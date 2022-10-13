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数字 · 融合 · 新可能

2022 年 11 月 18 日 09:00 开启
Autodesk 始终秉持着帮助创新者为所有人设计和创造一个更美好世界的愿景。
加入我们，一起探索“数字 · 融合 · 新可能”!

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高峰会议

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高峰会议

09:00-12:00 数字 · 融合 · 新可能 — 高峰会议
演讲时间 演讲主题 演讲嘉宾
09:00-09:30 迎宾签到  
09:30-09:40 欢迎致辞 Haresh Khoobchandani
欧特克公司 亚太区副总裁
09:40-10:00 数字 · 融合 · 新可能 孙志伟
欧特克公司 大中华区总经理
10:00-10:25 工程建设行业数字化转型，行稳致远之路 肖胜凯
欧特克公司 大中华区大客户业务总经理
10:25-10:50 有以善处，走属于自己的数字化转型之路 杨博
欧特克公司 大中华区制造业战略市场总监
10:50-11:15 云平台为行业融合提供算力和渲染解决方案 邹琼
深圳市瑞云科技股份有限公司 总经理
11:15-11:50 数字生态 · 共生共荣 罗海涛
欧特克公司 大中华区技术总监
何展
NVIDIA 中国区 Omniverse 经理
彭启明
晨曦科技集团 运营总监
11:50-12:00 以融合助共赢  加速行业转型与升级  徐鸣
中国惠普有限公司个人信息系统产品部 增值业务部总经理

 

行业峰会

13:30-17:25  未来建造 · 行稳致远 — 工程建设行业峰会
演讲时间 演讲主题 演讲嘉宾
13:30-14:00 创新点亮全球工程业​ 周园
波士顿咨询公司 高级合伙人兼董事总经理
14:00-14:30 数字化转型带动创新与融合​ 李嘉熹
欧特克公司 工程建设行业技术专家
14:30-15:00 数智与业务融合共奏商业模式创新 汪洋​
同炎数智科技 (重庆)有限公司 董事长
15:00-15:30 连接产业链搭建产业数字化融通生态 石拓​
中湘智能建造有限公司​ 董事长
15:30-16:00 打造 B2M 建筑工业化新模式 林磊
中建八局第二建设有限公司​ BIM 总监
16:00-16:15 茶歇  
16:15-16:45 BIM 技术融合冶金硅钢项目的建造与制造 尤敏
中冶南方工程技术有限公司​  BIM 中心主任工程师
16:45-17:15 基础设施建管运数字化业务拓展的破局探索 李慧​
上海城建数字产业集团 ​信息科技副总经理
17:15-17:25 NVIDIA Omniverse 连接 3D 世界和工作流 彭斯巍
NVIDIA Omniverse 业务经理

 

 

13:30-17:10 未来制造 · 数字赋能 — 制造行业峰会
演讲时间 演讲主题 演讲嘉宾
13:30-13:40 未来制造 · 数字赋能 张翔
欧特克公司 制造业大客户业务总监  
13:40-14:10 配置生命周期管理赋能企业数字化转型
——流程融合驱动企业提高运营效率，加速产品上市，提升产品质量		 刘宇亮
普华永道 中国咨询部数字化运营服务总监
14:10-14:40 从客户中来到客户中去 武俊
欧特克公司 高级研发工程师
14:40-15:10 一汽红旗新能源汽车工厂—— BIM 技术应用的最佳实践 李丰
机械工业第九设计研究院股份有限公司 高级研发工程师
15:10-15:40 “数字化驱动产业升级，智能化引领服务创新”
—— 中钢设备球团项目 EPCMO 全生命周期服务模式		 韩基祥
中钢设备有限公司 矿物加工部部长
北京中宏联工程技术公司 法人\总经理  
15:40-16:00 茶歇  
16:00-16:30 大科学装置的工艺与建筑融合方案 赵路阳
中国科学院高能物理研究所 高级工程师
16:30-17:00 精益设计与绿色材料实现可持续发展 金晶
巴斯夫（中国）有限公司 亚太区 CAE 经理
17:00-17:10 同超越，共成就 廖金宁
超威半导体产品（中国）有限公司
大中华区高级产品市场经理

*最终会议日程以现场安排为准。