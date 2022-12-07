Autodesk CONVERGE 携手业内顶级创新者，展开了数字互联，融合共赢，满足可持续发展，助力生态共荣的全行业盛会，并为行业从业者传递出新生态下数字化转型与可持续技术融合发展的创新理念与增量价值。

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