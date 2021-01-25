不论您是需要与他人共建模型，还是渲染三维图像，将相关服务添加到您的 Autodesk 软件均可帮助您更快完成工作。
通过订购一些软件的固定期限的使用许可或维护服务合约 (maintenance plan)，可以获得相关服务和在线存储。您也可以根据需要单独订购特定相关服务的固定期限的使用许可。
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在许可条件下，随时随地通过您的移动设备查看、创建、编辑和共享 DWG™ 文件
主要用于：
现实捕捉以及三维扫描软件和服务
项目交付和施工管理软件，有 BIM 360 Docs、BIM 360 Design、BIM 360 Glue、BIM 360 Build、BIM 360 Layout、BIM 360 Plan 和 BIM 360 Ops 可供选择。
直观的三维草图绘制应用程序，提供原生 Revit 互操作性
建筑性能分析软件
用于产品设计的在线三维 CAD/CAM/CAE 软件
用于产品设计和制造的在线协作工具
在线产品生命周期管理
基于 Web 的三维角色生成
仅适用于订购精选 Autodesk 软件固定期限的使用许可的订购客户以及订购精选 Autodesk 软件的维护服务合约 (maintenance plan) 的客户
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