计划常见问题解答

阅读我们的常见问题解答并获得有关 Expert Elite 计划的详细信息。

问：如何申请成为 Expert Elite？

答： 要申请成为 Expert Elite，请先填写 提名表格。 您需要证明您一直在参与社区活动，并帮助其他用户使用 Autodesk 软件。

问：如果我是 Autodesk 员工或作为顾问直接为 Autodesk 工作，我能否成为 Expert Elite？

答：Autodesk 员工、合同工、顾问、实习生没有资格参与 Expert Elite 计划。

问：我需要怎么做才能成为 Expert Elite？

答： Expert Elite 计划旨在表彰全球范围内通过分享产品知识、最佳实践和专业知识为 Autodesk 社区 做出贡献的客户。Expert Elite 作为领导者积极参与各项活动，促进客户社区繁荣发展。

问：如何决定申请者是否有资格成为 Expert Elite？

答： 我们将仔细审查申请者对 Autodesk 帮助这方面做出的贡献，然后进行选择，这些贡献包括分享产品知识以及通过积极的沟通和协作进行互动，从而为其他客户提供帮助。

问：我何时会知道我的申请是否得到批准？

答： 申请每年审查两次，分别在 2 月和 8 月；通知将在审查期后 30 天内发送。

问：我已经是 Expert Elite，是否每年都需要重新申请？

答： 您的 Expert Elite 成员身份将持续有效，无需重新申请，前提是您在过去 12 个月内经常做出贡献。

问：对 Expert Elite 的预期是什么？

答： Expert Elite 成员在与 Autodesk、我们的客户以及其他 Expert Elite 成员工作时应保持专业性、支持性和协作性。

Autodesk Expert Elite 成员应具备以下主要特征：

宣传力 - 您是 Autodesk 的品牌代言人，是公平公正的代表。

- 您是 Autodesk 的品牌代言人，是公平公正的代表。 专业性 - 对 Autodesk 及其产品有充分的了解。

- 对 Autodesk 及其产品有充分的了解。 乐于助人 - 乐于帮助他人成功地应用 Autodesk 产品。

- 乐于帮助他人成功地应用 Autodesk 产品。 响应能力 - 通过各种形式（Autodesk 论坛、Autodesk Knowledge Network、在线站点和社交渠道）积极地与客户分享优化 Autodesk 产品使用的实践。

- 通过各种形式（Autodesk 论坛、Autodesk Knowledge Network、在线站点和社交渠道）积极地与客户分享优化 Autodesk 产品使用的实践。 领导力 - 代表社区精神，反映客户对 Autodesk 的心声。寻找创新机会，让其他用户有所借鉴。

问：如果我的申请被拒绝，我是否会收到通知？

答： 申请每年审查两次，分别在 2 月和 8 月；通知将在审查期后 30 天内发送。

问：我是否会收到我的申请为何被拒绝的通知？

答： 通知将告知您申请被拒绝的原因。

问：如果我的申请被拒绝，我能否重新申请？

答： 随时欢迎您重新申请。在重新申请之前，请仔细考虑您的申请被拒绝的原因。

问：作为 Expert Elite，我能获得哪些权益？

答： Expert Elite 成员在计划期间将获得多项权益。请注意，并非所有权益都适用于所有国家/地区的所有成员，并且 Autodesk 可自行决定随时进行更改。Expert Elite 成员权益：

获得认可

社区徽章

Expert Elite 认证证书

计划欢迎礼包

获得奖励

在线学习计划

Autodesk 活动折扣

使用 Autodesk 软件产品*

建立联系

成员特别活动

Expert Elite 专属社区

Expert Elite 成员会议

*只要您是 Expert Elite 计划成员，除了根据 Expert Elite 计划为您提供的软件所随附的许可和服务协议中规定的权利及限制外，您还有权将此软件用于非商业目的，以熟悉其特性和功能并加深熟练程度，深入参与 Autodesk 在线客户支持社区。如果您的 Expert Elite 成员身份已终止，您将不再有权享受 Expert Elite 成员身份的任何权益。此外，您必须先卸载并停止使用作为计划成员收到的任何软件，并且在具备成员身份期间授予的任何固定期限的使用许可将自动终止。

问：Expert Elite 是否会从 Autodesk 收到任何类型的补偿？

答： 不会。Expert Elite 是自愿通过各种渠道（——Autodesk 论坛、Autodesk Knowledge Network、Autodesk University 活动和社交媒体（例如 YouTube、博客、微博、微信等）与其他客户分享知识的客户。

问：我需要什么类型的专业知识才能成为 Expert Elite？

答： 我们要找的对象不仅要拥有 Autodesk 产品的专业知识，而且还要通过分享产品见解和学习要点积极为其他客户提供支持。

问：对于提交申请以成为 Expert Elite 我至少需要做出多久的贡献？有没有最短时间的要求？

答： 没有最短时间要求，但我们要找的是经常通过各种渠道为客户社区做出贡献的个人。例如，参与 Autodesk 论坛、写文章或创建截屏视频（screencast）、或者组织客户见面会的人员。