智造•未来

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制造业的数字化转型

制造商现在可以更高效地将人员、流程和整个制造生态系统衔接起来，从而以更低的成本、更少的浪费更快地设计和制造产品。

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数字化转型快速入门

  • 参会者在 Autodesk University 的博览会厅拍摄技术展览的照片

    融合

    数字化转型始于融合，即使用数据将组织衔接起来，同时缩小差距，将不同领域（如 CAD、CAM 或 CAE）和不同团队整合到一个产品开发和制造环境中。


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  • 在 Autodesk 旧金山技术中心，两个人坐在一个展位上用电脑一起工作。

    协作

    数据是衔接整个制造生态系统并保持业务运营的关键。通过远程服务访问数据已成为协作的必要条件；它是从初始概念到交付给客户实现端到端连接的关键组件。


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  • 两个人在 Autodesk 旧金山技术中心机器人实验室工作。

    自动化

    自动化可消除手动操作的延迟。借助衍生式设计和机器人等自动化工具，您可以简化多个流程并加快所有部门的产品开发，提高创新能力和创造力。


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什么是面向产品开发的数字化转型？

数字化转型是设计和制造公司为客户、员工和利益相关方提供更大价值的一种方式，它打破了部门之间的孤岛，并帮助整个组织更智能地协同工作。它涉及使用互联数据平台做出更明智的决策、推动更多创新、提高工作效率并创造新的业务机会。

一名女子在 Autodesk 旧金山技术中心使用衍生式设计零件。

通过远程服务实现互联

远程服务是保持全球团队互联和业务持续运营的关键因素。十多年来，Autodesk 一直在构建制造业远程服务平台，为虚拟员工队伍助力

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Autodesk 旧金山技术中心 CNC 机加工车间的照片。

数字化转型的优势是什么？

  • 两个人在 Autodesk 旧金山技术中心的计算机上使用 Fusion 360。

    更快地做出决策

    做出更明智的决策、推动更多创新，并实现新的可能性。互联数据提供了切实可行的深入见解，使整个组织的人员可以更快地做出更明智的决策。

  • 一名男子在笔记本电脑上使用 Fusion 360，在 Autodesk 旧金山技术中心设计铣削项目。

    提高工作效率

    数字化转型可以更好地衔接人员、流程和制造生态系统，帮助您实现更长的机器正常运行时间，提高产量和工作效率，同时减少浪费和返工。

  • Autodesk 技术中心的一名男子在笔记本电脑上检查橙色和黑色的电脑芯片。

    产品验证

    快速使用数据检查产品生命周期的每个阶段，以确保在进入制造、生产、分销、销售和最终使用阶段之前，质量控制流程已获得批准。

  • 一名男子在电脑前查看设计并冥思苦想。

    提高创新能力

    使用基于人工智能和机器学习的工具（如衍生式设计），通过自动化产品开发流程实现业务创新。

一名男子在机器人实验室戴着面罩进行焊接。

数字化转型播客

“不可能的艺术”是面向设计和制造专业人士的数字化转型播客。该系列节目探讨了如何利用技术、流程和人员实现看似不可能实现的目标。本播客是专为从事设计与制造业务并希望突破传统界限的人士准备的。

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正在进行的已通过数字化转型进行优化的制造流程的图像

数字化转型有助于增强竞争优势

企业必须能够快速高效地应对产品、生产、服务以及客户需求和期望方面的变化。本电子书探讨了应对这些挑战所需的举措、解决方案和技术。 

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数字化转型案例

  • 一名男子在技术中心工作，他一只手拿着产品模型，并将其与计算机屏幕上的数字模型进行比较。

    VISICONSULT X 射线系统和解决方案

    位于德国北部城镇吕贝克附近的一家家族式工业 X 光机企业正在进行代际交接，并在流程数字化、人工智能 (AI)、3D 打印和可持续增长方面投入了大量资金。

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  • 由 Briggs Automotive 公司制造的世界上最快的量产公路车的图像

    Briggs Automotive Company

    BAC 加速了数字化转型，将设计、开发、制造、供应链管理、开票和售后产品管理流程无缝衔接在一起。

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    图片来源：Briggs Automotive Company

  • 一名女子在制造厂中使用粉末加工机械。

    HOSOKAWA MICRON

    随着制造行业持续快速变化，领先企业都在寻找方法以跟上数字化的步伐。了解这个粉末加工集团如何开始他们的数字化转型，并深入了解他们为适应当今的数字时代而采取的措施。

    观看视频（2 分 36 秒）

数字化转型新闻

  • 两个人使用计算机设计和制造喷气发动机。

    五大制造业趋势

    查看您应关注的最新趋势，包括智能产品、数据自动化以及制造、施工和设计的融合。


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  • 在工厂车间通过机器自动化制造的车辆。

    数字化的“未来智造”

    企业应采用智能制造来帮助简化流程、提高工作效率、保持竞争力并为未来做好准备。


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  • 一艘大型油轮停靠在港口，正在装载板条箱以便运输。

    面向未来的供应链

    供应链漏洞现在不可忽视。从整体上来说，公司希望使制造和供应网络更有弹性。


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