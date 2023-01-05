|演讲时间
|演讲主题
|演讲嘉宾
|08:00~09:00
|签到
|09:00~09:10
|欢迎及演讲嘉宾介绍
|李建 技术总监
欧特克先进制造解决方案
|09:10~09:25
|志存高远，携手共赢！
|赵敏 销售总监
欧特克先进制造及制造业渠道拓展
|09:25~09:55
|模具企业数字化、信息化集成探讨
|朝格图 技术经理
东江模具（深圳）有限公司
|09:55~10:20
|RJG助力企业打通模流分析结果落地的任督二脉
|张杰 技术部经理
艾杰技贸易(成都)有限公司
|10:20~10:45
|茶歇
|10:45~11:25
|新能源电池包上盖注塑方案变形及优化
|欧相麟 应用开发经理
金发科技股份有限公司
|11:25~12:00
|Moldflow 技术创新及研究方向
|李建 技术总监
欧特克先进制造解决方案
|12:00~13:30
|午餐
|13:30~14:05
|引领塑料注塑成型的未来
|朱戈 技术经理
欧特克先进制造解决方案
|14:05~14:25
|VERICUT软件数字孪生和刀具受力优化助力企业智能制造
|周义 总经理
北京新吉泰软件有限公司
|14:25~14:45
|高速切削助力智能加工
|吴玮 技术总监
深圳市盈峰达金属切削科技有限公司
|14:45~15:10
|茶歇
|15:10~15:30
|基于PowerMill在细分领域深入定制给企业带来的优势
|覃万德 技术总监
东莞市机明软件科技有限公司
|15:30~16:05
|先进制造助力生物医疗模具技术突出重围
|赵林锋 总经理
苏州捷仕达模具科技有限公司
|16:05~16:40
|打破数据孤岛 链接设计与制造
|侯显峰 技术经理
欧特克先进制造解决方案
|16:40~17:00
|交流、问答
|所有演讲嘉宾
|18:00~20:30
|晚宴
|所有参会嘉宾