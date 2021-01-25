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    下载面向个人和业务爱好用途的 Fusion 360

    面向符合条件的业余爱好者、非商业用户的免费限制版 Fusion 360。基本功能包括：

    • 标准二维/三维 CAD 工具
    • 有限的电子产品 – 2 个原理图、2 个图层、80 平方厘米电路板面积
    • 基本制造 – 2.5 轴铣削和 3 轴铣削、车削、FFF 增材制造、预制加工
    • 仅限本地渲染
    • 仅限 10 个活动的可编辑 Fusion 360 文档，非活动文档数量不受限制
    • 仅限单用户数据管理
    • 仅限论坛支持
    • 导入和导出的文件类型受限

    需要全部特性和功能？开始使用 Fusion 360 30 天免费试用版。

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      新功能

      功能

      了解 InfraWorks 中的新功能

      InfraWorks® 基础设施概念设计软件中的新功能改进了桥梁和道路设计工作流程。

      • 视频：全跨度复杂桥梁大梁设计概述

        全跨度复杂三维大梁

        创建满足项目要求和 LOD 的全跨度桥梁大梁的复杂三维模型。（视频：1 分 45 秒）（英文）

      • 视频：活动线性道路装饰设计概述

        活动线性道路装饰

        将装饰应用于组件道路或进行编辑，而不重新生成模型，以加快设计过程。（视频：2 分钟）（英文）

      • 视频：模型生成器中的用户界面增强功能概述

        模型生成器用户界面增强功能

        精简的界面，在不同工具之间提供更一致的用户体验。（视频：1 分 05 秒）（英文）

      查看 InfraWorks 当前版本和先前版本的完整发行说明

      早期版本的功能

      • 高级桥接分析

        精细化桥梁分析

        利用格架和有限元分析，使桥梁设计超越初步阶段。（视频：1 分 31 秒）（英文）

      • 钢十字框架和隔板自动建模

        增加十字框架 LOD

        通过十字框架和隔板自动建模，缩短复杂零部件建模所需时间。（视频：45 秒）（英文）

      • 将 Civil 3D 道路导入 InfraWorks

        组件道路增强功能

        有效验证道路参数并调整车道组件样式，以符合设计标准。（视频：1 分 47 秒）（英文）

      • 直接导入 LAS/LAZ 格式数据

        本地 LAS/LAZ 格式支持

        将 LAS 和 LAZ 点云数据格式本地导入 InfraWorks。（视频：46 秒）（英文）

      • 视频：在各种 Autodesk 编写工具之间连接桥梁设计数据

        桥梁设计

        通过强大的参数化建模和自动化文档快速开发多个设计选项。（视频：2 分 44 秒）（英文）

      • 视频：了解 2021 中针对道路的增强功能

        道路建模

        在 Infraworks 中利用 Civil 3D 的强大功能和精度创建道路模型。（视频：1 分 51 秒）（英文）

      • 视频：在分发任何 GIS 数据时保持控制和仅共享特定的选定信息

        适用于 ArcGIS 的 Connector

        在导出文件地理数据库并将信息发布到 ArcGIS Online 时选择特定属性。（视频：1 分 35 秒）（英文）

      • 视频：InfraWorks 中易于配置的参数化支座组件可简化复杂桥墩的建模过程

        支持复杂桥梁

        具有可自定义的参数化功能的新桥梁支座功能可支持复杂桥梁类型。（视频：55 秒）（英文）

      • 视频：指定道路的颜色或材质类型以查看受影响区域并根据需要进行设计修订

        道路级配挖方/填方材料

        在道路设计中控制挖方和填方区域的颜色，可视化展示道路导致的地形变化。（视频：38 秒）（英文）

      • 模型生成器 UI

        在 InfraWorks (2020.2) 及更高版本中体验更紧密集成的模型生成器用户界面。

      • 扩展特征之间的模式迁移

        向模型添加新的特征类型，并向现有特征添加额外特性，以获得更多具有更深层源数据的聚合模型。

      • 纵断面图

        探索新的动态功能来编辑和修改纵断面的组成部分。

      • 道路横截面图

        由于能够查看横截面中的不同表面层（例如土层），您可以做出更好的设计决策。

      • 延后模型重新生成

        延后道路中间线修改模型的自动生成来加快编辑工作流。

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      • 共享视图

        共享模型的资源属性和已设置书签的 Web 视图来增强协作。

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      • 地形等高线视图

        通过增强的视图设置控制地形等高线展示。

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      • 参数化隧道

        在总体基础设施设计项目环境中进行参数化隧道的建模和设计。

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      • 道路布局

        选择基于单元或 PI 的布局，道路设计更为灵活。

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      • 点云

        使用照片可在您基于点云数据进行特征建模时为您提供协助。

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      • 数量

        按深度计算地下基础设施数量。

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      • 轻松管理模型

        在 InfraWorks 首页无缝地管理模型。在环境中查看模型状态。打开、复制、存储或删除本地模型。

      • 编辑纵断面的精度

        在纵断面视图的“曲线属性”面板中修改所选定的垂直曲线的几何值。

      • 地形增强功能

        创建单独的地形表面和多个类型的子表面层，如岩石和底土，用作设计依据。

      • 模型生成器 CS 更新

        在 InfraWorks 模型中选择要在跨产品工作流中使用的投影坐标系。

      • 主页 UI 增强功能

        通过更易于使用且包含 BIM 360 项目的集中式主页 UI 快速访问数据。

      • 4K 视图

        使用经过优化的高 DPI 缩放功能，能以 4K 查看 InfraWorks 界面。