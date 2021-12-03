Autodesk认为，技术在应对气候变化方面发挥着至关重要的作用。我们支持第 26 届联合国气候变化大会确立的重要目标：确保到本世纪中叶实现净零排放；保护家园和栖息地；为这些目标筹集资金；以及共同努力实现成果交付。通过充分利用新的数据，我们的客户可以借助自动化技术来简化工作并获取洞察，从而节省资源、减少浪费。
Autodesk认为，技术在应对气候变化方面发挥着至关重要的作用。我们支持第 26 届联合国气候变化大会确立的重要目标：确保到本世纪中叶实现净零排放；保护家园和栖息地；为这些目标筹集资金；以及共同努力实现成果交付。通过充分利用新的数据，我们的客户可以借助自动化技术来简化工作并获取洞察，从而节省资源、减少浪费。
我们为世界各地的创新者提供设计和制造技术，帮助他们成就新的可能，并为所有人设计和创造一个更美好的世界。
为了加速产生大规模的积极影响，与我们的客户及其所在行业并肩同行，Autodesk 致力于提供更好的能源和材料选择，帮助减少温室气体排放。这将有助于更快地设计和制造更安全、更可持续、更具韧性的产品和场所，同时促进平等和公平，帮助人们了解、适应环境并不断蓬勃发展。
“第 26 届联合国气候变化大会让我们有机会展示技术如何改变行业并帮助其实现可持续发展目标。我们可以并肩作战，为所有人设计和创造一个更可持续、更具韧性和更公平的世界。”- Joe Speicher，欧特克公司可持续发展与基金会代理主管
Autodesk 赞助了第 12 届可持续创新论坛 (SIF)，这是在 196 位世界首脑签署具有历史意义的《巴黎协定》六年后，与第 26 届联合国气候变化大会一起召开的最大的多方利益相关者论坛。
大技术和气候行动
Joe Speicher，欧特克公司可持续发展与基金会代理主管
Joe 与其他来自 Geotab 和 SAP 的小组成员探讨了“大技术”和数字创新在气候方面所发挥的作用。我们如何利用技术的潜力使各领域实现净零碳排放？成功的协作和合作伙伴关系如何最大限度地发挥技术对气候行动的影响力？
具有韧性的基础设施
Jim Lynch，欧特克公司高级副总裁兼总经理
当陆地和海洋上的施工和基础设施行业采用创新技术和思维时，他们将能够建造真正具有韧性的社区。提供这些技术将有助于人们适应环境并不断蓬勃发展，同时不断提高自动化水平。
绿色施工
Jim Lynch，欧特克公司高级副总裁兼总经理；David Benjamin，欧特克公司工程建设行业前景总监
政府、企业和社会必须携手合作，共同应对气候变化带来的挑战。该炉边谈话探讨了如何通过集体努力来利用技术加速紧急转型，并帮助构建一个更可持续、更公平性和更具韧性的世界。
积极应对零碳建筑的挑战 - 打造全新的生活方式
Anthony Ruto，欧特克公司研究和工程设计总监
私营和公共部门如何共同努力，以降低采用低碳替代能源的成本、推进建设低碳替代方案所需的基础设施并投资转型？
Autodesk believes governments and industries must drive the adoption of digital tools to help stem the impacts of climate change.
COP26 is our opportunity. The time is now. World governments must step up their commitments to eliminate carbon emissions from the built environment.
循环性
城市怎样才能在未来实现可持续发展？要想实现循环性，需要具备领导力和创造性的眼光，以自然届为典范来打造循环城市，最大限度地减少浪费和污染，实现减量化、再循环和再利用。