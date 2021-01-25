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          新特性

          功能

          VRED 2022 新功能

          VRED® 2022 可视化和虚拟样机软件对渲染、数据处理和流式传输功能进行了增强。

          • 视频：渲染方面的改进包括新的着色器模型和增强的 GPU 光线跟踪功能

            渲染改进

            新的着色器模型和 GPU 光线跟踪改进实现了卓越的渲染质量（视频：1 分 32 秒）(英文)

          • 视频：增强的 UV 编辑器、对 Alias 参照部件的支持以及基于纹理的新灯光烘焙

            数据处理改进

            包括增强的 UV 编辑器、对 Alias 参照部件的支持以及基于纹理的新灯光烘焙（视频：2 分 05 秒）(英文)

          • 视频：在 VRED 用户界面中渲染汽车内部，通过 2 个下拉菜单选择后面的对象和对象文件

            扩展的流式传输功能

            增强了 VRED 流式传输功能，包括改进用户界面和扩展设备支持（视频：2 分 21 秒）(英文)

          • 视频：实时景深可增加渲染的真实感

            交互式景深

            现在，您可以在 OpenGL 和 CPU 光线跟踪以及动画中使用实时景深（视频：48 秒）(英文)

          • 视频：提供了更多屏幕空间环境光遮挡选项

            屏幕空间环境光遮挡

            屏幕空间环境光遮挡提供了更多选项，可最大程度减少瑕疵并提高质量（视频：54 秒）(英文)

          更多版本

          VRED 2021

          • 改进了 UV 编辑器

            更新了 UV 编辑器

            VRED 2021.1

            UV 编辑器已全面改进，自动化程度更高，现在提供了更多类似 Maya 的结果（视频：2 分 08 秒）(英文)

          • 改进了 GPU 光线跟踪和降噪功能

            提高了渲染质量

            VRED 2021.1

            提供了新的采样和光线跟踪技术，并增强了 GPU 光线跟踪功能，以实现更卓越的渲染质量（视频：1 分 01 秒）(英文)

          • 重新设计了 Web 界面和 Stream App

            提高了协作灵活性

            VRED 2021.1

            改进了 VRED Stream App，显著提高了大小、浏览器选择和连接性方面的灵活性（视频：49 秒）(英文)

          • 视频：对半透明塑料和大理石等材质进行体积散射，打造更真实、更精确的外观

            次表面散射算法

            体积散射算法可以使材质具有更逼真的外观和行为（视频：48 秒）(英文)

          • 视频：在其他系统上打开 VRED Go 文件并浏览场景

            VRED Go 可导出文件

            导出 VRED Go 文件即可在 VR 设备中或在桌面上查看场景，而无需安装 VRED（视频：1 分 05 秒）(英文)

          • VRED 中的一辆停在海滩上陡峭的石板灰巨石前的蓝色跑车原型

            自适应可变速率着色

            通过改变帧不同区域的着色速率来提高渲染性能和质量

          • 显卡上的 GPU 光线跟踪

            在 CPU 和 GPU 光线跟踪之间轻松切换，以在硬件选择上实现更大的灵活性

          • VRED Stream App 和流式传输应用程序

            将渲染窗口内容通过 UI 控件流式传输到 Web 浏览器、桌面或移动设备

          VRED 2020

          • Cryptomatte 渲染过程

            轻松消除从渲染自动生成一致的 ID 蒙版的棘手问题

          • Python 约束

            创建、删除和搜索场景中的约束。对其进行更改，然后更改目标权重

          • 光线跟踪中的圆角边

            着色器效果可以修改边附近的着色法线，以获得圆角边的外观

          • VRS 支持的查看

            通过视角跟踪，在虚拟现实中利用 VRS 进行焦点渲染和内容自适应渲染

          • SPEOS 生成的镭射光文件

            通过高度精确的照明模拟，实现车辆内部和外部的超逼真可视化效果

          • 摄影机/底板匹配

            透视匹配可调整摄影机视点，使底板图像匹配场景

          • CATIA 轴系统导入

            从 CATIA 导入其他轴系统，然后创建具有隐藏坐标的变换组

          • Substance Source 网上商店

            通过 Web 浏览器的小工具栏，您可以访问、下载 Substance 材质并直接在 VRED 中使用