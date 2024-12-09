是建筑，更是艺术——BIM正向设计技术在上海之鱼改造项目中的应用

上海城乡建筑设计院有限公司简介

上海城乡建筑设计院有限公司（以下简称“上海城建设计院”）创立于1978年，是早期持有国家工程设计甲级资质证书的单位之一，擅长大型居住、商办、酒店项目的规划和建筑设计，并在BIM设计、PC设计、幕墙专项设计以及新能源等领域拥有相当丰富的设计经验。

上海城建设计院BIM应用现状

伴随数字化的变革与智能化时代的到来，BIM技术已经逐渐成为建筑行业数字化转型的关键驱动力。上海城建设计院率先应用BIM技术，从2011年开始组建BIM技术团队，使用三维设计和施工指导，借助中外合作项目取得了长足的进步，之后上海城建设计院将BIM技术应用于国内诸多项目中，并逐步使用和推广BIM正向设计技术。上海城乡建筑设计院有限公司BIM中心主任丁杨兵表示， BIM技术带来的优势主要体现在以下几方面：