数字化转型是设计和制造公司为客户、员工和利益相关方提供更大价值的一种方式，它打破了部门之间的孤岛，并帮助整个组织更智能地协同工作。它涉及使用互联数据平台做出更明智的决策、推动更多创新、提高工作效率并创造新的业务机会。
做出更明智的决策、推动更多创新，并实现新的可能性。互联数据提供了切实可行的深入见解，使整个组织的人员可以更快地做出更明智的决策。
数字化转型可以更好地衔接人员、流程和制造生态系统，帮助您实现更长的机器正常运行时间，提高产量和工作效率，同时减少浪费和返工。
快速使用数据检查产品生命周期的每个阶段，以确保在进入制造、生产、分销、销售和最终使用阶段之前，质量控制流程已获得批准。
使用基于人工智能和机器学习的工具（如衍生式设计），通过自动化产品开发流程实现业务创新。
“不可能的艺术”是面向设计和制造专业人士的数字化转型播客。该系列节目探讨了如何利用技术、流程和人员实现看似不可能实现的目标。本播客是专为从事设计与制造业务并希望突破传统界限的人士准备的。
位于德国北部城镇吕贝克附近的一家家族式工业 X 光机企业正在进行代际交接，并在流程数字化、人工智能 (AI)、3D 打印和可持续增长方面投入了大量资金。
BAC 加速了数字化转型，将设计、开发、制造、供应链管理、开票和售后产品管理流程无缝衔接在一起。
图片来源：Briggs Automotive Company
随着制造行业持续快速变化，领先企业都在寻找方法以跟上数字化的步伐。了解这个粉末加工集团如何开始他们的数字化转型，并深入了解他们为适应当今的数字时代而采取的措施。