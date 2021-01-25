阅读我们的常见问题解答并获得有关 Expert Elite 计划的详细信息。
答： 要申请成为 Expert Elite，请先填写 提名表格。 您需要证明您一直在参与社区活动，并帮助其他用户使用 Autodesk 软件。
答：Autodesk 员工、合同工、顾问、实习生没有资格参与 Expert Elite 计划。
答： Expert Elite 计划旨在表彰全球范围内通过分享产品知识、最佳实践和专业知识为 Autodesk 社区 做出贡献的客户。Expert Elite 作为领导者积极参与各项活动，促进客户社区繁荣发展。
答： 我们将仔细审查申请者对 Autodesk 帮助这方面做出的贡献，然后进行选择，这些贡献包括分享产品知识以及通过积极的沟通和协作进行互动，从而为其他客户提供帮助。
答： 申请每年审查两次，分别在 2 月和 8 月；通知将在审查期后 30 天内发送。
答： 您的 Expert Elite 成员身份将持续有效，无需重新申请，前提是您在过去 12 个月内经常做出贡献。
答： Expert Elite 成员在与 Autodesk、我们的客户以及其他 Expert Elite 成员工作时应保持专业性、支持性和协作性。
Autodesk Expert Elite 成员应具备以下主要特征：
答： 申请每年审查两次，分别在 2 月和 8 月；通知将在审查期后 30 天内发送。
答： 通知将告知您申请被拒绝的原因。
答： 随时欢迎您重新申请。在重新申请之前，请仔细考虑您的申请被拒绝的原因。
答： Expert Elite 成员在计划期间将获得多项权益。请注意，并非所有权益都适用于所有国家/地区的所有成员，并且 Autodesk 可自行决定随时进行更改。Expert Elite 成员权益：
获得认可
获得奖励
建立联系
*只要您是 Expert Elite 计划成员，除了根据 Expert Elite 计划为您提供的软件所随附的许可和服务协议中规定的权利及限制外，您还有权将此软件用于非商业目的，以熟悉其特性和功能并加深熟练程度，深入参与 Autodesk 在线客户支持社区。如果您的 Expert Elite 成员身份已终止，您将不再有权享受 Expert Elite 成员身份的任何权益。此外，您必须先卸载并停止使用作为计划成员收到的任何软件，并且在具备成员身份期间授予的任何固定期限的使用许可将自动终止。
答： 不会。Expert Elite 是自愿通过各种渠道（——Autodesk 论坛、Autodesk Knowledge Network、Autodesk University 活动和社交媒体（例如 YouTube、博客、微博、微信等）与其他客户分享知识的客户。
答： 我们要找的对象不仅要拥有 Autodesk 产品的专业知识，而且还要通过分享产品见解和学习要点积极为其他客户提供支持。
答： 没有最短时间要求，但我们要找的是经常通过各种渠道为客户社区做出贡献的个人。例如，参与 Autodesk 论坛、写文章或创建截屏视频（screencast）、或者组织客户见面会的人员。
参加 Expert Elite 计划，即表示您同意本“概述”页面中所述的条款。
Autodesk 保留 Autodesk Expert Elite 成员甄选决定的权利，以及随时自行决定吊销 Autodesk Expert Elite 成员身份的权利。除非法律禁止，否则接受 Autodesk Expert Elite 成员称号即表示允许 Autodesk 及其合作伙伴和代理商在广告或宣传中使用 Autodesk Expert Elite 成员的姓名和/或肖像，并且无需支付任何额外报酬。Autodesk Expert Elite 成员可能需要签署有关使用其姓名和/或肖像的补充协议，这是继续享有 Autodesk Expert Elite 成员身份的条件。
参与 Autodesk Expert Elite 计划，即表明每位 Autodesk Expert Elite 成员均同意以下内容：(i) 接受并遵守参与任何社区时所适用的所有 Autodesk 条款和条件；(ii) 接受并遵守Autodesk 网站使用条款; (iii) 遵守Autodesk 商标使用准则; (iv) 保护 Autodesk 及其父公司、附属公司、子公司、主管、高级职员、员工、赞助方和代理（包括广告和促销机构、受让人、与 Expert Elite 计划相关的任何其他组织）免受由参与 Autodesk Expert Elite 计划而对个人或财产造成的任何和一切索赔、伤害、损害、费用或损失和/或任何性质的责任，包括但不限于：(a) Autodesk 无法掌控的事件所导致的任何情况，其中这些事件可能会导致 Autodesk Expert Elite 计划中断或受损；(b) 与 Autodesk Expert Elite 头衔相关、由 Autodesk Expert Elite 头衔引起或因参与 Autodesk Expert Elite 计划导致的任何类型的伤害、损失或损害（赔偿性、直接、偶然或相因而生等）。
只要您是 Expert Elite 计划成员，除了根据 Expert Elite 计划为您提供的软件所随附的许可和服务协议中规定的权利及限制外，您还有权将此软件用于非商业目的，以熟悉其特性和功能并加深熟练程度，深入参与 Autodesk 在线客户支持社区。如果您的 Expert Elite 成员身份已终止，您将不再有权享受 Expert Elite 成员身份的任何权益。此外，您必须先卸载并停止使用作为计划成员收到的任何软件，并且在具备成员身份期间授予的任何固定期限的使用许可将自动终止。
任何由 Autodesk Expert Elite 计划引起或与之相关的起诉、诉讼或案件，必须由设在加利福尼亚州北区的联邦法院或设在加利福尼亚州马林县的州法院审理。
您将需要说明您如何通过各种方式（Autodesk 论坛、Knowledge Network、在线站点和社交渠道）与客户分享您的知识。