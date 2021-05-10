Autodesk 认为，我们需要借助人工智能等自动化技术来帮助企业和社会满足不断增长和城市化的全球人口需求。我们认识到，技术的变革会给社会带来颠覆性的变化，而 Autodesk 始终致力于帮助员工提升适应力并实现茁壮成长。我们相信，员工只要抱以持续学习的心态、掌握当下最为需要的技能、担任能获得最有成就感的职位，就能取得真正的成功。
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Autodesk 与初创公司以及贸易组织、教育机构和政府机构合作，共同帮助员工提高适应能力。我们加大了对解决方案和政策的投资，以助力员工和雇主发展壮大。
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在培养具有影响力的包容性文化和公平的员工体验的同时，Autodesk 提供广泛的专业和技术发展机会，以帮助我们的员工适应不断变化的工作需求。
Autodesk 致力于在眼下和未来打造一个多元化和包容性的工作场所。多元化有助于带来新理念、创造力和业务增长，而多元化的员工队伍则将为我们的客户创造创新的产品、解决方案和体验。
我们投资于建设面向未来的员工队伍。我们的 2020 年技能评估有助于我们了解技术和行为技能上的差距，从而为我们指明前进的道路，以确保员工具备其所需技能，并在 Autodesk 打造一个有意义的职业生涯。
了解 Autodesk 高管对于关键行业趋势的看法，以及我们如何为员工、业务和社会提供支持。
欧特克公司首席执行官 Andrew Anagnost 与麻省理工学院的 Andy McAfee进行了一次访谈，访谈涉及了从技术、可持续性、人才到当今科技公司发展现状等多方面内容，以及McAfee 的《以少造多》（More from Less）一书。