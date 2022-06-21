AEC

重新构想设计方式

建筑设计软件

Autodesk 建筑设计软件解决方案支持应对当今设计挑战所需的快速创新。

建筑的工程建设未来（视频：3 分 09 秒）（英文）

建筑的承诺

我们相信建筑的力量能够解决当今最大的问题。建筑无处不在。在全球各种规模的项目中，建筑师们正在寻找大胆的方法为客户交付项目，无论挑战有多大，都能勇往直前。  

您是我们的灵感源泉，因此我们与您携手合作，提供强大的建筑软件和解决方案，通过我们的努力助您实现愿景。 

为什么建筑师选择 Autodesk 建筑设计软件

  • “使用 BIM 进行计算，我们将嵌板类型数量从 446 种减少至仅 73 种，减少了 80% 以上。” 

    BIAD 项目建筑师 Xie Lijie


    阅读客户案例（英文）

  • “我们可以在设计流程中使用 BIM 技术，以便与其他领域和专家进行协调和集成。”

    Katrina Urbanik AS 创始人兼负责人 Katrina Urbanik


    阅读客户案例

  • “与传统方法相比，项目设计部分的决策速度提高了 10 倍。” 

    DIALOG 设计技术经理 Esmail Kalaf


    阅读客户案例（英文）

借助 Autodesk 实现最佳建筑设计

集成式设计工作流（视频：1 分 41 秒）（英文）

提高设计质量并探索新的可能性

创建时使用 Revit 中的 FormIt Pro 和衍生式设计等顺畅的概念设计工具会更加自信，让您可以转入 BIM 工作流完成详细设计工作。借助集成的协作、分析、自动化和文档编制功能，在 Revit 中探索和优化设计。 

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Revit 云工作共享（视频：2 分 15 秒）（英文）

实现团队、流程和数据的互联

如果能够在云中实现人员、工作流和见解的互联，就可以实时开展联合创建、使用项目数据制定明智的决策，并帮助团队保持一致。

通过改善的项目协调、性能和简化的数据交换实现更好的协同工作，从而提高质量和实现更具可施工性的设计

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建筑分析（视频：14 秒）（英文）

提高设计质量

使用可帮助您充分发挥创造力并解决问题的设计和分析软件，超越客户的期望。

使用概念和计算工具创建和探索设计理念，帮助您了解设计利弊，从而做出更明智的决策并实现更具可持续性的设计成果。 

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Dynamo 自动化（视频：47 秒）（英文）

加快设计进程

借助基于智能模型的设计和流程自动化，您可以减少繁琐耗时的任务，专注于最重要的设计挑战。  

自动化可以帮助您精确快速地解决复杂的几何问题，使您能够腾出时间专注于拓展客户服务和提高项目价值。

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建筑文档（视频：1 分 01 秒）（英文）

有效地传达设计意图

利用 BIM 技术提高文件编制的效率和准确性。Revit 中对计划和注释工具的改进使捕捉和交流设计意图更为容易。 

无论您是生成楼层平面图、立面图、剖面图、三维视图还是渲染，Revit 均可帮助您在开始新项目的文档编制阶段时改进工作方式。  

探索 Revit

探索更多

了解有关建筑解决方案的更多信息。 

  • 面向建筑行业的 BIM

    使用 Revit BIM 软件在从概念设计、可视化、分析到制造和施工的整个项目生命周期中提高效率和准确性。 


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  • 衍生式设计

    衍生式设计功能帮助建筑师和设计师根据他们定义的目标快速评估解决方案，以应对重要的设计挑战。 


    浏览衍生式设计

  • OpenBIM

    我们致力于使您使用的工具更具互操作性，以实现更顺畅的协作、互联的工作流以及更开放的工程建设软件生态系统。 


    了解 OpenBIM（英文）

建筑设计 BIM 软件

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了解更多有关使用 Autodesk 建筑设计软件传达设计意图和提高设计质量的信息。

  • 建筑绘图示例

    建筑绘图

    借助技术绘图技术，将设计理念变为现实。 

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  • 建筑渲染示例

    建筑渲染

    帮助客户通过真实渲染实现设计可视化。  

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  • 两人审阅设计

    建筑设计

    Autodesk 的软件使您能够完成可视化、设计、渲染和构建。 

    了解更多 (英文)

未来工具（视频：2 分 09 秒）（英文）

当今的设计师正在采用面向未来的工具

新兴设计师正在利用机器学习、自动化和衍生式设计等强大工具推动行业向前发展。  

了解各种可能性

建筑行业资源

  • 设计的工程建设未来电子书

    电子书

    衍生式设计和自动化技术正在改变行业格局

    了解自动化和衍生式设计技术如何帮助您应对设计挑战并塑造面向未来的建筑环境。 

    获取电子书

  • 视频：数据互操作性通过协作和互联工作流增强工程建设协作

    视频

    开放、协作和互联工作流

    数据互操作性支持无缝连接和顺畅的协作，从而创建开放的工程建设生态系统。

    观看视频（2 分 49 秒）（视频）

  • 面向工程建设的 BIM 项目交付电子书

    电子书

    改善项目交付的三步

    通过云协作工具了解有助于改善项目交付的主要特性和功能。  

    获取电子书

常见问题解答 (FAQ)

计算机辅助设计 (CAD) 软件出现之前，建筑师完全依靠手动绘图和手工建筑模型来传达他们的设计意图。借助更先进的现有技术，建筑软件已经改进建筑规划和设计流程。

通过引入建筑信息模型 (BIM)（英文） 软件，建筑师可以更好地控制设计决策，从而提高效率并改善协作。使用 Autodesk 的 Revit BIM 软件在从概念设计、可视化、分析到制造和施工的整个项目生命周期中提高效率和准确性。

  • 使用与全球顶级专业人士相同的软件，并为学生和教师提供免费 Autodesk 软件。

  • 您是否致力于通过设计创造积极影响的非营利组织或企业家？了解您是否有资格参与我们的技术影响计划

Autodesk 提供了许多 Mac 本机产品，可用于三维建模、CAD、渲染、二维绘图等。

您可以使用 AutoCAD for Mac 和 Revit — 尽管 Revit 当前没有 Macintosh 本机版本，但您仍可以在 Mac 上的虚拟化环境（包括 Parallels Desktop 和 VMware Fusion）中安装 Revit。我们还借助 Boot Camp 支持这些产品，这款驱动程序是 Mac OS X 的一部分可在 Mac 上安装并运行 Windows（以及基于 Windows 的应用程序）。 请在此处了解更多信息。  

CAD 软件在建筑行业中广泛使用。AutoCAD 是一款二维和三维 CAD 软件，受数百万用户信赖，可精确绘制、设计和编制文档。AutoCAD 包括七款专业化工具组合（包括 Architecture 工具组合），这些工具组合通过提高数字协作并简化审阅流程的 CAD 自动化和功能，提高工作效率并加快设计流程。

是的，AutoCAD 对建筑师和设计师很有用。通过订购 AutoCAD 固定期限的使用许可，您可以获得通过自动化节省时间的 Architecture 工具组合，包括生成立面图和剖面图而无需从楼层平面图投影线的功能。AutoCAD 帮助消除错误，并加快建筑绘图和文档编制速度，其中包含 8,000 多个智能建筑对象。提高商业、住宅、多户型、多用途、改造等项目效率。

是的，通过 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用许可中包含的 AutoCAD Web移动（英文）应用程序，建筑师可以在任何计算机以及智能手机或平板电脑的 Web 浏览器中访问其 DWG 文件。建筑师可以实时协作，并在施工现场、办公室及两者之间的任何位置连接到 CAD 绘图。