Haresh Khoobchandani
欧特克公司 亚太区副总裁
亚太区是欧特克市场增长速度最快的区域之一。 作为在该区域的最高级别领导人，他负责欧特克在亚太地区市场的总体盈利和战略发展。
Haresh Khoobchandani
欧特克公司 亚太区副总裁
亚太区是欧特克市场增长速度最快的区域之一。 作为在该区域的最高级别领导人，他负责欧特克在亚太地区市场的总体盈利和战略发展。
孙志伟
欧特克公司 大中华区总经理
孙志伟现任欧特克公司大中华区总经理，他全面负责欧特克在大中华区市场的整体业务运营和战略规划。孙志伟深耕软件行业超过 30 年，拥有极为丰富的业务经验和出色的领导能力。
肖胜凯
欧特克公司 大中华区大客户业务总经理
负责中国工程建设业大客户及区域的业务发展、运营及市场开拓工作。推动并参与众多行业领先企业和国内大型项目，对以 BIM 为核心的信息化新技术的开创性实践与应用。
杨博
欧特克公司 大中华区制造业战略市场总监
负责欧特克设计与制造行业全线解决方案，包括概念设计，工程设计与仿真等产品在大中华区特别重点行业如工程机械、汽车、航空航天及消费品行业的市场战略制定与品牌推广。
邹琼
深圳市瑞云科技股份有限公司 总经理
拥有超过 12 年的计算机图像渲染云服务经验，为影视作品提供渲染算力服务，对元宇宙 XR 虚拟图像渲染的相关技术和产业链有丰富的经验和深度的观察。
罗海涛
欧特克公司 大中华区技术总监
负责管理欧特克大中华区技术团队，工程建设行业、制造业和传媒娱乐行业等领域的技术推广和项目时实践等相关工作。
何展
NVIDIA 中国区 Omniverse 经理
目前就职于 NVIDIA，负责中国区传媒娱乐行业以及 NVIDIA RTX 企业级产品线以及元宇宙概念平台 Omniverse 在中国区域的业务拓展工作。
彭启明
晨曦科技 集团运营总监
晨曦科技 2021 年加入欧特克行业数字生态加速计划（Autodesk ECO-X), 是欧特克工程建设领域的战略合作伙伴。晨曦科技基于 Revit 开发的 BIM 计价算量解决方案在业内受到广泛欢迎。
徐鸣
中国惠普有限公司 个人信息系统产品部 增值业务部总经理
主要负责惠普个人信息系统产品部增值业务在中国的销售及市场营销业务，包括业务战略的制定和管理。
宋姗
欧特克公司 工程建设行业技术专家
土木工程专业硕士，数字化建筑工程及管理研究方向。从事民用建筑设计多年，有丰富的海内外工程及科研经验，出版书籍《Autodesk Revit 炼金术——dynamo 基础实战教程》。
詹微昊
同炎数智科技 (重庆)有限公司 副总经理
现任同炎数智科技 (重庆)有限公司 副总经理。
聂雷
中湘智能建造有限公司 副总经理、技术总监
现任中湘智能建造有限公司副总经理、技术总监。
魏云峰
波士顿咨询公司 合伙人
魏云峰博士有20年以上的咨询经验，在企业数字化方面有深入的洞见。魏博士曾服务于多家建筑工程领域企业，帮助其进行信息化、数字化转型战略规划与落地。
林磊
中建八局第二建设有限公司 BIM总监
现任中建八局第二建设有限公司 BIM 总监。
尤敏
中冶南方工程技术有限公司 正高级工程师
主持并参与了国内外多个全流程项目及30余个总承包工程。研发并实践出冶金项目BIM设计路线，践行多专业协同及数字化交付。致力于钢铁行业的数字化转型、智能化发展。
李 慧
上海城建数字产业集团 信息科技副总经理
自从事数字化 BIM 行业近 10 年来，一直专注致力于数字化 BIM、GIS、无人机倾斜摄影、VR 以及全寿命周期管理平台等技术方面的研究。曾获近五十个 BIM 赛事大奖。。
彭斯巍
NVIDIA Omniverse 业务经理
负责 NVIDIA Omniverse 产品线业务经理。
张 翔
欧特克公司 制造业大客户业务总监
负责驱动公司在中国设计与制造领域保持领先。凭借自身对不同行业跨界、融合趋势的理解和把握，致力于携手各个行业的客户及合作伙伴共同深入开拓中国市场。
刘宇亮
普华永道 中国咨询部数字化运营服务总监y
拥有 18 年以上的企业管理和信息化工作阅历，在信息化建设、流程数字化理念与实践、流程管理、IT 项目管理等领域内具有丰富的实践经验。
武 俊
欧特克公司 高级研发工程师
前 PSA 高级曲面工程师，现为 Autodesk 高级研发工程师，从事 Autodesk 汽车产品线全流程研发，测试，项目管理近 10 年。对工业软件赋能汽车工业有深刻洞见。
李 丰
机械工业第九设计研究院股份有限公司 高级研发工程师
长期从事软件研发、数字化平台建设工作，作为机械九院数字化研发带头人，主持开发数字化平台研发多项课题，获得软件著作权 12 项。
韩基祥
中钢设备有限公司 矿物加工部部长
北京中宏联工程技术公司 法人\总经理
教授级高级工程师，长期从事钢铁冶炼项目 EPCMO 总承包、球团基础实验研究、2008 年开始带式球团工艺及核心装备制造技术的设计研发。
赵路阳
中国科学院高能物理研究所 高级工程师
对大型公用设施和基建项目的设计、集成、安装、调试和运行的全过程有着深入的工作经历，在进度把控、风险管理、多专业协调、优化集成等方面有丰富的管理经验。
金 晶
巴斯夫（中国）有限公司 亚太区 CAE 经理
主要从事聚合物的机械以及成型仿真，目前主要负责向客户提供基于仿真的定制化的产品优化设计与验证工作。主要研究领域在于玻纤增强材料塑料以及复合材料的成型及仿真。
廖金宁
超威半导体产品（中国）有限公司 大中华区高级产品市场经理
于 2004 年加入 AMD 公司，对于 AMD 处理器和显卡产品有深入的了解，熟悉芯片 开发、设计、测试、市场定位与推广的各个方面，是资深的产品专家和解决方案导师。