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    下载面向个人和业务爱好用途的 Fusion 360

    面向符合条件的业余爱好者、非商业用户的免费限制版 Fusion 360。基本功能包括：

    • 标准二维/三维 CAD 工具
    • 有限的电子产品 – 2 个原理图、2 个图层、80 平方厘米电路板面积
    • 基本制造 – 2.5 轴铣削和 3 轴铣削、车削、FFF 增材制造、预制加工
    • 仅限本地渲染
    • 仅限 10 个活动的可编辑 Fusion 360 文档，非活动文档数量不受限制
    • 仅限单用户数据管理
    • 仅限论坛支持
    • 导入和导出的文件类型受限

    需要全部特性和功能？开始使用 Fusion 360 30 天免费试用版。

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      InfraWorks
      用于规划、设计和分析的地理空间和工程建筑信息模型 (BIM) 平台。
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      Revit
      使用强大的建筑信息模型 (BIM) 工具来规划、设计、建造和管理建筑。
      立即下载
      Navisworks Manage
      通过冲突检测和高级协作、5D 分析以及模拟工具控制项目结果。
      立即下载
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      网络讲座：Civil 3D 和 InfraWorks (2022) 的新功能 - 2021 年 4 月 27 日。立即注册

      Civil 3D

      借助 Civil 3D 2022 改进土木设计工作流

      简化任务，保持数据的一致性，快速响应变更。

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      新功能

      功能

      Civil 3D 的新增功能

      了解 Civil 3D® 土木工程设计软件中的最新功能。注意：Civil 3D 的某些功能仅可通过工程建设软件集获得。

      • Civil 3D 的新增功能：Grading Optimization

        Grading Optimization

        仅限工程建设软件集

        自动执行复杂而繁琐的场地放坡过程。优化地形曲面和三维几何图形，以进行进一步设计。（视频：1 分 58 秒）（英文）

        了解更多

      • Civil 3D 的新增功能：连接的路线

        连接的路线

        在使用扩展的几何选项等设计复杂的立体交叉道时，体验更出色的可控性。（视频：1 分 43 秒）（英文）

      • Civil 3D 的新增功能：项目资源管理器压力管网支持

        项目资源管理器压力管网支持

        仅限工程建设软件集

        使用项目资源管理器中的“压力管网”选项卡选择重力管道管路。

      查看完整发行说明

      早期版本的功能

      • Civil 3D 早期版本的功能：Civil 3D 项目管理器

        Civil 3D 项目管理器

        工程建设软件集专用

        使用直观的工具浏览和共享 Civil 3D 模型中的设计信息，以供审阅和报告。（视频：2 分钟）（英文）

        了解更多

      • Civil 3D 早期版本的功能：Collaboration for Civil 3D

        Collaboration for Civil 3D

        使用基于云的 Collaboration for Civil 3D，更快、更轻松地在项目中导航，处理更多文件类型。（视频：1 分 20 秒）（英文）

      • Civil 3D 早期版本的功能：桥对象支持

        桥对象支持

        为桥通用对象子类型指定层，并为现有桥配置层。

      • Civil 3D 早期版本的功能：适用于 ArcGIS 的 Connector

        适用于 ArcGIS 的 Connector

        体验几何图形升级、编辑和回存功能，以及适用于 ArcGIS 的 Autodesk Connector 的更多增强功能。（视频：1 分 55 秒）（英文）

      • Civil 3D 早期版本的功能：压力管网

        压力管网

        借助压力管网的新功能（如捕捉特定角度、捕捉到管道以及添加变坡点/弯头），完成更多操作。（视频：1 分 57 秒）（英文）

      • Civil 3D 早期版本的功能：轨道纵断面图标注栏

        轨道纵断面图标注栏

        创建新的设置，输入其他纵断面标注栏信息，并根据您的轨道项目需求修改铁路超高数据。（视频：1 分 47 秒）（英文）

      • 桥梁设计互操作性

        在 InfraWorks 和 Civil 3D 之间链接桥梁模型。（视频：1 分 02 秒）（英文）

      • 压力管网

        借助压力管道布局和编辑功能，实现更高的设计灵活性和效率。（视频：2 分 02 秒）（英文）

      • Dynamo 播放器

        直接在 Civil 3D 中轻松查找并运行 Dynamo 脚本。创建和共享用于设计自动化任务的脚本。（视频：1 分 37 秒）（英文）

      • 适用于 ArcGIS 的 Connector

        将 ArcGIS 数据引入 Civil 3D 图形，根据需要更新特征，然后回存或发布该数据以便在 ArcGIS 中使用。

      • Dynamo for Civil 3D

        使用 Dynamo 进行编程和自动设计。在可视环境中定义脚本及例程，以便设计并加快工作流程。

      • 导出轨道和中心线

        根据指定的公差或间隔生成轨道线，轨道线会根据对父级轨道路线、纵断面和铁路超高的修改进行动态调整。

      • 雨水和生活污水分析

        针对设计的每次暴风雨设置单独的尾水条件，根据子流域使用无因次水文过程线图，并按 ADS 使用新的储存室。

      • 重力网络分析

        使用更新的“分析重力网络”对话来分析管网并应用结果。

      • 针对 AutoCAD 锁定 BIM 360 文件

        在 AutoCAD 中打开存储在 BIM 360 中的 DWG 和 DWT 文件时，自动锁定和解锁这些文件。

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