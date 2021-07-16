数字化转型是设计和制造公司为客户、员工和利益相关方提供更大价值的一种方式，它打破了部门之间的孤岛，并帮助整个组织更智能地协同工作。它涉及使用互联数据平台做出更明智的决策、推动更多创新、提高工作效率并创造新的业务机会。