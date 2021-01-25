Expert Elite 计划旨在表彰全球范围内通过分享产品知识、最佳实践和专业知识为 Autodesk Community 做出贡献的客户。Expert Elite 作为领导者积极参与各项活动，促进客户社区繁荣发展。
Autodesk Expert Elite 成员应具备以下主要特征：
宣传力
您是 Autodesk 的品牌代言人，是公平公正的代表。
专业性
对 Autodesk 及其产品有充分的了解。
乐于助人
乐于帮助他人成功地利用 Autodesk 产品。
响应能力
通过各种形式（Autodesk 论坛、Autodesk Knowledge Network、在线站点和社交渠道）积极地与客户分享优化 Autodesk 产品使用的实践。
领导力
代表社区精神，反映客户对 Autodesk 的心声。寻找创新机会，让其他用户有所借鉴。
机械工学硕士。大学读书的时候第一次接触了AutoCAD LT，参加工作后从AutoCAD、AutoCAD Plant 3D到Inventor，至今已有十几年。擅长软件之间的协调和互助共享作业。业余时间非常喜欢Fusion 360的探索以及学习。
结构专业出身，历任BIM总监及顾问，辽宁省技术能手，多项赛事评审，在实施策划、Revit协同设计、出图、标准等方面经验较丰富，热衷于解决疑难问题，建立广泛的沟通与连接。
野生机电设计师。钳工出身，目前从事非标自动化设备研发工作，主要负责机械和电气设计。最早于2009年接触到AutoCAD，2016年开始使用Inventor正式入坑机械设计。经过对软件的长期摸索和研究，对Inventor有较为深入的见解。