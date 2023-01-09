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赵敏 销售总监
欧特克先进制造及制造业渠道拓展
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朝格图 技术经理
东江模具（深圳）有限公司
张杰 技术部经理
艾杰技贸易(成都)有限公司
李建 技术总监
欧特克先进制造解决方案
朱戈 技术经理
欧特克先进制造解决方案
周义 总经理
北京新吉泰软件有限公司
吴玮 技术总监
深圳市盈峰达金属切削科技有限公司
覃万德 技术总监
东莞市机明软件科技有限公司
赵林锋 总经理
苏州捷仕达模具科技有限公司
侯显峰 技术经理
欧特克先进制造解决方案
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罗坚一 CAE工程师
宁波华众模具制造有限公司
刘娟英 CAE工程师
深圳市银宝山新科技股份有限公司
郑跃迪 设计部部长
台州市点睛模业有限公司
潘江华 模流分析经理
常源科技（天津）有限公司
刘源 CAE分析工程师
重庆长安汽车股份有限公司
张成琼 CAE高级工程师
精英制模实业（深圳）有限公司
徐正平 模流分析工程师
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司
姜宏 高级模流分析工程师
万帮数字能源股份有限公司（星星充电）
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蔡敏 技术工程师
深圳银宝山新科技股份有限公司
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夏冰 技术副经理
现代汽车模具（山东）有限公司
任立曦 技术工程师
共立精机（大连）有限公司
张其广 生产主管
常源科技（天津）有限公司
王奎 技术工程师
中石化钻井工艺研究院高端装备产业化中心
李龙辉 生产主管
中山世达模型制造有限公司
李红义 技术专家
四川成飞集成科技股份有限公司
李立华 技术工程师
东莞兴立模具有限公司
姜俊辉 制造工程师
深圳市品成金属制品有限公司(东莞分公司)