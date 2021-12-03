让我们助您将创想

变为积极的影响力

欧特克公司工程建设行业设计解决方案执行副总裁 Amy Bunszel 的图片

用技术推动全球采取气候行动

Autodesk认为，技术在应对气候变化方面发挥着至关重要的作用。我们支持第 26 届联合国气候变化大会确立的重要目标：确保到本世纪中叶实现净零排放；保护家园和栖息地；为这些目标筹集资金；以及共同努力实现成果交付。通过充分利用新的数据，我们的客户可以借助自动化技术来简化工作并获取洞察，从而节省资源、减少浪费。

 

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我们踊跃参与

我们为世界各地的创新者提供设计和制造技术，帮助他们成就新的可能，并为所有人设计和创造一个更美好的世界。

Autodesk 的影响力战略

Autodesk 的影响力承诺

为了加速产生大规模的积极影响，与我们的客户及其所在行业并肩同行，Autodesk 致力于提供更好的能源和材料选择，帮助减少温室气体排放。这将有助于更快地设计和制造更安全、更可持续、更具韧性的产品和场所，同时促进平等和公平，帮助人们了解、适应环境并不断蓬勃发展。

阅读报告（英文）

视频：我们在第 26 届联合国气候变化大会上作出的承诺

我们在第 26 届联合国气候变化大会上作出的承诺

“第 26 届联合国气候变化大会让我们有机会展示技术如何改变行业并帮助其实现可持续发展目标。我们可以并肩作战，为所有人设计和创造一个更可持续、更具韧性和更公平的世界。”- Joe Speicher，欧特克公司可持续发展与基金会代理主管

观看视频（英文）

齐聚第 26 届联合国气候变化大会

Autodesk 赞助了第 12 届可持续创新论坛 (SIF)，这是在 196 位世界首脑签署具有历史意义的《巴黎协定》六年后，与第 26 届联合国气候变化大会一起召开的最大的多方利益相关者论坛。

Joe Speicher，欧特克公司可持续发展与基金会代理主管

大技术和气候行动

Joe Speicher，欧特克公司可持续发展与基金会代理主管

Joe 与其他来自 Geotab 和 SAP 的小组成员探讨了“大技术”和数字创新在气候方面所发挥的作用。我们如何利用技术的潜力使各领域实现净零碳排放？成功的协作和合作伙伴关系如何最大限度地发挥技术对气候行动的影响力？

Jim Lynch，欧特克公司高级副总裁兼总经理

具有韧性的基础设施

Jim Lynch，欧特克公司高级副总裁兼总经理

当陆地和海洋上的施工和基础设施行业采用创新技术和思维时，他们将能够建造真正具有韧性的社区。提供这些技术将有助于人们适应环境并不断蓬勃发展，同时不断提高自动化水平。

Jim Lynch 和 David Benjamin，欧特克公司

绿色施工

Jim Lynch，欧特克公司高级副总裁兼总经理；David Benjamin，欧特克公司工程建设行业前景总监

政府、企业和社会必须携手合作，共同应对气候变化带来的挑战。该炉边谈话探讨了如何通过集体努力来利用技术加速紧急转型，并帮助构建一个更可持续、更公平性和更具韧性的世界。

Anthony Ruto，欧特克公司研究和工程设计总监

积极应对零碳建筑的挑战 - 打造全新的生活方式

Anthony Ruto，欧特克公司研究和工程设计总监

私营和公共部门如何共同努力，以降低采用低碳替代能源的成本、推进建设低碳替代方案所需的基础设施并投资转型？

2021 年可持续创新论坛

时事新闻

IPCC 气候报告

气候报告：好消息、坏消息以及我们可以抓住的机遇

今年 8 月，联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 公布了第六次评估报告的第一工作组报告。Autodesk 时刻关注 IPCC 发布的洞察和见解，并将相关知识应用到自身的影响力战略中。

阅读博客

Autodesk 和世界可持续发展工商理事会

Autodesk 加入世界可持续发展商业理事会

通过加入世界可持续发展商业理事会，Autodesk 不仅参与制定了符合联合国可持续发展目标的战略，还获得了深刻的洞察分析。

阅读新闻稿（英文）

A fictional cityscape showing digital transformation and connected data across the AEC industry.

Digital tools enable companies to build sustainable communities

Autodesk believes governments and industries must drive the adoption of digital tools to help stem the impacts of climate change.

Read Bloomberg’s article

Leading building industry groups commit to 1.5°C Paris Agreement target

Building industry leaders to world governments: it's time to lead on climate

COP26 is our opportunity. The time is now. World governments must step up their commitments to eliminate carbon emissions from the built environment.

Read the press release

携手共进

  • 到本世纪中叶实现净零碳排放目标，这意味着我们要立即积极踊跃地减少碳排放

    碳管理

    通往净零碳排放之路

    特大火灾和洪涝灾害每每来势凶猛，了解设计和建筑行业为了实现净零碳的宏伟目标正在付出何种努力。

    阅读案例

  • 到本世纪中叶实现净零碳排放目标，这意味着我们要立即积极踊跃地减少碳排放

    韧性

    技术如何帮助全球建立水务复原力

    当百年一遇的暴雨变得每隔几个月就发生一次时，很明显，传统的风险管理技术已远远不足以应对这一切。了解威立雅水务技术公司如何加强未来水务的复原力。

    阅读案例

  • 到本世纪中叶实现净零碳排放目标，这意味着我们要立即积极踊跃地减少碳排放

    循环性

    遵循自然规律，为可持续的未来打造循环城市

    城市怎样才能在未来实现可持续发展？要想实现循环性，需要具备领导力和创造性的眼光，以自然届为典范来打造循环城市，最大限度地减少浪费和污染，实现减量化、再循环和再利用。

    阅读案例

阅读更多案例（英文）

加速行业转型

Autodesk 通过跨部门协作、政策倡导以及促进行业内外创新来推动行业发展。

  • 气候讨论中涉及的政策、创新、基础设施

    在气候讨论中，克服恐惧，勇敢承担责任

    气候变化不再只停留于口头讨论。要制定具有深远影响的解决方案，首先应投资于政策、清洁能源以及可持续的智能电力计划。


    阅读文章

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    我们的品牌

    别坐等其成，动手成就它。看看全球的创新者们如何 Autodesk it。


    探索你的新可能

    图片源自Hayes Davidson