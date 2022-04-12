客户案例

DIAMOND SCHMITT ARCHITECTS

在 KING Toronto，使用 BIM 焕发新的城市景观

新的可能性

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图片作者：Hayes Davidson，图片来源：Westbank，除非另有说明。

重塑城市生活，以促进自然、可持续和社区发展

Diamond Schmitt Architects(DSA) 正在使用 BIM（建筑信息模型）实现 KING Toronto 的宏伟愿景，这是一个旨在促进社区福祉的多用途城市开发项目。有露台的设计覆盖着郁郁葱葱的花园，最大限度地利用光线、空气和景观。DSA 正在帮助重构城市生活，他们从一开始就将可持续性作为优先事项，优化设计决策，提供有益于地球、人类和企业的成果。

KING Toronto 住宅内部的渲染图描绘了阳台花园和城市景观的景色

KING Toronto 的起伏形状设计旨在实现生物多样性、最大化视野，并让光线全年照射到邻近的街道。

打造更宜居的城市环境的愿景

King Street West 位于多伦多市区附近，正在迅速成为一个充满活力的创意社区。在 King Street West 的中心地带，由建筑师和开发商组成的团队正在创造一种新的城市生活模式。KING Toronto 开发项目打破标准高层大厦的模式：其 16 层从一组作为遗产保护的红砖建筑中拔地而起，公寓单元如像素一般堆叠在一起，形成山峰和山谷的景观。

KING Toronto 将零售店、办公室和 400 多套住宅整合在一起，缠绕的藤蔓和花园从露台、阳台和绿色屋顶上延伸出。玻璃砖为建筑的外立面增加添了亮度和光泽。在中心，一个公共广场连接社区，并用作社区人行道网络的中心。

培养社区的建筑

  • KING Toronto 顶层的渲染图显示了这座建筑的绿色屋顶和花园，可欣赏到海滨景观

    KING Toronto 的像素化造型灵感源自 Habitat 67，这是个标志性模型社区，由 1967 年蒙特利尔世界展会的预制混凝土单元构建而成。

  • KING Toronto 夜间渲染图显示了住宅单元从街道标高上升到山峰的倾斜形状

    这些单元没有与城市街区成正方形，而是转动 45 度，以增加采光和空气流通。

  • KING Toronto 广场的渲染图显示中心处有一座花园，上方是藤蔓覆盖的玻璃砖立面

    树、花园和攀岩藤将自然融入城市环境，公共广场作为社区的中心。

将愿景变为现实

为将这一城市社区愿景变为现实，KING Toronto 开发商 WestbankAllied 邀请创新建筑师 Bjarke Ingels Group(BIG) 为项目创建设计解决方案。从 2015 年开始，Diamond Schmitt Architects (DSA) 便以执行建筑师的身份加入。

DSA 是可持续设计行业的领导者，拥有密集城市地区的专业知识。其公司总部距离 KING Toronto 场地一个城市街区。DSA 项目首席建筑师 Liviu Budur 说：“我们了解城市，并且与社区有密切的关系”。公司还是多伦多绿色标准的管理者，多伦多绿色标准是新私人开发项目和城市所有开发项目的可持续设计要求。

正如执行建筑师 Budur 所说：“我们的设计职责是确保设计符合场地平面图和规范要求。我们的团队将其转换为一组文件，提供给承包商进行构建。我们还编制了供地方当局在各级审批时签署的文件。”

DSA 在 KING Toronto 的项目中必须平衡设计目标、施工成本和当地市场需求。Budur 说：“显然，这不是典型项目。建筑的几何体截然不同，其中所有这些像素化的旋转角度都有所不同。规划审批通常基于先前示例和总体计划。但是，这实际上并不存在。即使是城市规划者也不知道如何处理。”

夜间 KING Toronto 玻璃砌块外立面的渲染图显示住宅单元呈 45 度角，上面覆盖着藤蔓，并发出光晕

玻璃砌块外立面是一个标志性的设计元素，通过在白天吸光并在夜间照亮天际线来提高城市环境的效果。

使用 BIM 技术探索不同选项

DSA 团队使用 BIM 技术 （英文） 在预算内开发可施工解决方案，探索各大类别建造织物的不同系统选项：结构；包覆面；覆板材料；机械、电气和信息技术系统；以及景观和亲生物元素。

三维模型作为连接团队的集中式通用数据环境，可以在云中实现协作和版本控制。DSA 助理建筑师 Cameron Turvey 说：“Revit 是项目的主要工具。所有其他内容都是插件或辅助内容。此项目旨在将像素化分解为有形的施工文件。我们利用 Revit 展开项目，然后将其展平，找到不同的方法使用三维视图、展平视图和覆盖视图来表示项目。”

KING Toronto 的渲染图展示了红砖古建筑的街道景观，其中模块化的新建筑单元在其上方呈山形而起

恢复后的红砖建筑整合到 KING Toronto 的建筑群中，以承认并保留该社区的历史。

新旧交融

KING Toronto 设计的另一项挑战是整合三座传统砖建筑，保留该社区工业时代过去的建筑历史。ERA Architects 是该项目的遗产保护建筑师，负责制定保护计划并获得城市文化规划部门的批准。

Turvey 说：“一旦保护计划得到推进，ERA 便与我们密切配合。主要问题是，相对于设计意图，这些古建筑的现有窗户高度是任意的。其中两栋建筑将楼板保留在坡面上，而楼板标高则完全独立于建筑的其余部分。”利用 Revit 模型，团队能够捕获古建筑的偏移楼层标高、制定新楼层标高，并提供与燃气、进风和排风扇等主要服务的连接。

创新将美学与可持续性完美融合

可持续性从一开始便是 KING Toronto 项目的重中之重，旨在实现 LEED 黄金标准并满足多伦多绿色标准。但是，像素化设计会导致表面积与体积之比约为简单矩形形状的两倍。Turvey 表示：“我们在项目初期就意识到，项目需要非常高效的包覆面才能实现可持续性目标。”

另一个问题是阻止雨水排放到邻近场地。他说：“我们必须引入一个巨大的地下雨水池，然后想办法利用这些水灌溉绿色屋顶和种植园。”

提供设计决策效果的实时反馈的能源模型对于解决任何问题至关重要。这些信息推动建筑物外立面的最终构成。Turvey 说：“外墙面板由三个主要组件组成：半透明、透明和不透明。每一种都有不同的热效率。我们必须与能源建模师合作，确定每种类型的占比。”

KING Toronto 独特的玻璃砌块外墙的设计和制造需要详尽的研究和创新思维。玻璃砌块的安装方式通常与砖石砌筑相同：相互堆叠并与灰泥连接。Budur 说：“这更倾向于南加州和类似的气候。在多伦多使用它们的挑战是，让它们能够适应寒冷的冬天。我们必须改变我们对砖石的看法。”

KING Toronto 的解决方案是将玻璃砌块的美学与幕墙系统的强度和隔热层相结合。各个砌块通过硅树脂连接成更大的嵌板，以提高灵活性。这些嵌板安装在铝框架覆板系统中，该系统旨在承载半透明玻璃砌块、三层玻璃窗和以热嵌板为背衬的不透明玻璃砌块的重量和厚度。Turvey 说：“整个过程都是预制的，以便于工厂组装和运输到现场。”

KING Toronto 住宅内部的渲染图描绘了阳台花园和城市景观的景色

KING Toronto 住宅内景。

通过远程协作保证项目正常运行

在项目进行到一半时，COVID-19 袭来。2020 年 3 月，DSA 将 315 名员工转移到欧洲大陆的家庭办公室。Turvey 说：“我们已引入混合云技术环境，使员工能够随时随地工作，以改善工作与生活的平衡。当整个项目团队分散时，我们仍然以最小的中断保持联系。”

BIM 360 （英文） 是 KING Toronto 团队与建筑、结构、机械和电气顾问共享实时更改的平台。Turvey 说：“团队之间的协调没有滞后，因此我们可以实时更新并查看结果”。这加快对外墙板、结构框架和服务分布的更改，而无需交换单独的模型或标记。

KING Toronto 工地的航拍照片显示，正在进行的地下施工和街道层面的文物建筑外墙

可以看到 KING Toronto 施工现场正在进行施工，街前的传统砖立面正在等待修复并与新建筑整合。图片来源：Westbank。

KING Toronto 正在施工

KING Toronto 项目的挖掘工作于 2021 年年中开始，并且地下标高的施工工作于 2022 年初开始。该项目凭借利用能源模型开发的高效包覆面，已达到多伦多绿色标准 1 级，并且正在逐步达到 LEED 黄金标准。KING Toronto 计划于 2025 年春完工。

随着施工的推进，使用 Revit 创建的 BIM 模型将成为项目的核心数据源。Budur 说：“当我们看到初始设计时，我们知道它将成为本地的里程碑，但会面临许多挑战。我们从未预料到创新解决方案的发展步伐会如此之快。”使用 BIM，“我们找到一些方法将最具雄心的想法付诸实践。”

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