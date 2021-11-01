现代汽车
在这里，问题是灵感来源而非前行障碍，常规之道无法定义创新的解决方案。
在 Autodesk，我们赋能全球创新者，帮助他们将当下的问题转化为了不起的壮举。如何做到？我们与遍及设计和制造行业的客户合作，激活更宏大的想象空间，展开更智能的协作，采取更快速地行动，建设更美好的世界。因为我们相信，如果你敢于想象，你就能 Autodesk it。
现代汽车
为什么汽车不能行走？现代汽车得益于 Autodesk的支持，重新构想了汽车的移动方式以及造车之道。
携手创新
把车轮变成腿，成为现实生活中的汽车人，拓展无障碍环境，拯救生命。
轮式车辆几乎不能应对路缘石砖，更不用说在崎岖地形上运输货物和物资了。如果车轮不能把你带到你需要去的地方，那我们就需要重新思考一下了。
现代汽车与 Autodesk 技术中心合作，将 Fusion 360 的衍生式设计能力推向了全新的高度。该团队优化了支撑腿的强度和重量，使现代汽车的突破性车型成为可能，并通过增材制造部件，迅速将这些想法转化为原型车。
道路——谁还需要道路？现代汽车的概念车对于未来交通而言是一次飞跃。它们正在为人们铺设新的交通途径，向偏远地区运送关键物资，甚至探索地球以外的表面。
FACTORY_OS
Factory_OS 正在重塑我们所知的建筑业——利用工厂车间更快地建造经济适用房，减少浪费，同时创造新的就业机会。
携手适应
将一座充满废弃物的建筑工地变为一座高性能的工厂，以提高生产力并缓解住房危机。
众所周知，建筑业是一个效率较低的行业，低效率令建造过程缓慢且昂贵。这意味着重塑的时机已经成熟。
Factory_OS 与 Autodesk 合作，重新构想了场外施工流程。从 Revit 到 BIM 360，他们使用 Autodesk 的技术来助力设计、建模和装配等环节，将耗时的工作流程自动化，并在整个项目生命周期内连接数据和团队。
通过应用制造技术，在受控的工厂环境中建造模块化单元，Factory_OS 能更高效、更可持续、更经济地建造房屋。创造意义长远的改变，助力缓解住房短缺。
KING TORONTO
KING Toronto 正在用融合了生物多样性和可持续性的建筑重塑城市景观。
携手环保
将一栋公寓楼变成一个邻里社区，提升居民福祉，改善环境。
如何使一座城市更加宜居？我们所习惯的由冰冷混凝土组成的城市景观，没有给予我们接触自然或培育社区的机会。
一支全球建筑师团队利用 Autodesk 的 BIM 技术，实现了他们对更绿色、更可持续城市街区的宏伟愿景。他们很早就将可持续目标纳入到设计过程之中，从而得以针对能源、碳和日光做出周到的设计决策。
KING Toronto 的梯田设计覆盖着一层郁郁葱葱的绿植，最大限度地增加了光线、空气和视野。KING Toronto 团队和 Autodesk 共同展示了想象力、创造力和技术的融汇之道，从而实现了对地球有益、对社区有益、对企业有益的结果。
EGO
由视频游戏设计师转行为纹身艺术家的 Richard "Bez" Beston 自学了 3D 设计，并重塑了一个行业。
携手学习
他学习了设计之道，打造出全新的工具，不仅拯救了他的事业，还将职业弊端变为一项生意。
传统的纹身枪很重，还会震颤。使用传统纹身枪还会引发慢性疾病，如腕管综合症。但纹身艺术家不必为他们的艺术而承受病痛。
没有工程经验对 Bez 而言不是个问题。通过利用 Autodesk 的学习资源以及唾手可及的 Fusion 360，他能够完全重新设计并制作出从根本上改善性能的纹身枪。
Bez 不仅发明出一种新的纹身枪，将沉重、振动的纹身枪的负面影响降到最低，他还创立了自己的公司 Ego，销售符合人体工程学的纹身机、手柄和配件。
LAIKA
LAIKA 将现代技术与传统艺术相结合，在定格动画领域树立了全新的标杆。
携手合作
把古老的艺术形式变成全新的叙事模式，抓住观众的内心和思想。
制作定格动画非常耗时（即使主角不是大脚怪）。但最终结果可能会令人欣喜，所以必须要解决资产、团队和时间表的大规模协调问题。
Autodesk 为 LAIKA 工作室提供了全方位的解决方案，包括 Maya、Inventor 和 ShotGrid等，以整合物理和数字动画方法，并帮助连接创作流程。
其最新电影《遗失的环节（Missing Link）》为 LAIKA 赢得了 2020 年金球奖最佳动画长片奖。Autodesk 发挥辅助作用，帮助 LAIKA 工作室在制作过程中实现了更高的效率，并创造了既逼真又细腻的角色表演。
我们张开双臂，拥抱所有致力于打造更美好未来的从事设计、工程、渲染和构建的创新者。
与欧特克一起走在数字化转型的最前沿。
与欧特克一起更快地推出更多的创新产品。
与欧特克一起创造复杂的人物角色和世界。
新的研究报告为我们解析了下一波数字化转型浪潮。
为全球创新者举办的设计和制造会议
加入欧特克AU 2021 全球大会，您将能与全球成千上万的创新者同行。在 欧特克AU 2021 全球大会上观看 500 多个课程和现场录制的活动，向建筑、工程、设计、制造、传媒和娱乐方面的行业专家们学习。