美国人口在过去 50 年里翻了一番，该国的供水系统有时却很难跟上人口扩张速度，而这种扩张还会持续下去。虽然美国大部分州每年都面临水资源短缺的问题，但迪卡尔布县却是例外，这里的降雨量比其他地区要多 40%。

虽然这可能令美国的干旱地区艳羡不已，但对迪卡尔布县流域管理部门来说却是一把双刃剑，因为这意味着他们必须把工作重点放在降雨管理上。

为了全面了解降雨情况、潜在的看不见的渗漏以及对系统的影响，他们邀请 Jacobs Engineering（一家使用 InfoWorks ICM（集成汇流建模）的公司）创建全面的地下水入渗模型 (GIM)，并校准迪卡尔布县收集系统中的潮湿天气流量。