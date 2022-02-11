舞台或布景设计是利用设计和可视化工具将创意变为现实的舞台制作过程。Autodesk 提供的前沿技术可帮助完成从设计到建模的过程，并可以在整个制作过程中通过 3D 打印创建原型。
舞台或布景设计是利用设计和可视化工具将创意变为现实的舞台制作过程。Autodesk 提供的前沿技术可帮助完成从设计到建模的过程，并可以在整个制作过程中通过 3D 打印创建原型。
图片来源：Tait Towers 和 Rukes.com
利用 Autodesk 数字场景制作软件，设计剧院、电影或电视制作舞台背景和布景增建等场景。
使所有类型剧院演出的舞台灯光设计或布景设置实现可视化，并通过近乎精确的三维渲染增强设计审阅过程。
事先使用特别适合任何场地或空间的布景和灯光，为音乐会、会议或企业活动设计出完美的活动舞台。
Autodesk 行业领先的 CAD 软件非常适合对包括布景和显示屏在内的舞台组件进行建模并在三维环境中实现布局的可视化。
通过使用 Autodesk 软件进行建模和渲染，可以更快速地实现现代舞台灯光（包括视频墙和灯光塔等）从概念到构建的工作流。
无论概念有多复杂或多大，Autodesk 软件都可以帮助设计师创建坚固的桁架系统，以支撑任何灯光布置或布景设置。
图片来源：Andrei Visuals
STRATFORD FESTIVAL
通过使用 AutoCAD 并尝试其他技术（如 3D 打印），Stratford Festival 的 Andrew Mestern 给出了令人难以置信的布景设计。
图片来源：Stratford Festival
CURIOME
在澳大利亚与中东地区之间的全球协作下，AutoCAD 帮助灯光设计师在科威特起草和规划舞台制作。
图片来源：Michelle Abdo
虽然现代舞台设计可能很复杂，但通常被认为是标准的舞台有四种类型：旋转型舞台、伸出式舞台、镜框式舞台和圆形舞台。
是的，AutoCAD 和 AutoCAD LT 等 CAD 软件与我们的大多数其他主要软件产品一起都可以作为 Mac OS X 的原生应用程序使用。查看 Autodesk Mac 兼容软件的完整列表。