随着新一代信息技术与实体经济深度融合，汽车产业迎来了巨大的机遇和挑战。在2024年欧特克的汽车高峰论坛上，东风汽车集团有限公司全球造型设计总监张永亮通过“变局”与“新生” 两个关键词，讲述了东风设计数智化实践的探索之路。

从全球视角来看，中国制造正享誉世界。随着中国工业制造业发展从高速增长向高质发展迈进，竞争的加剧也将重塑产业格局。中国文化自信和设计自信的不断体现，使得“Made in China” 逐渐转变为“Design in China”，从合资独秀到自主向上，从数字提速到数智驱动，中国汽车的话语权在世界范围内得到了更多的认可和提升。

张永亮表示，在这样一场变革中，东风汽车始终坚持“高原创”的原则和“好设计”的标准，致力于“用东风设计，讲好中国故事”。