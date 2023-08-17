江淮汽车及机械工业第九设计研究院亮相欧特克汽车创新论坛，聚焦数字技术创新，展示汽车智造典范

Alias DYNAMO 改变汽车设计方式.
江淮汽车：借助 Autodesk Alias® DYNAMO 革新汽车设计方式
江淮汽车是中国新能源汽车行业的先行者，为推动公司核心竞争力的进一步提升，江淮汽车正在加快全数字化流程的探索和部署。在迈向更智能、更具创新性的设计过程中，江淮汽车采用了Alias DYNAMO 等欧特克数字化解决方案，从根本上改变了汽车的设计方式。
江淮汽车意大利设计中心总经理胡锦春认为，Alias DYNAMO是汽车行业当之无愧的领先AI工具，它在多个层面上为项目提供全面支持，以实现汽车设计流程的数字化。作为一款可视化编程软件，Alias DYNAMO创建的自定义算法能够处理数据并生成几何图形。借助Alias DYNAMO参数化设计功能，快速建模和迭代可在短时间内完成，多个选项的快速生成、浏览能够帮助设计团队了解和权衡不同的方案，同时，面对修改工作，工作人员只需调整脚本参数即可对设计进行优化。
基于严格的逻辑语言，Alias DYNAMO 实现了结构模型的精准创建和自动布置，大大增加了草图绘制的广度和深度。在欧特克解决方案的强劲赋能之下，江淮汽车设计团队仅需很短的时间便可得出最优化的解决方案，有效缩短了设计和交付周期。