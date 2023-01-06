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中国首位Moldflow全球专家级（金牌）认证工程师。毕业于大连交通大学，历任注塑成型工艺工程师，产品结构设计工程师，塑料模具设计高级工程师。在注塑成型及塑胶模具行业拥有非常丰富的实际经验。加入Moldflow/Autodesk公司后，一直专注于Moldflow产品及先进注塑成型技术在企业的推广和实施。
中国模具协会数字化信息化委员会副主任委员。毕业于内蒙古工业大学，长期负责精密注塑模具设计开发及标准化领域的技术管理工作。负责东江模具CAD/CAM/CAE领域的技术运用及软件定制化管理，模具数字化、智能化实践的推动工作。英国班戈大学工商管理硕士。
张杰先生拥有18年工业领域技术、销售及销售管理及团队管理经验。先后服务于Liteon、TE、Schaeffler、Dover等世界五百强企业，2016年，张杰先生正式加入RJG中国公司并担任中国区销售经理职务，负责RJG中国区的注塑培训、注塑咨询以及传感器业务的市场推广和销售工作。
毕业于华中科技大学，在流体分析（CFD）、电子产品热仿真、数据中心气流管理仿真，结构分析和增材制造方面有多年技术积累。在建筑行业方面做过城区风环境、数据中心、剧场礼堂、中控室、变电站、地下水利发电站、地铁站、隧道排烟，大型购物中心等模型和项目的CFD仿真分析。
周义先生在机械制造 CAD/CAM 软件领域具有丰富的经验，自 2006 年介入美国 CGTech 公司的数控仿真和程序优化 VERICUT 软件以来，深耕行业多年，服务支持国内客户遍布航空航天、兵器、船舶、电子、汽车、模具、消费品、动力及重工业等行业，还包括各类职业技能学校和大学等教育机构。
历任CNC操机，CAM编程师及模具工艺工程师。在塑胶模具行业CNC加工拥有非常丰富的实际经验。加入盈峰达公司后，一直专注于刀具技术应用的工作。
在精密塑胶模具行业拥有非常丰富的实际经验。加入机明软件公司后，一直专注于自动编程产品及先进编程工艺技术和部门标准化在企业的推广和实施，辅导过国内众多企业的自动编程应用及技术团队的培养，具有丰富的培训及实施经验。
20年精密模具行业经验，世界百强外企技术岗位任职多年，苏州市青年科技企业家，法国蒙彼利埃大学(DHM)医疗健康管理博士 ，研究领域：微流控芯片、三维细胞培养，高分子骨科植入耗材及其他医疗和生命科学相关产品。
近二十年制造行业从业经验，精通五轴、车铣复合及机器人离线编程。多年汽车覆盖件模具设计及加工经历，熟悉模具结构及模具加工工艺。具有丰富的软件编程实操和现场加工实施经验。加入Delcam/Autodesk公司后,辅导过国内多家汽研院、汽车模具及零部件制造企业。
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毕业于南京工程学院，2010年开始在宁波华众从事模流分析工作至今，一直专注于模流分析在汽车零部件设计、制造和匹配过程中的应用，具有丰富的模具设计，注塑工艺调试和零件装车匹配等方面的经验。
毕业于湖南职工学院，10年以上Modflow应用经验，目前任职深圳市银宝山新有限公司模流工作。主要负责Moldflow DFM 优化及报告审核，结合Moldflow验证实际注塑等工作。
目前主要负责产品开发评审和技术支持工作。从事注塑产品开发10余年，擅长从产品、模具、工艺多维度分析产品缺陷成因，完善CAE分析评审指标，解决复杂模型的尺寸问题。任职期间成功完成多款免喷涂产品开发。
毕业于南京工程学院，材料成型及控制工程专业，从事于模具，注塑行业7年，在注塑成型及塑胶模具行业拥有丰富的实际经验。在星星充电担任模流高级仿真工程师，编写了模具设计指南，在产品的联合仿真等多个工艺性的技术上面多有研究。
8年Moldflow仿真从业经验，通过Moldflow全球专业级认证（原Moldflow银牌认证）。在消费电子、汽车内外饰等领域积累了一定的成型和仿真经验。对于化学发泡、物理发泡等非常规成型工艺有一定研究。
重庆长安汽车股份有限公司欧尚汽车内外饰CAE分析工程师，11年制造行业从业经验，专业从事汽车内外饰，熟悉内外饰零件设计、开发、模具及工艺等，具有丰富的零部件问题整改经验。
毕业于重庆理工大学材料成型及控制成型专业，2006年进入精英制模实业有限公司技术发展部，主要从事CAE分析及应用，分别于2011年及2014年获得MOLDFLOW铜牌及银牌认证，具有丰富的软件使用及实际应用经验。
先后从事模具设计和模流分析工作，对汽车内饰件、精密件等有丰富经验。加入均胜群英后，专注于内饰件分析，模流工艺导入实际成型现场科学注塑，经过多年的理论与实践相结合对塑胶产品有深刻的理解和认识。
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近10年制造行业从业经验，精通三轴、四轴、五轴、编程，熟悉汽车模具结构及模具加工工艺。具有丰富的软件编程实操和现场加工实施经验。
十余年汽车覆盖件模面设计及模具加工经历，熟悉模具结构及模具加工工艺。主持编程技术开发工作，主导的编程自动化技术开发，模具加工的无人化促进等项目均取得了良好的企业效益。
13年开始从事模具工艺编制和数控编程工作，对压铸模具有较好的理解，主要针对汽车缸体，转向器等汽车相关产品，目前已日系产品为主。
从事编程加工14年经验，精通五轴、熟悉各类机床的加工性能。所熟悉的机床有德玛机、米克朗、台湾快捷五轴机床、亚太菁英等等。目前担任加工生产主管管理100人左右团队。
德马吉（ DMU80P\DMF500)五轴机床负责人，多年石油行业仪器设备加工制造经验，熟练掌握powermill等编程制造软件，常年为石油行业仪器设备制造提供解决方案。
*嘉宾排名不分先后
多年从事手板制造行业制造，精通三、四、五轴的加工，具有丰富的软件编程实操和现场加工实施经验，对各种材料属性，加工工艺、快速手板和小批量加工有着丰富的加工经验。
从事鞋模编程工作20余年，熟悉各种鞋模结构及加工工艺，具有丰富的管理生产制造经验，成功完成耐克、巴黎世家等各大品牌的技术开发和产品交付。
15年制造行业从业经验，具有丰富的企业软件编程和实操经验，熟悉模具加工工艺、模具结构、电极设计及其加工工艺。在Autodesk任职期间为众多企业在汽车零部件模具加工、大型零部件多轴高速加工、医疗器械零部件的加工提供了大量的解决方案。