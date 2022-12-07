CONVERGE
数字 · 融合 · 新可能
2022 年 11 月 18 日 • 上海
打破行业界限，聚焦互联共融、永续发展，探索数据化转型新可能。
Haresh Khoobchandani
欧特克公司 亚太区副总裁
孙志伟
欧特克公司 大中华区总经理
肖胜凯
欧特克公司 大中华区大客户业务总经理
杨博
欧特克公司 大中华区制造业战略市场总监
邹琼
深圳市瑞云科技股份有限公司 总经理
罗海涛
欧特克公司 大中华区技术总监
何展
NVIDIA 中国区 Omniverse 经理
彭启明
晨曦科技集团 运营总监
徐鸣
中国惠普有限公司个人信息系统产品部 增值业务部总经理
宋姗
欧特克公司 工程建设行业技术专家
詹微昊
同炎数智科技 (重庆)有限公司 副总经理
聂雷
中湘智能建造有限公司 副总经理、技术总监
魏云峰
波士顿咨询公司 合伙人
林磊
中建八局第二建设有限公司 BIM 总监
尤敏
中冶南方工程技术有限公司 正高级工程师
李慧
上海城建数字产业集团 信息科技副总经理
彭斯巍
NVIDIA Omniverse 业务经理
张翔
欧特克公司 制造业大客户业务总监
刘宇亮
普华永道 中国咨询部数字化运营服务总监
武俊
欧特克公司 高级研发工程师
李丰
机械工业第九设计研究院股份有限公司 高级研发工程师
韩基祥
中钢设备有限公司 矿物加工部部长
北京中宏联工程技术公司 法人\总经理
赵路阳
中国科学院高能物理研究所 高级工程师
金晶
巴斯夫（中国）有限公司 亚太区 CAE 经理
廖金宁
超威半导体产品（中国）有限公司
大中华区高级产品市场经理
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