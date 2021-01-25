如果您是教师或 IT/实验室管理员，之前您通常在实验室或课堂环境中部署 Autodesk 软件，但现在想要使学生进行远程访问，那么您还可以使用以下选项：

对于仅需少数个人访问和使用 Autodesk 产品的小型教育机构而言，我们的单机版多座席教育许可是理想之选。它们不需要网络连接即可运行，并且可以使用一个序列号在多达 1,250 台计算机或其他设备上安装、注册和激活 Autodesk 产品。对于学校而言，这是一款可行的解决方案，它将让拥有 Windows 或 Mac 设备并希望预安装 Autodesk 软件以进行使用的学生如虎添翼。

最后，如果教室/实验室已开放且 IT/实验室管理员在实验室或课堂环境中管理 Autodesk 软件的部署，则可继续免费下载和安装网络许可，以便许多人员跨多个教室访问这些许可。教育版网络许可能够授权多达 3,000 名连接到服务器网络的并发用户使用 Autodesk 产品。可以根据需要将产品安装在多台计算机上，但无论何时，产品运行数量不得超过持有有效许可的计算机数量。