华人运通 HiPhi Z 旗舰款轿车项目

华人运通
项目名称：HiPhi Z 旗舰款轿车项目
项目特点及难点：新款 HiPhi Z 集“高端”、“豪华”、“科技”于一身，是具备数字生活功能的数字化GT车型，在造型语言和科技感上都充分体现出了数字化的特点。
技术亮点：HiPhi Z 旗舰款轿车在开发过程中采用了基于 Autodesk Alias® 和 Autodesk VRED® 的数字化研发流程，整个数字设计工作流通过 Alias 不断延展，并与 VRED 可视化评审紧密衔接。Alias 数据制作与 VRED 实时评审的无缝衔接使华人运通设计团队可以大幅度地缩短项目的研发周期，并用数字模型尽可能地取代油泥模型，节省了制作实体模型的巨额成本，整套数字化设计工作流也充分体现了“绿色”与“科技”的理念。
图片由华人运通提供
华人运通作为一家专注于未来出行的创新型科技公司，从“人”的需求出发，致力于以“智能汽车、智捷交通、智慧城市”三智战略，实现“改变人类未来出行”的愿景。作为中国新能源汽车产业崛起的中坚力量，华人运通于 2022 年 6 月推出高端智能汽车品牌——HiPhi Z 旗舰轿车。新款 HiPhi Z 集“高端”、“豪华”、“科技”于一身，是具备数字生活功能的数字化 GT 车型，内饰采用 HUD+ 中控大屏设计，并搭载多轴数字机器人 HiPhi Bot。
HiPhi Z 不仅在造型语言和科技感上体现了数字化，而且在开发过程中采用了基于 Alias 和 VRED 的数字化研发流程，在方案的初始阶段，华人运通的设计师们首先进行概念草绘，并利用 Alias SUBD 细分曲面模块快速地进行二维转三维的草模制作，Alias SUBD 易于创建及修改的特性使设计师和数模师拥有极高的自由度，在数模构建过程中不断完善创意，在效率上比传统的设计工作流有了巨大的提升。
图片由华人运通提供
数字模型师接下来通过 Alias 进行 NURBS 曲面模型制作、Dynamo 参数化设计直到A级曲面模型制作，整个数字设计工作流通过 Alias 不断延展，并与 VRED 可视化评审紧密衔接，在 CAS 模型不断完善的过程中，设计决策层可以通过 VRED VR 虚拟现实评审对设计进行实时检查与修正，正是 Alias 数据制作与 VRED 实时评审的无缝衔接使华人运通设计团队可以大幅度地缩短项目的研发周期，并用数字模型尽可能地取代油泥模型，节省了制作实体模型的巨额成本， 整套数字化设计工作流也充分体现了“绿色”与“科技”的理念。
图片由华人运通提供