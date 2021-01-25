Subheadline

Moldflow 工程师认证体系

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

First link

Optional second link

Optional third link

Image courtesy of lorem ipsum

3-Column Image/Text (Large)

作为全球注塑成型分析的标准，Autodesk Moldflow 的全球认证是业界最权威的考试，被业界广泛认可，比如通用汽车公司，苹果公司等。随着 Moldflow 在中国的应用日益普及，Moldflow 工程师技术水平的评定变得越发的重要，因此自 2010 年开始，欧特克在中国启动了 Autodesk Moldflow 全球认证，所颁发的认证证书将在全球被认可。Moldflow 全球认证共分三个级别，参加认证者需从低到高逐级完成认证。认证考试基于 Autodesk Moldflow Insight 的相关知识。每个级别的认证均需要参加认证者具有相对应的知识水平，不仅是 Moldflow 的使用，还包括：注塑成型工艺、产品设计、模具设计、高分子材料特性等多方面的知识。认证等级包括：

  •  

    Associate 工程师级

    （原 Bronze 铜牌）

  •  

    Professional 专业级

    （原 Silver 银牌）

  •  

    Expert 专家级

    （原 Gold 金牌）

Optional icon CTA

授权认证中心

为配合 Autodesk Moldflow 全球认证工作，并保证授权认证中心的培训质量，欧特克公司在中国大陆地区仅授权以下认证中心开展 Autodesk Moldflow 全球认证考试及培训工作：

  • 新科益系统与咨询（上海）有限公司
  • 北京联迅创成科技有限公司
  • 欧艾堤希信息科技（上海）有限公司
  • 北京友联华宇科技有限公司
  • 上海泰客诺信息科技有限公司
  • 深圳九方软件有限公司
查看联系方式

Secondary heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet

Optional link

认证人员名单查询

注：以上名单随时更新，所有信息均以最新公布的为准！

考试咨询及数据更正

各区域的认证考试计划，请咨询当地的授权认证中心。
已公布的认证人员名单信息如需更正，请联系：
朱戈 MP：152-2180-4673，Email：ge.zhu@autodesk.com
李建 MP：139-2501-7993，Email：eric.li@autodesk.com

Section heading

Subheading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Link Link LinkAdditional descriptive copy Link

Subheading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Link Link Link Link Link

认证人员名单查询

注：以上名单随时更新，所有信息均以最新公布的为准！

考试咨询及数据更正

各区域的认证考试计划，请咨询当地的授权认证中心。
已公布的认证人员名单信息如需更正，请联系：
朱戈 MP：152-2180-4673，Email：ge.zhu@autodesk.com
李建 MP：139-2501-7993，Email：eric.li@autodesk.com