热塑性注塑成型方法适用于通过塑料制造大批量零件。由于设计方案的可靠性和灵活性，注塑成型被应用于众多行业，包括包装、消费品和电子产品、汽车、医疗等。
传统的热塑性注塑成型工艺可以进行修改，以纳入相关流程来帮助提高零件质量和零件设计灵活性。下面是一些示例：
热固性材料成型需要对交链聚合物链采取加热或化学方法。
双色成型是一种注塑成型工艺，其中一种材料的成型操作将在另一种材料上执行。
成型的注塑阶段结束时，在高压下将惰性气体引入到聚合物熔体中。
使用相同或不同的注塑位置注射两种不同的材料。
使用物理发泡剂、化学发泡剂 (CBA) 或模具负压式发泡工艺在模具内部触发聚合物发泡。
使用粉末（通常为陶瓷 (CIM) 或金属 (MIM)）和粘合剂生产小型零部件的成型方法。
注塑成型可制造大量零件，且速度比其他制造方法（加工或 3D 打印）更快。高精度和自动化工艺有助于创建一致的零件，从而降低人工成本。自定义功能允许您灵活地进行零件设计（例如模具内镶件）和材料属性（如颜色、透明度、强度和灵活性）。
零件设计人员、模具工程师和其他制造利益相关方都可能会遇到各自的挑战，这最终将影响零件质量，他们通常需要协同工作以解决这些问题（如果在早期设计阶段未发现）。
关于这些挑战的一些示例包括材料变化、熔接线、缩痕、翘曲、周期较长、型腔填充不完整。
分析填充模式以及几何和工艺设置更改的效果，例如缩痕。
调查翘曲的原因，然后检查选项以尽可能降低或修正零件变形。
分析和比较高级材料以实现轻量化，如汽车零部件。
预测零件冷却效率。在投资购买昂贵的模具之前，使用高级随形冷却或感应加热技术进行试验。
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