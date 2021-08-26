ODICO
丹麦在可再生能源方面一直是全球领导者，该国近一半的电力消耗来自风力发电。现在，丹麦公司 Odico 的制造机器人有望进一步改变这一开创性的行业。该公司正在将机器人精度应用于风力发电机制造，帮助其客户降低风险并将工作效率提高两倍。此外，Odico 技术还支持一线工人在平板电脑上构建设计，帮助推动蓬勃发展的可再生能源领域实现敏捷、持续的改进。
将钻头轻轻地钻穿金属板可能看起来很平常，但当该金属将 12 吨重的铝制叶片连接到北海的风力发电机时，钻孔的方式就相当重要了。如果放错一毫米，数月的设计、制造和装配工作可能就付诸东流。
防止昂贵且精心设计的工程组件再落入废料堆是 Odico 的使命之一。该公司于 2012 年在丹麦欧登塞（一群蓬勃发展的机器人公司所在地）成立，专门从事研发将制造技术引入建筑业的先进机器人技术。Odico 开发出了可即时重新校准的超敏捷移动制造机器人。对于专门从事小规模生产运营的公司来说，每个机器人都可以使工厂生产力提高三倍，因此其非常适合风力发电机建设。
Odico 机器人可提高专门从事小规模生产公司的工厂生产力。图片来源：Odico。
过去，在像风力发电机叶片一样大的地方钻孔是由手动完成的。运行大型钻孔设备的人工操作员需要确保每个孔均满足类型、形状、深度、直径、位置和质量的严格规格。钻孔装置本身必须经过完美地校准、拟合和严格维护。在这个耗时的流程中，控制台上的人员必须具有足够的毅力和耐心。
Odico 创始人兼首席执行官 Anders Bundsgaard 表示：“如今，涡轮叶片的轮廓是通过起重机移动来钻出所需的每一个孔。”当操作员钻完一个孔后，轮廓必须移动到其他位置并固定到位，以满足准确的要求。因为每个轮廓最多需要 48 个孔，所以一天可以完成大约 6 个轮廓。
Odico 创始人兼首席执行官 Anders Bundsgaard。图片来源：Odico。
在这些限制条件下，风力发电机的的产量往往只有数百台，而在典型的工厂中，人们预计会有数万台。这使得工程师能够不断进行更新、优化和改进，但也会妨碍标准化。Bundsgaard 说：“对于 100 到 120 个小批量工厂，您不能以传统方式实现生产自动化。每个新订单都意味着回到绘图板。大多数机器人制造系统都源于汽车行业，在汽车行业，您可以一次生产 100,000 辆汽车或 100,000 个零部件，”他补充道。“改变设计规范非常困难，通常需要拥有设计或工程学位的人员。”
为简化此过程，Odico 创建了 Drill Mate，这是一款“机器人之兽”，可以在复杂金属型材中自动反复钻取精度图案。其模块化架构支持快速进行工厂内安装。
为优化公司产品以适应这一不断发展的市场，Bundsgaard 及其产品开发团队尝试将 Drill Mate 更无缝地嵌入标准的 CAM 工作流中，并使一线员工更轻松地执行对钻孔规格的更改。
Odico 与 欧特克合作，将 Drill Mate 与 Fusion 360 集成在一起。在平板电脑上轻点几下，即可使用 Fusion 360的 CAM 界面在工厂车间执行钻孔坐标和要求的更改。
Bundsgaard 说：“对于一个年轻、充满活力的行业，如带风力发电机的可再生能源，持续创新和改进是设计团队的本质所在。借助我们的新系统，任何可以使用 CAD/CAM 界面的用户均可在短短数小时内进行更改。”
欧特克与 Odico 合作，将 Drill Mate 与 Fusion 360 集成在一起。图片来源：Odico。
到目前为止，Odico 的机器人部署已经取得引人瞩目的成果。使用先前的手动系统和机械，风力发电机制造客户通常每天可以完成六个轮廓。借助 Odico 解决方案，他们可以钻取 18 个轮廓，是典型行业产出的三倍。
但是，即使生产率大幅提升，Bundsgaard 也认为机器人不必破坏工作空间中人与机器之间的平衡。“机器人正在挽救制造业的工作岗位，”他说。“目前，我们面临着与低工资市场竞争到底的风险。最受伤害的是一线工人。通过使机器人更符合个人需求，我们将朝着市场方向前进。当然，提升技能势在必行，但我们看到工作角色在不断发展，以匹配更广泛的机器人应用，而不是被取代。”
在 Bundsgaard 看来，机器人自动化不会扼杀工作，而是改变人类和设备协同工作的方式。
世界经济论坛的 Future of Jobs Report 2020（2020年就业前景报告）显示，越来越多的雇主同意 Bundsgaard的观点：据估计，尽管到 2025 年，人类和机器之间的分工转变可能会取代 8,500 万个工作岗位，但也可能会出现 9,700 万个新的角色，这些角色更适合人类、机器和算法之间的新分工。
这种转型几乎肯定包括更便携、更敏捷的解决方案，如 Odico 的弹出式 Factory on the Fly（飞行工厂），这是一个安装在便携式拖车内的小型制造设施。它专为施工行业设计，承诺让任何人均可安全、轻松地使用机器人通过平板电脑构建建筑图元。借此可以在供应链附近完成制造，从而减少将零件运送至地球另一端的需求。
Odico 的技术将精确钻孔所需的耗时校准和拟合流程转移到了像 Drill Mate这样的机器人身上。图片来源：Odico。
“对我们而言，梦想场景是能够将技术控制权移交给工厂车间或施工现场的人员。为实现这一目的，这些工具必须保持其用户友好性。理想情况下，您希望能够在 15 分钟内从工厂车间中挑选出一些人，并对他们进行培训，然后让他们自行操作。”
—Odico 创始人兼首席执行官 Anders Bundsgaard
本文章的一个版本之前曾在 Redshift 上刊登。