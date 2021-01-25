EXPERT ELITE

EXPERT ELITE 计划

Expert Elite 计划旨在表彰全球范围内通过分享产品知识、最佳实践和专业知识为 Autodesk Community 做出贡献的客户。

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Expert Elite 计划是什么？

Expert Elite 计划旨在表彰全球范围内通过分享产品知识、最佳实践和专业知识为 Autodesk Community 做出贡献的客户。Expert Elite 作为领导者积极参与各项活动，促进客户社区繁荣发展。

观看视频（2 分 10 秒）（英文）

我们在寻找什么？

Autodesk Expert Elite 成员应具备以下主要特征：

宣传力

您是 Autodesk 的品牌代言人，是公平公正的代表。

专业性

对 Autodesk 及其产品有充分的了解。

乐于助人

乐于帮助他人成功地利用 Autodesk 产品。

响应能力

通过各种形式（Autodesk 论坛、Autodesk Knowledge Network、在线站点和社交渠道）积极地与客户分享优化 Autodesk 产品使用的实践。

领导力

代表社区精神，反映客户对 Autodesk 的心声。寻找创新机会，让其他用户有所借鉴。

认识我们的 Expert Elite

  • 符剑

    机械工学硕士。大学读书的时候第一次接触了AutoCAD LT，参加工作后从AutoCAD、AutoCAD Plant 3D到Inventor，至今已有十几年。擅长软件之间的协调和互助共享作业。业余时间非常喜欢Fusion 360的探索以及学习。


    查看符剑个人资料

  • 徐从

    结构专业出身，历任BIM总监及顾问，辽宁省技术能手，多项赛事评审，在实施策划、Revit协同设计、出图、标准等方面经验较丰富，热衷于解决疑难问题，建立广泛的沟通与连接。


    查看徐从个人资料

  • 王承之

    野生机电设计师。钳工出身，目前从事非标自动化设备研发工作，主要负责机械和电气设计。最早于2009年接触到AutoCAD，2016年开始使用Inventor正式入坑机械设计。经过对软件的长期摸索和研究，对Inventor有较为深入的见解。

    查看王承之个人资料

Expert Elite 成员权益：

  • 获得认可

    成员的宣传机会，从而提高声誉、社区徽章、Expert Elite 认可证书和计划欢迎套件。

  • 获得奖励

    您将能够通过在线学习计划、Autodesk 活动折扣以及对 Autodesk 软件产品的访问权限来提高个人效率并提升专业知识。

  • 建立联系

    通过特殊成员活动、Expert Elite 专属社区和成员会议与 Autodesk 和其他 Expert Elite 建立联系。

Expert Elite 活动

  • 成员会议

    加入仅限邀请人员参加的会议，以便始终获得最新信息并与 Autodesk 保持联系

  • 了解 Autodesk

    参加与 Autodesk 领导的专享聚会

  • Expert Elite 赞扬

    表彰成员社区杰出人物

立即申请

  • 您将需要说明您如何通过各种形式（Autodesk 论坛、Autodesk Knowledge Network、在线站点和社交渠道）与客户分享您的知识。

  • 要了解有关计划要求的详细信息，请访问我们的常见问题解答页面

  • 加入代表未来智造的全球学生组。成为学生专家意味着您将与同事密切合作，提升您的专业技能和领导才华。