在一个平台中将您的各种设计构思概念化。统一环境结合了多种建模方法，使您可以灵活地创建高质量的产品。

绘制草图

使用草图约束、尺寸和一系列功能强大的草图工具来创建和编辑草图。通过强大的分析工具组合来控制复杂的样条曲线和曲线。

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作为一位工业设计师，这使我可以获得所需的结果...从草图到可以进行 3D 打印的模型。

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