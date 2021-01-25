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COVID-19 资源中心

共同创造更富弹性的未来

COVID-19 疫情已使工作性质和工作场所发生改变。Autodesk 致力于为您提供所需的支持和资源，助您应对挑战并探索新的机会。

一位戴着口罩使用平板电脑工作的女士

拥抱新的工作方式

如今，能够在任何地方办公、协作并保持高效变得比以往任何时候都更加重要。为此，我们通过提供相关提示、最佳实践、许可和使用信息以及 Autodesk 产品技术支持，帮助您如愿以偿。

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戴着口罩在办公室会议桌上工作的一位男士和两位女士

重新构想的工作空间

COVID-19 疫情加速了分布式工作空间的发展，并促进了宏观经济、行业、设计和技术等领域的其他趋势。这是一个将工作场所进行重新构想的机会，使其能以不同方式创造价值。在转变继续发生时，领导也必须找到促进凝聚力、提升信任度的方式。在此了解个中缘由。

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我们时刻与您相伴而行

以下资源可以帮助您更有效地开展工作、与社区联系，并抓住机会推动业务增长、促进学习交流、尽展您的创造力。

增强小型企业运营能力

查找所需的各种资源和指导，为新常态下办公提供支持。在您重塑、发展、壮大的过程中，帮助您的企业保持竞争力。

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与社区联系

每周二参加 Office Hours，与 Autodesk 专家进行交流，借助行业与产品小组及论坛获得更多支持。

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一名身穿蓝色衬衫坐在笔记本电脑前面微笑的年轻人

了解远程学习产品

在任何地方都可以轻松学习。了解可以帮助您搭建高效远程学习环境的 Autodesk 产品。

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行业资源

机械零件

设计与制造一体化

协作进行开源设计，验证您的创意，通过制造设施将解决方案付诸实践，帮助抗击 COVID-19。

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傍晚城市风景

查找 AEC 软件和资源

了解如何利用技术帮助客户克服 COVID-19 为设计与制造带来的挑战，以及今后如何能做到灵活应变。

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客户回应与重生

Autodesk 客户将技术、设计创意与灵活性相结合，努力抗击全球疫情。

  • 一名身穿灰色连帽衫注视一台呼吸机原型的男士

    The Ventilator Project

    Tyler Mantel 的创业公司因为 COVID-19 而导致业务暂停，他发起了 The Ventilator Project，帮助缓解呼吸机短缺问题。

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    图片来源：The Ventilator Project

  • 重点放在一张病床上的一所医疗机构的图像

    Mountain Productions

    由于疫情影响，这家演出装备公司取消了多场活动，对其娱乐装备进行改造供医疗机构使用。

    阅读案例（英文）

    图片来源：Mountain Productions

  • 一名戴着护目镜建造模块化医院的男士

    BLOX

    COVID-19 危机给医院带来了巨大压力，这家模块化医院建筑公司正在加快建造急救医疗设施。

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展望后疫情时代

为了应对新时代、新业务和新机遇，人们不断探索全新的工作方式，一个崭新的未来正在朝我们走来。

  • 一名女士走下楼梯的灰色办公楼照片

    三家全球性建筑和工程公司如何在 2020 年重振雄风

    传统现场企业很难想象后疫情时代的走向，这里我们为您展示了三家全球性建筑公司 2020 年的现状及其对未来工作的展望。

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  • 四名在布满灰尘的施工现场建造模块化建筑的工人

    社交隔离和个人防护设备 (PPE) 让模块化建筑公司变得日益重要

    由于致力于建造经济实惠的房屋，模块化建筑公司 Factory_OS 成为市场热捧，来看看该公司是如何保证其员工安全并满足社交隔离和 PPE 需求的。

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  • 一名戴着虚拟现实 (VR) 眼镜站在镜子前面的女士，背景为多张名画

    数字博物馆展览让您能够舒服地宅在家中欣赏艺术

    长久以来，数字艺术与文化并未引起人们的足够关注。随着 COVID-19 的到来，博物馆纷纷关闭，使得数字媒体成为未来参观者欣赏艺术的唯一途径。如今，虚拟化已成为必不可少的要素。

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从光点密布的太空俯瞰地球

Autodesk 基金会的应对措施

Autodesk 基金会联手 24 家湾区企业为全球、全国和本地抗击 COVID-19 提供资金支持。其主要侧重于提高受病毒影响的弱势群体、非营利机构和小型企业的健康与经济复苏能力。截至目前，该基金会已向这些社区捐款 200 万美元，并且正在探索更多的融资途径。

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