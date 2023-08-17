江淮汽车、机械工业第九设计研究院

江淮汽车及机械工业第九设计研究院亮相欧特克汽车创新论坛，聚焦数字技术创新，展示汽车智造典范

从汽车设计到工厂建设，欧特克助力汽车行业实现智造升级

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Image courtesy of lorem ipsum

2023 年 6 月 8 日，北京——近日，江淮汽车及机械工业第九设计研究院（以下简称“机九院”）亮相由欧特克在德国举办的汽车创新论坛（Automotive Innovation Forum），展现其前沿且极具突破性的汽车设计及工厂建造解决方案。作为致力于推动汽车行业协同创新的年度盛会，汽车创新论坛专注于先进设计和制造技术的推广与分享，邀请到诸多汽车企业共同探讨行业最新技术趋势，就实现可持续增长交换宝贵经验。

随着电动化、智能化等多重变革的到来，汽车行业面临着加速转型和提升竞争力的双重挑战。企业需要适应新材料、新工艺和新能源等领域的快速发展，并不断提高产品质量、性能，实现更高效的生产和成本控制。当下，数字思维是致胜变革时代的关键“法宝”之一，汽车行业正借助欧特克的领先工具，拓展更为灵活、更具弹性的发展空间。

Alias DYNAMO 改变汽车设计方式.

江淮汽车：借助 Autodesk Alias® DYNAMO 革新汽车设计方式

江淮汽车是中国新能源汽车行业的先行者，为推动公司核心竞争力的进一步提升，江淮汽车正在加快全数字化流程的探索和部署。在迈向更智能、更具创新性的设计过程中，江淮汽车采用了Alias DYNAMO 等欧特克数字化解决方案，从根本上改变了汽车的设计方式。

江淮汽车意大利设计中心总经理胡锦春认为，Alias DYNAMO是汽车行业当之无愧的领先AI工具，它在多个层面上为项目提供全面支持，以实现汽车设计流程的数字化。作为一款可视化编程软件，Alias DYNAMO创建的自定义算法能够处理数据并生成几何图形。借助Alias DYNAMO参数化设计功能，快速建模和迭代可在短时间内完成，多个选项的快速生成、浏览能够帮助设计团队了解和权衡不同的方案，同时，面对修改工作，工作人员只需调整脚本参数即可对设计进行优化。

基于严格的逻辑语言，Alias DYNAMO 实现了结构模型的精准创建和自动布置，大大增加了草图绘制的广度和深度。在欧特克解决方案的强劲赋能之下，江淮汽车设计团队仅需很短的时间便可得出最优化的解决方案，有效缩短了设计和交付周期。

一汽红旗新能源汽车工厂项目

机械工业第九设计研究院：集成式工厂建模解决方案打造智能汽车制造工厂

现阶段，设计、制造和生产等方面的多重巨变席卷了汽车行业，数字化转型的迫切性更胜以往。工厂作为服务于汽车生产的重要一环，其数字化建设与运营对于加速推动汽车行业的转型有着举足轻重的意义。在这其中，欧特克集成式工厂建模解决方案助力实现了工艺产线三维布局与建筑BIM的融合，在工厂设计及建设的过程中发挥了关键的作用。

机械工业第九设计研究院股份有限公司是国内从事汽车行业工厂规划、设计和建设的顶级设计院，被喻为是"中国汽车工厂设计的摇篮"。依托研究院强大的研发实力和前瞻性的理念，机九院将“数字化应用行业领先”作为战略目标之一，并携手欧特克就智能、灵活、可持续的汽车制造未来的打造开展了一系列探索与实践。

欧特克公司大中华区制造业高级行业经理杨博以一汽红旗新能源汽车工厂为例，介绍了如何利用集成式工厂建模解决方案来打造国际一流、国内领先的现代化智能工厂。在厂区规划中，AutoCAD®和Civil 3D®主要用于设计道路和管网；在设计阶段，Revit®被用于正向设计，而Navisworks®则进行模型汇总和碰撞检查；在施工和交付阶段，Recap®用于点云的模型处理，而3Ds Max®则用于模型的渲染。

纵观全过程，机九院将数字化的工作方式贯穿至设计、建设、运营三个阶段，在工厂生命周期的不同阶段推进了跨部门的协调，进而实现了协同设计。在引入欧特克集成式工厂建模解决方案后，机九院不仅解决了自身降本增效的难题，还满足了客户对于沟通效率提高、掌握项目进度的需求，并进一步缩短了工厂建设周期。

欧特克公司大中华区总经理孙志伟表示：“很高兴看到欧特克的解决方案在江淮汽车及机九院项目的高效推进和顺利落地中发挥力量。我们深知，只有继续保持对创新的追求和对客户的深厚了解，才能够开发出为每一位客户提升效率、提供价值的解决方案。未来，欧特克将继续在行业的数字化道路上前进，帮助客户打造全方位的数字化优势。”

欧特克正在改变世界的设计和制造之道。我们的技术遍及建筑、工程、施工、产品设计、制造、传媒和娱乐领域，赋能世界各地的创新者去解决大大小小的挑战。从更环保的建筑到更智能的产品，再到更引人入胜的影片，欧特克软件致力于帮助我们的客户为所有人设计并创造一个更美好的世界。了解更多信息，请访问 www.autodesk.com.cn 或关注 @欧特克中国。

如有疑问请垂询：

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陈素珍
电话：010-8565 8800
电子邮件：su-chen.chen@autodesk.com

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电话：010-8520 6714
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