Fusion 360 直观易学，有助于学生轻松创作出作品。Fusion 360 培养的技能正是行业所需要的。
聆听学生和教职员工的心声。您将能够了解 Fusion 360 对您的学校和学生的就业前景有何贡献。
Ariel Jeong 还是一名大学生时，曾有幸参与 Autodesk 与 Volkswagen 合作的一个使用衍生式设计的项目。她在这个项目的经验帮助她在毕业后很快在另一家领先汽车公司找到一份工作。
华南理工大学学生 Zhen-Po Yang 曾接受挑战要改进 RoboMaster 机甲大师赛的关键稳定器支架的性能。通过使用衍生式设计，他的解决方案赢得了比赛，并收到了工作录用函！
在 Airbus 研发部门实习期间，学生 Sergei Zimbelmann 就曾使用衍生式设计开发出以氢气为动力的八旋翼无人机。了解为何像 Airbus 这样的公司对拥有衍生式设计经验的学生青睐有加。
想要将衍生式设计融入到现有课程中？我们已为您创建实用资源。在本课程中，您将设置、生成并探索衍生式设计成果和后处理衍生式设计。您将了解 Fusion 360 部件和几何图元创建的基础知识，重点介绍障碍物几何图元。您将进行衍生式设计研究并获得高级 T-spline 工具的知识，从而对衍生式输出进行后处理。
衍生式设计是 Fusion 360 的一部分，仅供具有有效教育许可的用户使用（对学生和教师免费）。要获取许可，请使用您的教育电子邮件地址创建 Fusion 帐户。使用非教育电子邮件的现有用户可以在 Fusion 360 的“我的个人资料”中进行更新。
使用有效的学校域电子邮件（例如“@school.edu”）下载并登录 Fusion 360。如果您已有非教育电子邮件地址的帐户，请在 Fusion 360 右上角的“我的个人资料”部分进行更改。
要开始使用衍生式设计，只需启动 Fusion 360 并使用学校域电子邮件登录即可。在工作空间切换器中，您将看到“衍生式设计”，所有工具都位于此处。
Fusion 360™ 中的衍生式设计技术通过 Education Community 向教师和学生提供。对于基于免费教育版授权或教育产品使用远程服务的客户，为他们分配远程服务积分并不意味着可以继续享受同等级别的权利。对于基于免费教育版授权或教育产品使用服务的客户，Autodesk 可能会不定期地对远程服务积分的使用施加上限或限制，而不会提前通知，并且可能会修改与远程服务积分规定有关的条款，包括但不限于所有客户的使用率。