如今，能够在任何地方办公、协作并保持高效变得比以往任何时候都更加重要。为此，我们通过提供相关提示、最佳实践、许可和使用信息以及 Autodesk 产品技术支持，帮助您如愿以偿。
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COVID-19 疫情加速了分布式工作空间的发展，并促进了宏观经济、行业、设计和技术等领域的其他趋势。这是一个将工作场所进行重新构想的机会，使其能以不同方式创造价值。在转变继续发生时，领导也必须找到促进凝聚力、提升信任度的方式。在此了解个中缘由。
以下资源可以帮助您更有效地开展工作、与社区联系，并抓住机会推动业务增长、促进学习交流、尽展您的创造力。
Autodesk 客户将技术、设计创意与灵活性相结合，努力抗击全球疫情。
为了应对新时代、新业务和新机遇，人们不断探索全新的工作方式，一个崭新的未来正在朝我们走来。
由于致力于建造经济实惠的房屋，模块化建筑公司 Factory_OS 成为市场热捧，来看看该公司是如何保证其员工安全并满足社交隔离和 PPE 需求的。
长久以来，数字艺术与文化并未引起人们的足够关注。随着 COVID-19 的到来，博物馆纷纷关闭，使得数字媒体成为未来参观者欣赏艺术的唯一途径。如今，虚拟化已成为必不可少的要素。
Autodesk 基金会联手 24 家湾区企业为全球、全国和本地抗击 COVID-19 提供资金支持。其主要侧重于提高受病毒影响的弱势群体、非营利机构和小型企业的健康与经济复苏能力。截至目前，该基金会已向这些社区捐款 200 万美元，并且正在探索更多的融资途径。