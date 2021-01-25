Autodesk, Inc. 感谢您最近发送给许可合规性团队的函件。作为一家致力于保护知识产权的国际化公司，Autodesk 投入了大量时间和精力打击非授权软件，我们非常感谢您对这项事业的关注。

我们的员工会及时处理有关非授权软件的问题或工单请求。我们会积极跟踪对所有可能未经授权复制和/或分发 Autodesk 软件的举报。

许可合规性部门相关人员或代表 Autodesk 的外部法律顾问（Donahue、Gallagher、Woods LLP）可能会与您联系，请求您提供更多信息。我们会对您的身份和信息保密。但是，由于此类举报数量庞大且具有敏感的法律性质，我们无法向您反馈我们针对您的举报所采取的措施。您的举报对我们一如既往地重要。请放心，我们会认真对待每位用户的举报，仔细调查并采取任何必要的措施。

Autodesk 提供可用于保护您免受非授权软件侵害的有价值信息，以及有关旨在保护客户和打击非授权软件的 Autodesk 计划的信息。有关更多信息，请访问 https://www.autodesk.com.cn/piracy

再次感谢您关注并参与打击非授权软件！

Autodesk, Inc.

许可合规性团队

附加信息：

Autodesk 授权分销商：https://www.autodesk.com.cn/resellers

有关 Business Software Alliance 的反盗版信息，请访问 https://www.bsa.org