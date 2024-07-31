毫无疑问，Autodesk 的 VRED 软件为设计师提供了一些最佳的可视化机会。自从 VRED 将虚拟现实 (VR) 技术融入其软件中后，设计师和建模师能够以全新的创意方式探索他们的模型。

并非每家原始设备制造商 (OEM) 都会采用新技术，但起亚欧洲公司一直以来都积极采用新的工作方式，这为他们带来了关键优势。他们是最早使用 VRED 进行数字决策的设计工作室之一。由设计副总裁 Gregory Guillaume、CAS 经理 Frank Hübbe 和 CGI 创意经理 Thomas Unterluggauer 组成的起亚设计团队发现，VRED 速度快、功能强，可以带来与众不同的可视化体验。

当起亚欧洲团队开始将 VRED 集成到设计流程中时，他们立即看到了 VRED 的潜力。VRED 不仅可以实现最终设计的可视化，还能在整个设计流程中为决策提供支持，是一款非常棒的软件。Hübbe 说：“这并不意味着粘土模型已被淘汰。但这无疑为我们提供了新的并行可能性。”