毫无疑问，Autodesk 的 VRED 软件为设计师提供了一些最佳的可视化机会。自从 VRED 将虚拟现实 (VR) 技术融入其软件中后，设计师和建模师能够以全新的创意方式探索他们的模型。
并非每家原始设备制造商 (OEM) 都会采用新技术，但起亚欧洲公司一直以来都积极采用新的工作方式，这为他们带来了关键优势。他们是最早使用 VRED 进行数字决策的设计工作室之一。由设计副总裁 Gregory Guillaume、CAS 经理 Frank Hübbe 和 CGI 创意经理 Thomas Unterluggauer 组成的起亚设计团队发现，VRED 速度快、功能强，可以带来与众不同的可视化体验。
当起亚欧洲团队开始将 VRED 集成到设计流程中时，他们立即看到了 VRED 的潜力。VRED 不仅可以实现最终设计的可视化，还能在整个设计流程中为决策提供支持，是一款非常棒的软件。Hübbe 说：“这并不意味着粘土模型已被淘汰。但这无疑为我们提供了新的并行可能性。”
Frank Hübbe
团队的工作流发生了翻天覆地的变化，他们可以在数字演示室中更高效、更频繁地进行审核，从而进一步增加协作机会。设计团队可以在流程中的任何阶段查看设计，并将其与所有先前版本进行比较，从而能够对小细节和整体设计做出细致入微的决策。
VRED 允许团队在演示期间立即对请求的更改做出反应，并且这些更改可以即时更新。以前的其他实时演示软件无法实现这种快速的现场更新，但现在团队可以在演示期间进行更改，然后小组可以对请求进行审核并做出反应。
在分秒必争的工作中，速度、灵活性和适应性是巨大的差异化因素。感觉就像在即时更改。过去的可视化是静态的，而在 VRED 中，现在的可视化是动态的、响应式的。
起亚欧洲设计工作室的电力墙
VRED 为设计团队的可视化流程带来的重大改进还不止于此。Autodesk 将 VR 协作工具集成到 VRED 中后，起亚团队发现这是一个完美的组合。突然之间，协作不再只是工作室内的流程。现在，可以与团队以外的人员（甚至海外工作室）就模型展开设计讨论。
起亚欧洲公司在新冠疫情之前就开始了 VR 协作，而出行限制提升了这种协作的必要性和价值。Guillaume 指出，VR 演示节省了大量时间。“我以前几乎每月都要去韩国出差，但从 2020 年 1 月起我就不能再坐飞机了。经常出国出差的人都知道，一天的工作可能意味着几天的差旅和调整时差。”虚拟演示意味着节省时间和资源（当然，还能节省资金）。团队的设计流程可以顺畅推进，而不会受到干扰。
比起时间效率，更重要的是，VR 协作给这个团队提供了更自然真实的工作环境。这可能是 VR 带来的最大惊喜：一个声音熟悉的虚拟化身在模型周围走动并与团队交流审核意见，这种感觉会更舒适。与视频电话会议相比，VR 协作的集成度更高，有助于做出更直观、更明智的设计决策。如果只是您自己使用 VR，您可以进行设计工作，但无法进行协作。通过与团队一起使用 VR，让他们尽情发挥设计师的特长 - 在关键设计突破期间，进行实时的紧密交流、反应和沟通。
使用 VR 的 Guillaume
起亚欧洲团队的 VR 工作时间足以证明这一点。在工作室中，所有团队成员都可以通过 VR 进行协作，有时一天会协作多次。他们每周至少向韩国的高层管理人员（全球最多可达 30 人）汇报一次，有时一周不止一次。有时人更多，但就像在现实生活中一样，这些审核可能会开始让人感觉拥挤。
这些大型 VR 协作使设计团队和韩国的主要高管可以在虚拟世界中漫游模型并观察其细节，而其他团队成员则可以在大屏幕上观看。与足球比赛的观众一样，不在 VR 中的人也能参与其中，但不会离得太近，以免造成干扰。
我们知道，虚拟设计审核为使用虚拟设计的团队提供了很多优势。现在，大型团队可以访问使设计审核具有动态性和信息性的各种变更：转变汽车环境、添加其他型号进行比较、更改车漆颜色、内饰和其他细节。
除了正在审核的车辆，团队还可以显示有关图形的技术信息。此外，VR 协作也不仅仅对车辆美观性有利。使用 VRED，设计师可以对模型进行切片，以显示技术组件的位置以及它们在整车中的安装方式和位置。
起亚概念车“Imagine”
该团队梦寐以求的是在混合现实 (XR) 协作方面取得进一步的发展。对 Hübbe 来说，这意味着未来增强现实技术将允许我们使用数字界面对模型进行调整。我们可以实时修改模型的形状。与现实世界中使用的工具（即现在的粘土建模师使用的工具）相比，数字工具和界面使我们能够更精确地控制形状。设计师对形状的控制程度将远远超过今天的现实世界。
对 Guillaume 来说，就是将模型放在实时流式处理环境中，例如拥挤的纽约街道（设计师通常无法在车流中预览模型，有时模型在不同环境中呈现的效果非常有价值）。对 Unterluggauer 来说，一个显著改进是全息图等效性，使协作者能够以真实外观而非虚拟化身的形式看到彼此。