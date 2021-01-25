Fusion 360™ 中的衍生式设计技术通过 Education Community 向教师和学生提供。对于基于免费教育版授权或教育产品使用远程服务的客户，为他们分配远程服务积分并不意味着可以继续享受同等级别的权利。对于基于免费教育版授权或教育产品使用服务的客户，Autodesk 可能会不定期地对远程服务积分的使用施加上限或限制，而不会提前通知，并且可能会修改与远程服务积分规定有关的条款，包括但不限于所有客户的使用率。