个楼宇式模块化数据中心项目，也成为了5G时代新基建最具代表性的基础设施之一。