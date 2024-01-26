华人运通 HiPhi Z 旗舰款轿车项目

项目名称：HiPhi Z 旗舰款轿车项目

项目特点及难点：新款 HiPhi Z 集“高端”、“豪华”、“科技”于一身，是具备数字生活功能的数字化GT车型，在造型语言和科技感上都充分体现出了数字化的特点。

技术亮点：HiPhi Z 旗舰款轿车在开发过程中采用了基于 Autodesk Alias® 和 Autodesk VRED® 的数字化研发流程，整个数字设计工作流通过 Alias 不断延展，并与 VRED 可视化评审紧密衔接。Alias 数据制作与 VRED 实时评审的无缝衔接使华人运通设计团队可以大幅度地缩短项目的研发周期，并用数字模型尽可能地取代油泥模型，节省了制作实体模型的巨额成本，整套数字化设计工作流也充分体现了“绿色”与“科技”的理念。