CONVERGE

数字 · 融合 · 新可能

2022 年 11 月 18 日 • 上海 
打破行业界限，聚焦互联共融、永续发展，探索数据化转型新可能。

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重温 Autodesk CONVERGE 精彩瞬间

Autodesk CONVERGE 携手业内顶级创新者，展开了数字互联，融合共赢，满足可持续发展，助力生态共荣的全行业盛会，并为行业从业者传递出新生态下数字化转型与可持续技术融合发展的创新理念与增量价值。

跟随回放镜头，感受大会精彩，发现更多全新可能，通过科技力量，为企业数字化转型发展赢得全新竞争力。

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数字 · 融合 · 新可能 — 高峰会议

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    欢迎致辞

    Haresh Khoobchandani
    欧特克公司 亚太区副总裁

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  • 数字 · 融合 · 新可能

    孙志伟
    欧特克公司 大中华区总经理

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    行稳致远，工程建设行业数字化转型之路

    肖胜凯
    欧特克公司 大中华区大客户业务总经理

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    有以善处，走属于自己的数字化转型之路

    杨博
    欧特克公司 大中华区制造业战略市场总监

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    云平台为行业融合提供算力和渲染解决方案

    邹琼
    深圳市瑞云科技股份有限公司 总经理

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    数字生态 · 共生共荣

    罗海涛
    欧特克公司 大中华区技术总监
    何展
    NVIDIA 中国区 Omniverse 经理
    彭启明
    晨曦科技集团 运营总监

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    以融合助共赢 加速行业转型与升级

    徐鸣
    中国惠普有限公司个人信息系统产品部 增值业务部总经理

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未来建造 · 行稳致远 — 工程建设行业峰会

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    数字化转型带动创新与融合​

    宋姗
    欧特克公司 工程建设行业技术专家

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    数智与业务融合共奏商业模式创新

    詹微昊
    同炎数智科技 (重庆)有限公司 ​副总经理

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    连接产业链搭建产业数字化融通生态

    聂雷
    中湘智能建造有限公司​ 副总经理、技术总监

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    创新点亮全球工程业

    魏云峰
    波士顿咨询公司 合伙人

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    打造 B2M 建筑工业化新模式

    林磊
    中建八局第二建设有限公司​ BIM 总监

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    BIM 技术融合冶金硅钢项目的建造与制造

    尤敏
    中冶南方工程技术有限公司​  正高级工程师

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    基础设施建管运数字化业务拓展的破局探索

    李慧​
    上海城建数字产业集团 ​信息科技副总经理

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    NVIDIA Omniverse 连接 3D 世界和工作流

    彭斯巍
    NVIDIA Omniverse 业务经理

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未来制造 · 数字赋能 — 制造行业峰会

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    未来制造 · 数字赋能

    张翔
    欧特克公司 制造业大客户业务总监  

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    配置生命周期管理赋能企业数字化转型 ——流程融合驱动企业提高运营效率，加速产品上市，提升产品质量

    刘宇亮
    普华永道 中国咨询部数字化运营服务总监

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    从客户中来到客户中去

    武俊
    欧特克公司 高级研发工程师

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    一汽红旗新能源汽车工厂—— BIM 技术应用的最佳实践

    李丰
    机械工业第九设计研究院股份有限公司 高级研发工程师

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    “数字化驱动产业升级，智能化引领服务创新” —— 中钢设备球团项目 EPCMO 全生命周期服务模式

    韩基祥
    中钢设备有限公司 矿物加工部部长
    北京中宏联工程技术公司 法人\总经理

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    大科学装置的工艺与建筑融合方案

    赵路阳
    中国科学院高能物理研究所 高级工程师

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    精益设计与绿色材料实现可持续发展

    金晶
    巴斯夫（中国）有限公司 亚太区 CAE 经理

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    同超越，共成就

    廖金宁
    超威半导体产品（中国）有限公司
    大中华区高级产品市场经理

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未来可期·共绘美好 | DESIGN NIGHT


“未来可期·共绘美好”新生态可持续“设计之夜”已于 11 月 18 日落下帷幕。与创新者同行互联，共享永续发展新理念，看数字“魔力”激活未来生态新场景，我们诚邀您观看视频，一起重温美好之夜。

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