作为全球注塑成型分析的标准，Autodesk Moldflow 的全球认证是业界最权威的考试，被业界广泛认可，比如通用汽车公司，苹果公司等。随着 Moldflow 在中国的应用日益普及，Moldflow 工程师技术水平的评定变得越发的重要，因此自 2010 年开始，欧特克在中国启动了 Autodesk Moldflow 全球认证，所颁发的认证证书将在全球被认可。Moldflow 全球认证共分三个级别，参加认证者需从低到高逐级完成认证。认证考试基于 Autodesk Moldflow Insight 的相关知识。每个级别的认证均需要参加认证者具有相对应的知识水平，不仅是 Moldflow 的使用，还包括：注塑成型工艺、产品设计、模具设计、高分子材料特性等多方面的知识。认证等级包括：