在精密塑胶模具行业拥有非常丰富的实际经验。加入机明软件公司后，一直专注于自动编程产品及先进编程工艺技术和部门标准化在企业的推广和实施，辅导过国内众多企业的自动编程应用及技术团队的培养，具有丰富的培训及实施经验。