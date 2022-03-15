该报告表明，亚太各国家/地区正在加大对可持续发展的投入，而中国、东盟国家、澳大利亚及新西兰在成熟度方面更是身先士卒。
该报告还围绕对工程建设和制造企业影响最大的发展趋势展开了分析：智能基础设施、可持续性材料选择、碳中和制造等计划。
请在下方选择您所在的行业，以便下载相应报告并深入了解企业用于实现可持续成果的最新计划、趋势和技术。
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