将钻头轻轻地钻穿金属板可能看起来很平常，但当该金属将 12 吨重的铝制叶片连接到北海的风力发电机时，钻孔的方式就相当重要了。如果放错一毫米，数月的设计、制造和装配工作可能就付诸东流。

防止昂贵且精心设计的工程组件再落入废料堆是 Odico 的使命之一。该公司于 2012 年在丹麦欧登塞（一群蓬勃发展的机器人公司所在地）成立，专门从事研发将制造技术引入建筑业的先进机器人技术。Odico 开发出了可即时重新校准的超敏捷移动制造机器人。对于专门从事小规模生产运营的公司来说，每个机器人都可以使工厂生产力提高三倍，因此其非常适合风力发电机建设。