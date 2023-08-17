江淮汽车及机械工业第九设计研究院亮相欧特克汽车创新论坛，聚焦数字技术创新，展示汽车智造典范

2023 年 6 月 8 日，北京——近日，江淮汽车及机械工业第九设计研究院（以下简称“机九院”）亮相由欧特克在德国举办的汽车创新论坛（Automotive Innovation Forum），展现其前沿且极具突破性的汽车设计及工厂建造解决方案。作为致力于推动汽车行业协同创新的年度盛会，汽车创新论坛专注于先进设计和制造技术的推广与分享，邀请到诸多汽车企业共同探讨行业最新技术趋势，就实现可持续增长交换宝贵经验。

随着电动化、智能化等多重变革的到来，汽车行业面临着加速转型和提升竞争力的双重挑战。企业需要适应新材料、新工艺和新能源等领域的快速发展，并不断提高产品质量、性能，实现更高效的生产和成本控制。当下，数字思维是致胜变革时代的关键“法宝”之一，汽车行业正借助欧特克的领先工具，拓展更为灵活、更具弹性的发展空间。