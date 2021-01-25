相关服务

在线创建、协作和计算

不论您是需要与他人共建模型，还是渲染三维图像，将相关服务添加到您的 Autodesk 软件均可帮助您更快完成工作。

  • 在数分钟或数小时（而非数天）内完成计算密集型任务
  • 在许可条件下随时随地渲染三维图像和执行各种分析
  • 在许可条件下使用移动设备随时与您的团队更新项目计划
  • 将 BIM 管理扩展至整个团队
  • 改进现场的质量、安全和调试过程

相关产品和服务

通过订购一些软件的固定期限的使用许可或维护服务合约 (maintenance plan)，可以获得相关服务和在线存储。您也可以根据需要单独订购特定相关服务的固定期限的使用许可。

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常规设计和协作

建筑和施工

产品设计和制造

渲染

  • 基于 Web 的三维角色生成

    主要用于：

    • 角色创建

    仅适用于订购精选 Autodesk 软件固定期限的使用许可的订购客户以及订购精选 Autodesk 软件的维护服务合约 (maintenance plan) 的客户

    订购固定期限的使用许可