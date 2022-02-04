成型仿真可帮助设计师和工程师在设计流程早期了解风险，从而在全面投入生产之前解决相关问题。仿真软件可为工程师、模具制作人员和其他成型专家提供精确的数字化样机解决方案，以便更快地将更优质的产品推向市场。

Moldflow 仿真可以与其他仿真工具结合使用，包括机械应力、振动、运动、计算流体动力学 (CFD) 和多物理场，从而提供快速、精确且极具创新性的方法来解决极具挑战性的设计问题。