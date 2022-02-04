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注塑成型

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注塑成型是什么？

热塑性注塑成型方法适用于通过塑料制造大批量零件。由于设计方案的可靠性和灵活性，注塑成型被应用于众多行业，包括包装、消费品和电子产品、汽车、医疗等。

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注塑成型工艺有哪些常见类型？

传统的热塑性注塑成型工艺可以进行修改，以纳入相关流程来帮助提高零件质量和零件设计灵活性。下面是一些示例：

  • 热固性注塑成型

    热固性材料成型需要对交链聚合物链采取加热或化学方法。

  • 双色成型

    双色成型是一种注塑成型工艺，其中一种材料的成型操作将在另一种材料上执行。

  • 气体辅助注塑成型

    成型的注塑阶段结束时，在高压下将惰性气体引入到聚合物熔体中。

  • 共注塑成型和双注塑成型

    使用相同或不同的注塑位置注射两种不同的材料。

  • 微孔发泡注塑成型

    使用物理发泡剂、化学发泡剂 (CBA) 或模具负压式发泡工艺在模具内部触发聚合物发泡。

  • 粉末注塑成型 (PIM)

    使用粉末（通常为陶瓷 (CIM) 或金属 (MIM)）和粘合剂生产小型零部件的成型方法。

注塑成型有哪些优点？

注塑成型可制造大量零件，且速度比其他制造方法（加工或 3D 打印）更快。高精度和自动化工艺有助于创建一致的零件，从而降低人工成本。自定义功能允许您灵活地进行零件设计（例如模具内镶件）和材料属性（如颜色、透明度、强度和灵活性）。

注塑成型存在哪些挑战？

零件设计人员、模具工程师和其他制造利益相关方都可能会遇到各自的挑战，这最终将影响零件质量，他们通常需要协同工作以解决这些问题（如果在早期设计阶段未发现）。

关于这些挑战的一些示例包括材料变化、熔接线、缩痕、翘曲、周期较长、型腔填充不完整。

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注塑成型仿真软件如何提供帮助？

成型仿真可帮助设计师和工程师在设计流程早期了解风险，从而在全面投入生产之前解决相关问题。仿真软件可为工程师、模具制作人员和其他成型专家提供精确的数字化样机解决方案，以便更快地将更优质的产品推向市场。

Moldflow 仿真可以与其他仿真工具结合使用，包括机械应力、振动、运动、计算流体动力学 (CFD) 和多物理场，从而提供快速、精确且极具创新性的方法来解决极具挑战性的设计问题。

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Moldflow 注塑成型仿真软件如何提供帮助？

  • 塑料零件仿真温度变化图像

    预测表面光洁度缺陷

    分析填充模式以及几何和工艺设置更改的效果，例如缩痕。

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  • 显示翘曲箱体零件的 Moldflow 仿真图像

    预测和防止翘曲

    调查翘曲的原因，然后检查选项以尽可能降低或修正零件变形。

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  • Moldflow 材料数据库图像

    优化设计，实现轻量化

    分析和比较高级材料以实现轻量化，如汽车零部件。

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  • 比较传统冷却和随形冷却的 Moldflow 仿真图像

    缩短零件周期时间

    预测零件冷却效率。在投资购买昂贵的模具之前，使用高级随形冷却或感应加热技术进行试验。

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