教育

帮助教育界度过 COVID-19 危机

Autodesk 致力于帮助学生、教师和管理员在 COVID-19 期间获取良好的教学体验。随着您的需求和教学环境不断发展，我们将继续提供免费的教育版工具、课程和资源。

适用于远程教学的 Autodesk 软件选项

借助 Autodesk 教育许可方案，学生和教师能够获得对桌面、远程服务以及网页和移动产品与服务的单（人）用户访问权限，这些产品和服务最多可以安装在三台个人设备（英文）上，以供在家或学校使用。

桌面

通过 Education Community 浏览和访问可用产品。

基于远程服务

    Fusion 360 是一款基于远程服务的三维 CAD/CAM 软件，可为您提供所需的一切，帮助您和位于不同地点的同行实现统一的设计、工程和协作体验。该软件在 Mac 和 PC 上均可用，并且只需安装轻型桌面客户端即可。单击此处获取

    借助 Fusion Team 的管理功能，用户可以一站式设置权限、共享文件、控制版本并进行标记和注释，从而推动实现课堂协作。单击此处，了解有关如何在教育环境中使用 Fusion Team 的详细信息

基于浏览器和 Chromebook

无法安装 Autodesk 软件的学生可以使用我们基于浏览器的联机工具、网页应用和移动产品。这些产品提供快速轻松的访问体验，且无需安装软件。这些选项非常适用于使用 Chromebook 或移动设备的学生。

网页应用

移动应用

    通过能够快速响应且易于使用的移动界面，在智能手机或平板电脑上使用 AutoCAD 移动应用来编辑、创建和查看 CAD 图形。适用于 Android、iOS 和 Windows。了解更多（英文）

多座席和网络许可

如果您是教师或 IT/实验室管理员，之前您通常在实验室或课堂环境中部署 Autodesk 软件，但现在想要使学生进行远程访问，那么您还可以使用以下选项：

对于仅需少数个人访问和使用 Autodesk 产品的小型教育机构而言，我们的单机版多座席教育许可是理想之选。它们不需要网络连接即可运行，并且可以使用一个序列号在多达 1,250 台计算机或其他设备上安装、注册和激活 Autodesk 产品。对于学校而言，这是一款可行的解决方案，它将让拥有 Windows 或 Mac 设备并希望预安装 Autodesk 软件以进行使用的学生如虎添翼。

最后，如果教室/实验室已开放且 IT/实验室管理员在实验室或课堂环境中管理 Autodesk 软件的部署，则可继续免费下载和安装网络许可，以便许多人员跨多个教室访问这些许可。教育版网络许可能够授权多达 3,000 名连接到服务器网络的并发用户使用 Autodesk 产品。可以根据需要将产品安装在多台计算机上，但无论何时，产品运行数量不得超过持有有效许可的计算机数量。

要获得免费的 Autodesk 软件和/远程服务，应接受并遵循此类软件或相关服务随附的使用条款（英文）或其他适用条款。受教育许可约束的软件和某些远程服务仅可用于教育用途（英文），不得用于商业、职业或任何其他以营利为目的的用途

合格教育机构指已获得授权政府机构的认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构，如果学生已注册或教师已任职于合格教育机构，这些学生和教师将有资格获得单一教育许可。了解更多 

合格教育机构可以在履行教学职能过程中将免费教育许可用于学习、教学、培训、研究和开发用途。了解更多