智造创新  携手共赢
2022 Autodesk 先进制造技术峰会暨
第十一届 AUTODESK Moldflow 大师赛
首届 AUTODESK PowerMill 大师赛

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2022 Autodesk 先进制造技术峰会

 

演讲时间 演讲主题 演讲嘉宾
08:00~09:00 签到
09:00~09:10 欢迎及演讲嘉宾介绍 李建 技术总监
欧特克先进制造解决方案
09:10~09:25 志存高远，携手共赢！ 赵敏 销售总监
欧特克先进制造及制造业渠道拓展
09:25~09:55 模具企业数字化、信息化集成探讨 朝格图 技术经理
东江模具（深圳）有限公司
09:55~10:20 RJG助力企业打通模流分析结果落地的任督二脉 张杰 技术部经理
艾杰技贸易(成都)有限公司
10:20~10:45 茶歇
10:45~11:25 新能源电池包上盖注塑方案变形及优化 欧相麟 应用开发经理
金发科技股份有限公司
11:25~12:00 Moldflow 技术创新及研究方向 李建 技术总监
欧特克先进制造解决方案
12:00~13:30 午餐
13:30~14:05 引领塑料注塑成型的未来 朱戈 技术经理
欧特克先进制造解决方案
14:05~14:25 VERICUT软件数字孪生和刀具受力优化助力企业智能制造  周义 总经理 
北京新吉泰软件有限公司
14:25~14:45 高速切削助力智能加工 吴玮 技术总监
深圳市盈峰达金属切削科技有限公司
14:45~15:10 茶歇
15:10~15:30 基于PowerMill在细分领域深入定制给企业带来的优势 覃万德 技术总监
东莞市机明软件科技有限公司
15:30~16:05 先进制造助力生物医疗模具技术突出重围 赵林锋 总经理
苏州捷仕达模具科技有限公司
16:05~16:40 打破数据孤岛   链接设计与制造 侯显峰 技术经理
欧特克先进制造解决方案
16:40~17:00  交流、问答 所有演讲嘉宾
18:00~20:30 晚宴 所有参会嘉宾

 

2022 Autodesk 先进制造技术峰会

 

演讲时间 演讲主题 演讲嘉宾
08:00~09:00 签到
09:00~09:10 参赛选手及比赛规则介绍 朱戈 技术经理
欧特克先进制造解决方案
09:10~09:45 Moldflow在华众项目开发中的应用 罗坚一  CAE工程师
宁波华众模具制造有限公司
09:45~10:20 利用Moldflow探索大变形之谜 刘娟英 CAE工程师
深圳市银宝山新科技股份有限公司
10:20~10:40 休息
10:40~11:15 从经验到数据——模流分析数字化建设 郭帅 树脂工艺主任工程师
吉利汽车集团 
11:15~11:50 Moldflow 路径线解决车灯外观缺陷经验分享 郑跃迪 设计部部长 
台州市点睛模业有限公司
12:00~13:00 午餐
13:00~13:35 与时俱进的“模得服咯”Moldflow 潘江华 模流分析经理
常源科技（天津）有限公司
13:35~14:10 正向开发薄壁仪表盘骨架案例 刘源 CAE分析工程师
重庆长安汽车股份有限公司
14:10~14:45 重视Moldflow的结果验证及标准库建立 张成琼 CAE高级工程师
精英制模实业（深圳）有限公司
14:45~15:10 茶歇
15:10~15:45 运用Moldflow三部曲—解决问题、总结经验、共享成果 徐正平 模流分析工程师
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司
15:45~16:20 Moldflow在充电行业内注塑件的应用 姜宏 高级模流分析工程师
万帮数字能源股份有限公司（星星充电）
16:20~16:40 现场投票
16:40~17:20 颁奖典礼

2022 首届 AUTODESK PowerMill 大师赛

 

演讲时间 演讲主题 演讲嘉宾
08:00~09:00 签到
09:00~09:10 参赛选手及比赛规则介绍 樊铁锤 技术经理
欧特克先进制造解决方案
09:10~09:45 汽车内饰模具智能制造行业经验分析 蔡敏 技术工程师                           
深圳银宝山新科技股份有限公司
09:45~10:20 冲压模具编程自动化技术开发 夏冰 技术副经理                                   
现代汽车模具（山东）有限公司
10:20~10:40 休息
10:40~11:15 PowerMill助力压铸模具实现智能制造 任立曦 技术工程师
共立精机（大连）有限公司
11:15~11:50 汽车内饰模具智能制造行业研究 张其广 生产主管
常源科技（天津）有限公司 
12:00~13:00 午餐
13:00~13:35 PowerMill在石油装备制造领域的经典应用 王奎 技术工程师
中石化钻井工艺研究院高端装备产业化中心
13:35~14:10 手板行业的精益生产 李龙辉 生产主管
中山世达模型制造有限公司
14:10~14:45 基于PowerMill定制开发提升效率和安全 李红义 技术专家
四川成飞集成科技股份有限公司
14:45~15:10 茶歇
15:10~15:45 PowerMill在鞋模中的应用 李立华 技术工程师
东莞兴立模具有限公司
15:45~16:20 策略优化及工艺改善在加工中的高效应用 姜俊辉 制造工程师
深圳市品成金属制品有限公司(东莞分公司)
16:20~16:40 现场投票
16:40~17:20 颁奖典礼