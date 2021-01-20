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    下载面向个人和业务爱好用途的 Fusion 360

    面向符合条件的业余爱好者、非商业用户的免费限制版 Fusion 360。基本功能包括：

    • 标准二维/三维 CAD 工具
    • 有限的电子产品 – 2 个原理图、2 个图层、80 平方厘米电路板面积
    • 基本制造 – 2.5 轴铣削和 3 轴铣削、车削、FFF 增材制造、预制加工
    • 仅限本地渲染
    • 仅限 10 个活动的可编辑 Fusion 360 文档，非活动文档数量不受限制
    • 仅限单用户数据管理
    • 仅限论坛支持
    • 导入和导出的文件类型受限

    需要全部特性和功能？开始使用 Fusion 360 30 天免费试用版。

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      AutoCAD
      二维和三维 CAD 软件。固定期限的使用许可中包括 AutoCAD、专业化工具组合和应用。
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      Inventor Tolerance Analysis
      Inventor Tolerance Analysis 软件旨在了解尺寸变化对成本产生的影响。
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      INVENTOR

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      新功能

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      Inventor 2022 中的新功能

      最新版本的 Autodesk® Inventor® 包含用户要求的更新和增强功能，可帮助您管理设计流程、加快互联工程工作流并减少重复性任务。

      • Inventor 2022 模型状态 - 零件

        模型状态 - 零件

        在一个零件文件中管理制造操作、尺寸变化和简化表示。（视频：2 分 15 秒）

      • Inventor 2022 模型状态 - 部件

        模型状态 - 部件

        在单个文档中创建部件的多个表示，以管理配置和模型简化。（视频：2 分 15 秒）

      • Inventor 2022 Revit 互操作性

        Revit 互操作性

        使用可在 Inventor 中简化和保存 Revit 项目文件的改进工具，就 BIM 项目展开协作。（视频：2 分 45 秒）

      • Inventor 2022 绘图增强

        绘图增强

        在二维工程视图中使用三维模型的照相机视图、制造信息和光源样式。（视频：1 分 25 秒）

      • Inventor 2022 工作效率和性能

        工作效率和性能

        提高编辑大型部件时的性能以及常用功能的工作效率。（视频：4 分 06 秒）

      • Inventor 2022 安装和部署

        安装和部署

        凭借全新的安装和部署体验，让团队中的每个人都使用最新版本。（视频：2 分 25 秒）

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