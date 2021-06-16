专为在线协作构建
可用于在线教学
当你想教导学生如何推进CAD/CAM和工程设计技巧，Fusion 360可以提供所有需要的支持。
可在 PC 和 Mac 上使用，在软件许可规定的条件下可通过 Android 和 Apple 应用随时随地访问。
想在课堂上教授Fusion 360？
Fusion 360 可提供指导学生发展工程技能所需的各种支持。
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集中管理参加课程的学生交付的作业和项目。
提供了很多共享和访问功能，使您能够精确选择需要的控制程度以及希望给予学生的自由度。
直接在学生设计中所需的准确位置添加标注。此外，学生也可直接分享设计作品链接，即可通过手机或电脑上的网页浏览器进行批注。
可以按照原始格式从其他 CAD 程序获取模型，并直接在 Fusion 360 中使用它们与学生协作。
通过简单的版本控制，您可以在学生将反馈整合到设计中时进行追踪。
学生只需单击一下按钮，即可共享设计链接，您可以在多种设备上直接通过浏览器进行查看和添加注释。
在一个平台中将您的各种设计构思概念化。统一环境结合了多种建模方法，使您可以灵活地创建高质量的产品。
使用草图约束、尺寸和一系列功能强大的草图工具来创建和编辑草图。通过强大的分析工具组合来控制复杂的样条曲线和曲线。
作为一位工业设计师，这使我可以获得所需的结果...从草图到可以进行 3D 打印的模型。
- Ujwal IK
利用 T-Spline 创建复杂的细分曲面，并增加 T-Spline 面的密度。
以前需要一整天，甚至 2 天，但是，使用 T-Spline 建模，只需数分钟即可完成。
- Jason Pohl Orange County Choppers 高级设计师
创建和编辑复杂的参数化曲面以修复、修补或设计几何图元。
它就像是数字版的粘土，不同的是当您将它推来推去的时候不会留下指纹。
- Jason Pohl Orange County Choppers 高级设计师
创建基于历史记录的特征（包括拉伸、旋转、放样、扫掠等），这些特征会随设计更改而更新。
这真正节省了您的时间，让您不再畏畏缩缩。您只需执行操作，因为现在，一切都将立即捕获。
- Gareth Conner Creative Conners
编辑和修复导入的扫描或网格模型，包括 STL 和 OBJ 文件。
Fusion 360 的一大好处就是可以集成不同的建模样式。
- Matt Johnson Coalesse 工业设计师
编辑或修复从非原生文件格式导入的几何图元。对设计进行更改，而无需担心基于时间的特征。
从二维草图创建三维对象非常轻松。Fusion 360 中的修改工具使您可以更改模型。
- Carson Bruess
利用 EAGLE 互操作性无缝同步电子产品设计的双向更改。
我喜欢 Fusion 360 与 EAGLE 的集成。这是我决定采用 EAGLE 的主要原因。
- 高级电气工程师
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从使用自适应清除进行高效的粗加工到使用刀具方向简化多轴机床的控制，Fusion 360 使您能够轻松、快速地对 CNC 机床进行编程。使用 2.5 轴、3 轴、4 轴和 5 轴铣削、探测、车削、铣削-车削和轮廓加工操作，并借助强大的后处理引擎进行制造，所有这些都与专业设计工具一起提供。
快速设置作业并生成刀具路径以加工高质量零件，同时使用完全集成的 CAM 减少刀具磨损，包括 2.5 轴和 3 轴操作。
得益于更高效的编程策略和集成的 CAD 环境，我们的机床加工的零件质量大大改善。
- Jonathan Bancroft G2 Crowd
利用车间的多轴功能以及简单的 5 轴定位编程，可以显著缩短两次操作之间的机床设置时间。
使用其他程序，需要一个小时来计算刀具路径。使用 Fusion 360，只需几分钟。
- Jeff Hooper Backhand Bikes
对复杂的几何图元使用机床旋转轴，从而创建带分度的刀具路径或环绕刀具路径。
我需要能够从零件的底座切割，以避免换刀。这让我将生产时间缩短了近 80%。
- Dave Killalea
使用全 5 轴联动操作，对复杂的几何图元进行铣削，避免碰撞并减小刀具长度以获得出色的表面光洁度。
我可以在一小时内完成从设计阶段到完成机床加工的流程。
- Phil Butterworth MJK Performance
利用机床上的接触式测头来修正工件偏移并简化设置过程。
Fusion 360 是我们的 CAM 主力。它包含到目前为止我们需要的所有功能。
- 管理员 加工车间
对二维车削零件进行编程，然后使用毛坯仿真验证您的车削刀具路径，以发现模型、毛坯、刀具和卡具的错误或冲突。
Fusion 360 是我们的 CAM 主力。它包含到目前为止我们需要的所有功能。
- 管理员 加工车间
结合铣削和车削操作以创建更复杂的零件，而无需切换机床。
Fusion 360 将我们的上市时间缩短了大约 60%。
- KMP Motorsports
从实体模型特征（包括展开钣金零部件）生成刀具路径，以便操作水射流、激光刀具和等离子刀具。
功能齐全的 CAM 和 CAD 将产品生产时间缩短了 20% 以上。
- Sean Miksys Great Lakes Machining
使用我们丰富的免费、开源且完全可编辑的后处理器库中的后处理器，在数秒钟内对完整的 NC 程序进行后处理。
在第一个项目中，我们在没有额外刀具磨损的情况下，将周期时间缩短 9 分钟，从而节省了 14,000 多美元。
- Daniel Colbert Colbert Manufacturing
使用一套全面的建模工具对产品进行工程设计。通过各种分析方法确保产品的外形、装配和功能。
使用草图约束、尺寸和一系列功能强大的草图工具来创建和编辑草图。
过去需要数天完成的工作，现在只需数小时即可完成。
- Jim McWherter Brand Motion
创建基于历史记录的特征（包括拉伸、旋转、放样、扫掠等），这些特征会随设计更改而更新。
对于使用其他工具需要八小时完成的流程，使用 Fusion 360 只需两小时，哪怕是第一次使用。
- Christian Welch Swissomation
编辑或修复从非原生文件格式导入的几何图元。对设计进行更改，而无需担心基于时间的特征。
我喜欢在 Fusion 360 中创建模型，因为很容易造型、缩放和设置形状。其他程序会将它设置成方形，这不是我想要的。
- Kate Jovanovic
利用 T-Spline 创建复杂的细分曲面，并使用直观的推拉手势编辑它们。
Fusion 360 允许我以三维形式解析形状，并且渲染速度比现有工具快 50%。
- Deborah Laun Brownlie Design
创建和编辑复杂的参数化曲面以修复、修补或设计几何图元。
在 Fusion 360 中，我在 20 分钟内为卡车准备了两个接触点。而在其他工具中，我需要留出 3-4 个小时。
- Ed Eaton Dimonte Group
设计钣金零部件，使用二维工程图和 DXF 创建展开模式文档，使用水射流、激光刀具、等离子刀具的切割策略制造您的设计。
使用 CAD 程序，不需要在开始设计之前进行数小时的准备。您只需坐下并开始创建。
- Luciana Montivero
编辑和修复导入的扫描或网格模型，包括 STL 和 OBJ 文件。
我最喜爱的功能是用户体验和速度。在一天内即可完成设计和构建，而在之前可能需要一周。
- Adam Ellison Modbot 联合创始人
利用传统的自下而上、从中间开始或自上而下方法进行设计装配，并分析装配运动。
您可以开始对您的创意进行建模...大型装配可以很好地进行动画处理。
- 消费品 产品设计师
利用 EAGLE 互操作性无缝同步电子产品设计的双向更改。
我喜欢 Fusion 360 与 EAGLE 的集成。这是我决定采用 EAGLE 的主要原因。
- 高级电气工程师
数据管理是统一开发流程的中心环节。利用受管的用户权限、版本控制和相关存储服务获得更强的控制。
通过一系列高级管理工具，向组织内部或外部的利益相关方指定权限和授予权利。
将内部和外部利益相关方纳入开发流程。通过项目管理来管理用户与数据进行交互的方式。
当我们尝试共享文件时，通常会发现它很有挑战，这也是我们对 Fusion 360 进行标准化的原因。
- John Hamilton Coalesse 设计工作室总监
导出多种行业标准文件格式，以便更容易进行共享和外部协作。包括 STEP、DWG、DXF、OBJ、STL、IGES 等。
减少设计周期错误和工作流效率低下的问题。通过自动化的内置版本管理，跟踪每个更改并防止发生冲突。
晚上趁孩子们睡觉在家工作的功能可谓无与伦比。单击一下鼠标即可获取所有可用文件。
- Johan Sandflo SandFlo Golf Co. 创始人
在软件许可规定的条件下，随时随地在各种设备上访问您的数据。在未连接到 Internet 时，使用脱机模式继续工作。
这是 Fusion 360 令人惊叹的证明，表明我们已从不同的城市完成整个设计和制造流程。
- SweetSense
无需进行转换。在 Fusion 360 设计中直接使用来自各种工具的模型和数据。
可以无缝导入大量文件格式。相比于 Visual Mill，在 Fusion 360 中创建刀具路径可轻松地将速度提高 50%。
- Ryan Boyd The Wise Company
每个 Fusion 360 固定期限的使用许可中均包含所有数据管理功能，也可以单独订购各项功能。仅出于数据管和协作目的，将用户添加到您的环境中。
移除传统设计流程中的孤岛并利用现代协作环境，而不管您的角色是什么。让您的团队与外部利益相关方保持联系，实时沟通并集中执行项目活动。
将内部和外部利益相关方纳入开发流程。通过项目管理来管理用户与数据进行交互的方式。
我喜欢即购即用的协作工具，利用它们可以快速、轻松地共享和评论。
- Vittorio Cascianelli G2 Crowd 设计师
使用单个平台衔接不同部门和位置的团队，包括内部和外部团队。
作为一个团队，我们能够协同使用相关服务来查看当前设计并进行讨论，即使不在同一物理位置也没有关系。
- Annika Klüpfel Breeze
使用注释、红线批注和标记从各种设备直接捕获并分享有关设计的反馈。
我们可以与客户和合作伙伴轻松地实时共享项目。
- 制造车间
在软件许可规定的条件下，随时随地在各种设备上访问您的数据。在未连接到 Internet 时，使用脱机模式继续工作。
我喜欢该软件，它是基于相关服务的。在软件许可规定的条件下，您可以随时随地访问您的工作，您的团队可以随时随地工作！
- Kate Jovanovic G2 Crowd
在 Web 浏览器中预览共享链接，以便任何第三方均可与三维模型交互，即使他们无权访问建模程序。
以前，我必须安装 eDrawings，否则无法安装或读取...如果发送 .exe...电子邮件阻止它。使用 Fusion 360，只需发送链接即可。
- Christian Welch Swissomation
每个 Fusion 360 固定期限的使用许可中均包含所有数据管理功能，也可以单独订购各项功能。仅出于数据管理和协作目的，将用户添加到您的环境中。
快速创建原型，以便在制造之前验证设计。减少设计变更的影响，使您可以更快地制造出最终产品。
生成支撑，预览断面图，并生成适用于各种 3D 打印机的刀具路径，然后将设计直接发送到您喜欢的 3D 打印实用程序。
我们在 10 分钟内即可看到三维模型，然后将其发送到 3D 打印机。
- Ian Redern Fabric
每次发生设计变更时，都会通过完全集成的制造工具更新刀具路径，使您可以快速、轻松地加工原型。
这让我将生产时间缩短了近 80%。
- 消费品公司
利用本地渲染或在线渲染为模型创建真实照片级图像。
很容易渲染，团队可以在 15 分钟内创建 15 个颜色和材料变体，而在过去可能需要 120 分钟。
- Mike Kowalski Brownlie Design
探索多种满足设计规范的可投入制造的成果，同时减轻重量、提高性能和整合零件。
确定您的设计要求、约束、材料和制造方案以生成可投入制造的设计。
增材制造和衍生式设计可帮助我们的客户提高产品性能，同时优化强度、重量和成本。
- Steven Szymeczek Penumbra 联合创始人
同时生成多个设计方案，以符合制造流程和产品性能要求。
衍生式设计如此独特。它使我们能够探索众多不同的设计方案，这一点是使用传统方法无法实现的。
- Kevin Quinn General Motors 总监
选择衍生式设计成果，将 CAD 就绪几何图元导出和导入到 Fusion 360。结果可以使用 T-Spline 工具进行编辑，以进行精细调整或满足美学要求。
衍生式设计等功能允许我们以完全不同于当前思维方式的方式来实施、执行和制造。
- Frank DeSantis Black & Decker 副总裁
测试您的设计，确保它们在真实条件下可行。以数字方式进行产品仿真，使用经过充分验证的求解器降低生成原型的成本。
使用相关服务积分，快速地设置和分析多个测试，而无需购买昂贵的硬件。
我可以将渲染和仿真转移给相关服务，而不会占用计算机 3-4 个小时，并且可在 10 分钟内返回结果。
- Christian Welch Swissomation
测试多达八种不同的失效条件，包括非线性、事件等。
自由形状建模 T-spline、参数化建模、...[和]渲染（基于相关服务）、CAM 和仿真，所有这一切均在一个产品中提供。
- Bonne Wilce
削减求解时间，或探索特定于仿真工作空间的设计变更。
Fusion 360 价格实惠，在从建模到分析再到渲染的整个工作流中都可以使用它。
- Tatsuhiko Sekiya Photosynth
在单个同步视图中轻松地可视化在 4 个不同迭代中进行设计变更的好处。
我们拥有各种不同种类的软件包，现在一切都集成到同一软件中，非常便于使用。
- Timon Alferink KMP Motorsport Products 工程师
确定由于零件或部件上的静态载荷导致的位移、应力和其他效果。
另外，我很喜欢在同一平台中进行建模和应力测试的多功能性。非常完美！
- Chris Johnson 客户成功业务代表
通过了解系统的固有频率避免破坏性的振动。
我们需要可扩展、经济高效的灵活工具，将重点放在创新和价值上，而不是从过期软件榨取最大收入。
- 机械工程师 小型工程公司
了解热分布及其与物理力的相互作用。
令人惊讶的是，CAD 程序变得越来越难使用。但这一个除外。
- Luciana Montivero
利用仿真预测压缩状态下细长构件的意外故障模式。
另外，我很喜欢在同一平台中进行建模和应力测试的多功能性。非常完美！
- Chris Johnson 客户成功业务代表
分析设计的永久变形和非线性材料。
使用 Fusion 360，我们可以在建模、渲染和有限元分析之间快速切换。
- Adam Ellison Modbot 联合创始人
确保设计能够承受各种影响场景。
我很喜欢它的易用性。
- Johan Sandflo SandFlo Golf Co. 创始人
利用集成仿真识别设计中不必要的区域，以实现设计轻量化。
使用二维制造工程图、渲染和动画将您的设计传达给内部或外部利益相关方。
利用零件和部件的集成式关联工程图记录制造规格。
Fusion 360 帮助我们更快地完成概念设计和更多迭代。过去需要数天完成的工作，现在只需数小时即可完成。
- Jim McWherter Brand Motion
利用本地渲染或在线渲染为模型创建真实照片级图像。
它允许我以三维形式解析形状，并且创建渲染以用于展示的速度比现有工具快 50%。
- Deborah Laun Brownlie Design
使用三维分解视图和动画呈现您的设计，以显示设计装配。
可以设计原型并为其设置动画和着色，只需数小时（而非数十个小时）即可完成。
- Christopher Acevedo G2Crowd