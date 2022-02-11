舞台设计软件

借助 Autodesk 舞台设计软件，将创意转变为不同凡响的布景和舞台。

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图片来源：Tait Towers

恺撒宫 Omnia 夜总会

什么是舞台设计？

舞台或布景设计是利用设计和可视化工具将创意变为现实的舞台制作过程。Autodesk 提供的前沿技术可帮助完成从设计到建模的过程，并可以在整个制作过程中通过 3D 打印创建原型。

图片来源：Tait Towers 和 Rukes.com

布景设计类型

  • 国家剧院上演的《轻轻公主》舞台视图

    场景设计

    利用 Autodesk 数字场景制作软件，设计剧院、电影或电视制作舞台背景和布景增建等场景。

  • 《轻轻公主》中的 3 名演员

    剧院设计

    使所有类型剧院演出的舞台灯光设计或布景设置实现可视化，并通过近乎精确的三维渲染增强设计审阅过程。

  • 恺撒宫 Omnia 夜总会中的灯光

    活动设计

    事先使用特别适合任何场地或空间的布景和灯光，为音乐会、会议或企业活动设计出完美的活动舞台。

舞台设计工具

  • 位于明尼苏达州圣保罗市的 Ordway 表演艺术中心的音乐厅

    三维舞台设计

    Autodesk 行业领先的 CAD 软件非常适合对包括布景和显示屏在内的舞台组件进行建模并在三维环境中实现布局的可视化。

  • 恺撒宫 Omnia 夜总会的灯光

    灯光设计

    通过使用 Autodesk 软件进行建模和渲染，可以更快速地实现现代舞台灯光（包括视频墙和灯光塔等）从概念到构建的工作流。

  • 桁架上的平衡特技

    桁架设计

    无论概念有多复杂或多大，Autodesk 软件都可以帮助设计师创建坚固的桁架系统，以支撑任何灯光布置或布景设置。

AutoCAD 照亮约旦的 3D 投影制图市场

使用 AutoCAD 进行布景设计

使用 Autodesk 软件工具创建高质量布景从未如此简单，能够为工作流中的每一步提供帮助。在 AutoCAD 中进行设计可以提供二维图纸、文档和三维渲染，能更好地向进行增建的木工或油漆工传达最终设想。

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图片来源：Andrei Visuals

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了解客户如何使用舞台设计软件

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    CURIOME

    AutoCAD 提供快速、协作的灯光设计和舞台规划

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    图片来源：Steve Tanner

有关舞台设计软件的常见问题解答

虽然现代舞台设计可能很复杂，但通常被认为是标准的舞台有四种类型：旋转型舞台、伸出式舞台、镜框式舞台和圆形舞台。

是的，AutoCADAutoCAD LTCAD 软件与我们的大多数其他主要软件产品一起都可以作为 Mac OS X 的原生应用程序使用。查看 Autodesk Mac 兼容软件的完整列表。

在 Autodesk 产品页面上就您所选择的舞台设计软件订购固定期限的使用许可。我们还提供免费试用版下载，可免费试用任何产品 30 天。

是的，Fusion 360 等软件可以使用“外观”对话框下提供的“发光”材质创建照明效果。您还可以使用 3ds Max 渲染您的舞台设计，并使用“环境和效果”对话框内提供的各种效果模拟灯光。

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