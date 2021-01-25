COVID-19 疫情加速了分布式工作空间的发展，并促进了宏观经济、行业、设计和技术等领域的其他趋势。这是一个将工作场所进行重新构想的机会，使其能以不同方式创造价值。在转变继续发生时，领导也必须找到促进凝聚力、提升信任度的方式。在此了解个中缘由。