我们相信建筑的力量能够解决当今最大的问题。建筑无处不在。在全球各种规模的项目中，建筑师们正在寻找大胆的方法为客户交付项目，无论挑战有多大，都能勇往直前。
您是我们的灵感源泉，因此我们与您携手合作，提供强大的建筑软件和解决方案，通过我们的努力助您实现愿景。
创建时使用 Revit 中的 FormIt Pro 和衍生式设计等顺畅的概念设计工具会更加自信，让您可以转入 BIM 工作流完成详细设计工作。借助集成的协作、分析、自动化和文档编制功能，在 Revit 中探索和优化设计。
如果能够在云中实现人员、工作流和见解的互联，就可以实时开展联合创建、使用项目数据制定明智的决策，并帮助团队保持一致。
通过改善的项目协调、性能和简化的数据交换实现更好的协同工作，从而提高质量和实现更具可施工性的设计
使用可帮助您充分发挥创造力并解决问题的设计和分析软件，超越客户的期望。
使用概念和计算工具创建和探索设计理念，帮助您了解设计利弊，从而做出更明智的决策并实现更具可持续性的设计成果。
借助基于智能模型的设计和流程自动化，您可以减少繁琐耗时的任务，专注于最重要的设计挑战。
自动化可以帮助您精确快速地解决复杂的几何问题，使您能够腾出时间专注于拓展客户服务和提高项目价值。
利用 BIM 技术提高文件编制的效率和准确性。Revit 中对计划和注释工具的改进使捕捉和交流设计意图更为容易。
无论您是生成楼层平面图、立面图、剖面图、三维视图还是渲染，Revit 均可帮助您在开始新项目的文档编制阶段时改进工作方式。
在计算机辅助设计 (CAD) 软件出现之前，建筑师完全依靠手动绘图和手工建筑模型来传达他们的设计意图。借助更先进的现有技术，建筑软件已经改进建筑规划和设计流程。
通过引入建筑信息模型 (BIM)（英文） 软件，建筑师可以更好地控制设计决策，从而提高效率并改善协作。使用 Autodesk 的 Revit BIM 软件在从概念设计、可视化、分析到制造和施工的整个项目生命周期中提高效率和准确性。
Autodesk 提供了许多 Mac 本机产品，可用于三维建模、CAD、渲染、二维绘图等。
您可以使用 AutoCAD for Mac 和 Revit — 尽管 Revit 当前没有 Macintosh 本机版本，但您仍可以在 Mac 上的虚拟化环境（包括 Parallels Desktop 和 VMware Fusion）中安装 Revit。我们还借助 Boot Camp 支持这些产品，这款驱动程序是 Mac OS X 的一部分可在 Mac 上安装并运行 Windows（以及基于 Windows 的应用程序）。 请在此处了解更多信息。
是的，AutoCAD 对建筑师和设计师很有用。通过订购 AutoCAD 固定期限的使用许可，您可以获得通过自动化节省时间的 Architecture 工具组合，包括生成立面图和剖面图而无需从楼层平面图投影线的功能。AutoCAD 帮助消除错误，并加快建筑绘图和文档编制速度，其中包含 8,000 多个智能建筑对象。提高商业、住宅、多户型、多用途、改造等项目效率。