为了加速产生大规模的积极影响，与我们的客户及其所在行业并肩同行，Autodesk 致力于提供更好的能源和材料选择，帮助减少温室气体排放。这将有助于更快地设计和制造更安全、更可持续、更具韧性的产品和场所，同时促进平等和公平，帮助人们了解、适应环境并不断蓬勃发展。