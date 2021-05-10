Autodesk 认为，我们需要借助人工智能等自动化技术来帮助企业和社会满足不断增长和城市化的全球人口需求。我们认识到，技术的变革会给社会带来颠覆性的变化，而 Autodesk 始终致力于帮助员工提升适应力并实现茁壮成长。我们相信，员工只要抱以持续学习的心态、掌握当下最为需要的技能、担任能获得最有成就感的职位，就能取得真正的成功。