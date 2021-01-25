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Moldflow 工程师认证体系
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作为全球注塑成型分析的标准，Autodesk Moldflow 的全球认证是业界最权威的考试，被业界广泛认可，比如通用汽车公司，苹果公司等。随着 Moldflow 在中国的应用日益普及，Moldflow 工程师技术水平的评定变得越发的重要，因此自 2010 年开始，欧特克在中国启动了 Autodesk Moldflow 全球认证，所颁发的认证证书将在全球被认可。Moldflow 全球认证共分三个级别，参加认证者需从低到高逐级完成认证。认证考试基于 Autodesk Moldflow Insight 的相关知识。每个级别的认证均需要参加认证者具有相对应的知识水平，不仅是 Moldflow 的使用，还包括：注塑成型工艺、产品设计、模具设计、高分子材料特性等多方面的知识。认证等级包括：
Associate 工程师级
（原 Bronze 铜牌）
Professional 专业级
（原 Silver 银牌）
Expert 专家级
（原 Gold 金牌）
为配合 Autodesk Moldflow 全球认证工作，并保证授权认证中心的培训质量，欧特克公司在中国大陆地区仅授权以下认证中心开展 Autodesk Moldflow 全球认证考试及培训工作：
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工程师级认证人员名单
2024年5月15日
专业级认证人员名单
2024年5月15日
专家级认证人员名单
2024年5月15日
注：以上名单随时更新，所有信息均以最新公布的为准！
各区域的认证考试计划，请咨询当地的授权认证中心。
已公布的认证人员名单信息如需更正，请联系：
朱戈 MP：152-2180-4673，Email：ge.zhu@autodesk.com
李建 MP：139-2501-7993，Email：eric.li@autodesk.com
工程师级认证人员名单
2021 年 7 月 27 日更新
专业级认证人员名单
2021 年 7 月 27 日更新
专家级认证人员名单
2021 年 7 月 27 日更新
注：以上名单随时更新，所有信息均以最新公布的为准！
各区域的认证考试计划，请咨询当地的授权认证中心。
已公布的认证人员名单信息如需更正，请联系：
朱戈 MP：152-2180-4673，Email：ge.zhu@autodesk.com
李建 MP：139-2501-7993，Email：eric.li@autodesk.com