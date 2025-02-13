东风汽车集团有限公司
东风汽车与Autodesk公司合作，完成了数字化2.0的搭建和创新，利用数字技术提速增效，造型设计实现了全流程数字化。在东风汽车数字开发的过程中，Autodesk软件的使用占比超过80%，东风汽车通过把型、面、VR模型以及造型工程4个专业划分为造型实践领域，来促进各专业全流程数字化的融合和协同，实现了造型的高效开发。
借助数字化技术，奕派2024概念车的车型开发周期，从计划的8个月缩短到了5个月，这其中的关键就是数字加速。我们通过Autodesk的数字加速手段，实现了从手稿到展车的全流程提速，并且快速完成了虚拟评审和人机验证，大大提升了开发效率。
—张永亮，全球造型设计总监，东风汽车集团有限公司
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东风汽车集团有限公司(以下简称“东风汽车”)是我国汽车行业的大型骨干企业，前身是始建于1969年的第二汽车制造厂，总部设在湖北省武汉市。公司产业链齐全，业务涵盖全系列商用车、乘用车、新能源汽车、关键汽车总成和零部件、汽车装备、出行服务、汽车金融等，经营规模居国内汽车行业前列。
目前，东风汽车正在形成“三国四地”的全球布局版图，包括坐落在武汉的东风全球造型设计中心，负责全链路设计，打造开发及工业落地基础盘;东风上海设计中心，聚焦前瞻，赋能量产、 体验及品牌;正在筹建中的东风欧洲设计中心(聚焦前瞻创新及设计策略)以及东风日本设计中心(聚焦造型设计品质，提升产品竞争力)。
随着新一代信息技术与实体经济深度融合，汽车产业迎来了巨大的机遇和挑战。在2024年欧特克的汽车高峰论坛上，东风汽车集团有限公司全球造型设计总监张永亮通过“变局”与“新生” 两个关键词，讲述了东风设计数智化实践的探索之路。
从全球视角来看，中国制造正享誉世界。随着中国工业制造业发展从高速增长向高质发展迈进，竞争的加剧也将重塑产业格局。中国文化自信和设计自信的不断体现，使得“Made in China” 逐渐转变为“Design in China”，从合资独秀到自主向上，从数字提速到数智驱动，中国汽车的话语权在世界范围内得到了更多的认可和提升。
张永亮表示，在这样一场变革中，东风汽车始终坚持“高原创”的原则和“好设计”的标准，致力于“用东风设计，讲好中国故事”。
东风汽车认为高原创是中国汽车的必选项，而好设计就是以用户需求为始，以东方文化为根。在这样的原则和标准下，东风汽车形成了“乘、商、军”的全品牌产品矩阵，用东方灵感塑造高感性的品质产品。以“猛士”为例，猛士品牌以“东方醒 狮”为理念，对中国传统文化再发现、进行再创新。承袭猛士军车的血脉，将“醒狮”这个中国元素融入设计之中，打造专属的文化印记。可以说，猛士不仅代表了东风汽车在前沿技术领域的全面探索，更承载着民族品牌向上的使命与担当。
张永亮透露，除了对传统文化的创新之外，东风 汽车还会寻找地域文化的独特性来进行全新演 绎。作为东风汽车旗下主流科技电动品牌，奕 派品牌与生俱来自带荆楚黄鹤楼的文化气质，秉 承“大道至简，极而至美”的设计哲学，化繁为简，以人为本，持续进化，致力于打造无限衍化的东方极致设计，让人们可以在其整体极简优雅的造型和留白韵味的细节中感受东风汽车对设计哲学的延续表达。
近年来，汽车行业显著的变局就是由消费者需求所带来的一系列变化。消费者呈现出年轻化、智能化和时尚化的消费取向，消费要求和标准的提高了导致汽车制造行业的竞争加剧，产品迭代加快，设计研发周期越来越短。面对这样的新变局，除了做好设计，讲好中国故事，及时调整战略优化流程，以应对新的变化和新的挑战显得至关重要。
张永亮认为，好的数字技术和工具是迎接挑战和破局的关键。造车的流程其实相差并不大，但核心是能否在相同的流程中做好提速增效。传统数字化工作流包括体态研究、方案图、CAS&VR、 油泥模型、仿真模型、A面制作、验证模型、A面发布等若干个阶段。传统的数字化工作流是一个线性的上下游的配合工作关系，这种造型工作流效率低下，且不能满足多种造型创新的需求。东风汽车将传统工作流中的体态研究阶段单独细化出来，在汽车造型设计早期就进行体态研究，配合快速数字以及VR，然后又引入3D打印，在反复的探索过程中发现，如果在这个阶段通过各种数字化的工具加速，就能实现多种造型探索的机会。
基于上述需求，东风汽车与欧特克软件(中国) 有限公司(以下简称“Autodesk”)合作，完成 了数字化2.0的搭建和创新，利用数字技术提速增效，造型设计实现了全流程数字化。在东风汽车数字开发的过程中，Autodesk软件的使用占比超过80%，东风汽车通过把型、面、VR模型以及造型工程4个专业划分为造型实践领域，来促进各专业全流程数字化的融合和协同，实现了造型的高效开发。
例如，借助数字化技术，奕派2024概念车的车型开发周期，从计划的8个月缩短到了5个月，这其中的关键就是“数字加速”。我们通过Autodesk 的数字加速手段，实现了从手稿到展车的全流程提速，并且快速完成了虚拟评审和人机验证，大 大提升了开发效率。
借助Autodesk软件的平台优势以及技术性的工作，东风汽车把整个研发流进行了重新梳理和加速，这个加速不是简单递进型的工作流加速，而是一种真正意义上的技术加速。利用Autodesk平台进行快速沟通，尽可能的在各个环节引入自动化的工作流，加速了项目时间，简化了项目流程，最终实现了目标效果。这种工作流形成了一个设计、模型、数据、VR以及动画的团状结构， 从而实现抱团前行。
目前，整个汽车行业还有一个共同的感知，就是人工智能(AI)参与设计。作为新的发展引擎，人工智能的到来具有划时代的意义。生成式人工智能技术的核心在于将深度学习和图像处理技术进行有效结合，设计师可以通过输入关键词就可以生成与之匹配的角色形象和场景设计。这个特性将汽车设计直接从计算机辅助设计带入到人工智能参与设计的全新时代，这不再是生产关系层面的改变，而是生产力的变革。
东风汽车实践出了一条数字化3.0的人机协同工作流，利用AI提质增效。具体来说就是从设计提案阶段作为设计师的外脑，开始引入和训练AI进行概念提取、创意发散，甚至效果图渲染等方面的辅助工作。在末端环节，依然由设计师借助软件进行图片的修改和最终创意形成的把控，最后完成高品质的输出。
除了上述数字化3.0实践外，东风汽车还将推出一 款集团级的原生AI辅助造型设计平台——东风智绘平台。“该平台将覆盖东风汽车全车型的AI辅助造型设计工作，帮助设计师提质，从而能高效地完成设计作品。同时，我们也在进行另外一个创新实践，聚焦AI的应用层面，打造集团级应用架构——东风AI工程应用架构。这也是我们在实物验证以外的设计环节，大胆引入AIGC的一次全新创新。”张永亮透露。
风势在变，引擎在变，范式也在变。追新逐质的背后，不变的是设计本质——用好设计提升产品价值。期待东风汽车在未来能实现中国文化与世界文化的交融创新，为我们带来更多更具竞争力的汽车好设计，用东风设计，讲好中国故事。
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