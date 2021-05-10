未来的工作

Autodesk 倡议计划

未来的工作

Autodesk 致力于帮助客户、社区和员工在自动化时代蓬勃发展。

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自动化和未来的工作

Autodesk 认为，我们需要借助人工智能等自动化技术来帮助企业和社会满足不断增长和城市化的全球人口需求。我们认识到，技术的变革会给社会带来颠覆性的变化，而 Autodesk 始终致力于帮助员工提升适应力并实现茁壮成长。我们相信，员工只要抱以持续学习的心态、掌握当下最为需要的技能、担任能获得最有成就感的职位，就能取得真正的成功。

为未来的工作做好准备

Autodesk 正在通过开发培训和技术项目来加大对客户的投资，从而帮助其员工学习新技能，获得专业证书，并以新的且令人兴奋的方式与自动化工具协作，进而推动员工的职业生涯发展。

Autodesk 证书

各行各业都在迅速发展，Autodesk 提供的培训服务能让员工得以跟上行业发展的步伐。我们通过行业认证的证书，可帮助员工证明其具备面向未来的技能，并让雇主保持领先地位。

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产品内学习

前景看好的新技术将算法的强大功能与人们解决问题的洞察力结合起来。Autodesk 正在开发将人工智能和人类智能相结合的新方法，以便助力我们的客户取得成功。

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面向所有人的未来工作技术

Autodesk 与初创公司以及贸易组织、教育机构和政府机构合作，共同帮助员工提高适应能力。我们加大了对解决方案和政策的投资，以助力员工和雇主发展壮大。

  • 非营利组织和初创公司

    欧特克基金会 (Autodesk Foundation) 提供资金，助力各非营利组织和初创公司（如 ISAICZinc）应对系统性的劳动力挑战。

    阅读报告（英文）

  • 学生和教育工作者

    Autodesk 为学生和教育工作者提供对技术和学习内容的访问，帮助学生学习所需技能，提升教育工作者教学所需技能。

    访问教育社区

  • 技能型行业

    Autodesk 为符合要求的工会附属计划提供支持，以培训、测试和认证全美快速增长领域的会员。

    了解培训计划（英文）

  • 政府倡导

    强健发展的经济源于包容性工作。Autodesk 的政策议程专注于确保员工能随着工作的发展而茁壮成长。

    了解宣传工作

洞察跨行业趋势

我们与行业分析师协作，洞察重塑我们工作方式的趋势。阅读以下最新报告，帮助您的员工做好在瞬息万变的市场中取得成功的准备。

弥合技能差距

德勤探讨了如何在不断发展的市场中缩小新技能的供需差距。

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亚太地区是否已准备好迎接未来的工作？

阅读这份由德勤经济研究所 （Deloitte Access Economics）提供的报告，了解亚太地区的工作转变情况，以及您可以采取哪些行动做好准备。

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欧洲、中东及非洲地区的未来工作

整个欧洲和非洲都在重新定义工作，RSA 揭示了员工和雇主可以采取哪些行动进行准备。

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自动化与不断变化的经济

了解政策和公共部门如何助力自动化新时代：阅读阿斯彭研究所 (Aspen Institute) 提供的如下建议。

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投资于员工

在培养具有影响力的包容性文化和公平的员工体验的同时，Autodesk 提供广泛的专业和技术发展机会，以帮助我们的员工适应不断变化的工作需求。

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多元化和归属感

Autodesk 致力于在眼下和未来打造一个多元化和包容性的工作场所。多元化有助于带来新理念、创造力和业务增长，而多元化的员工队伍则将为我们的客户创造创新的产品、解决方案和体验。

学习和发展

我们投资于建设面向未来的员工队伍。我们的 2020 年技能评估有助于我们了解技术和行为技能上的差距，从而为我们指明前进的道路，以确保员工具备其所需技能，并在 Autodesk 打造一个有意义的职业生涯。

分享有关未来工作的见解和高管看法

了解 Autodesk 高管对于关键行业趋势的看法，以及我们如何为员工、业务和社会提供支持。

欧特克公司首席执行官 Andrew Anagnost 与麻省理工学院的 Andy McAfee进行了一次访谈，访谈涉及了从技术、可持续性、人才到当今科技公司发展现状等多方面内容，以及McAfee 的《以少造多》（More from Less）一书。

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欧特克公司首席营销官 Lisa Campbell 阐述了公司的新认证计划如何帮助当今员工为自动化时代做好准备。

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在与 《财富》（印度版）的一次对话中，欧特克公司印度总经理 Rajeev Pittral 讨论了科技和自动化的未来以及印度如何自力更生。

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欧特克公司影响力创新高级总监 Joe Speicher 探索了填补制造业和建筑业技能差距的新方法，这些新方法远远超出了典型的对员工技能进行再培训的关注。

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