自动化和人工智能 (AI) 正在改变工作的性质。Autodesk 为诸多行业排忧解难，通过提供各种独到的洞察、技术和培训，帮助您和您的企业做好准备，以迎接瞬息万变的未来。
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了解关键的行业趋势，并了解人们和企业如何成功地适应未来的工作。
专注于技能更新和技能提升的企业能够使员工在技术变革的时代茁壮成长。
了解制造商和教育机构是如何应对快速变化的技术和熟练员工的短缺情况。
随着自动化改变了几乎所有的行业，员工们将通过接受终身学习和灵活的新学习模式而获得蓬勃发展。
欧特克公司副总裁 Nicolas Mangon 阐释了由集中式数据、自动化和数字孪生主导的数字化转型。
采用新的技术和工具可帮助您跟上数字化转型加速的步伐，从而保持竞争力。
了解公司如何加快采用数字协作工具，以便成功地适应在家办公的远程协作。
借助产品设计和制造软件集，自动执行例程任务并连接整个产品生命周期的工作流程。
实时连接项目团队和数据，以主动管理质量、预测问题、自动执行任务并减少返工。
在创意过程的所有阶段，保持全球制作团队、数据以及物理和数字资产之间的联系。
无论您是一名员工还是一名管理人员，只要抱以不断学习的心态，您和您的企业都能实现蓬勃发展。