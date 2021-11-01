在这里，问题是灵感来源而非前行障碍，常规之道无法定义创新的解决方案。

在 Autodesk，我们赋能全球创新者，帮助他们将当下的问题转化为了不起的壮举。如何做到？我们与遍及设计和制造行业的客户合作，激活更宏大的想象空间，展开更智能的协作，采取更快速地行动，建设更美好的世界。因为我们相信，如果你敢于想象，你就能 Autodesk it。