未来的工作

未来工作业已到来。您准备好了吗？

在前所未有的变革时代，打造面向未来的职业生涯和劳动力。

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开启未来工作的三种方法

自动化和人工智能 (AI) 正在改变工作的性质。Autodesk 为诸多行业排忧解难，通过提供各种独到的洞察、技术和培训，帮助您和您的企业做好准备，以迎接瞬息万变的未来。

1) 了解新的工作方式

了解关键的行业趋势，并了解人们和企业如何成功地适应未来的工作。

  • 为培养面向未来的员工，提高技能刻不容缓

    专注于技能更新和技能提升的企业能够使员工在技术变革的时代茁壮成长。

    观看视频（5分43秒）

  • 通过提高员工技能缩小制造业的技能差距

    了解制造商和教育机构是如何应对快速变化的技术和熟练员工的短缺情况。

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  • 员工如何适应不断变化的劳动力

    随着自动化改变了几乎所有的行业，员工们将通过接受终身学习和灵活的新学习模式而获得蓬勃发展。

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  • 建筑设计领域的第四次变革

    欧特克公司副总裁 Nicolas Mangon 阐释了由集中式数据、自动化和数字孪生主导的数字化转型。

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2) 拥抱新的技术

采用新的技术和工具可帮助您跟上数字化转型加速的步伐，从而保持竞争力。

  • 了解建筑师和工程师如何重新定义团队协作

    了解公司如何加快采用数字协作工具，以便成功地适应在家办公的远程协作。

    了解客户案例

  • 自动化处理日常任务以节省时间并提高质量

    借助产品设计和制造软件集，自动执行例程任务并连接整个产品生命周期的工作流程。

    了解产品设计和制造软件集

  • 从互联数据和团队获得业务洞察

    实时连接项目团队和数据，以主动管理质量、预测问题、自动执行任务并减少返工。

    了解BIM Collaborate

  • 让创意团队与远程协作相契合

    在创意过程的所有阶段，保持全球制作团队、数据以及物理和数字资产之间的联系。

    查看创意项目管理软件（英文）

3) 投资于持续学习

无论您是一名员工还是一名管理人员，只要抱以不断学习的心态，您和您的企业都能实现蓬勃发展。

  • 了解行业证书如何成为与时俱进的关键

    自行掌握进度、灵活的技能培养（以证书和徽章的形式）为员工和雇主提供互惠互利的机会。


    阅读文章 (英文)

  • 通过行业认证培训促进职业生涯发展

    设置学习路径来扩展您的知识，并获得 Autodesk 认证，这些认证标志着您在面向未来的技能方面的经验。


    了解认证（英文）

  • 为您的员工提供可靠的培训以求与时俱进

    通过经 Autodesk 授权的学习合作伙伴提供的培训，使您的员工能够应对当今的挑战和明天的机遇。


    查找培训中心（英文）

学生和教师：访问免费软件、培训等