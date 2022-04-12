DIAMOND SCHMITT ARCHITECTS
Diamond Schmitt Architects(DSA) 正在使用 BIM（建筑信息模型）实现 KING Toronto 的宏伟愿景，这是一个旨在促进社区福祉的多用途城市开发项目。有露台的设计覆盖着郁郁葱葱的花园，最大限度地利用光线、空气和景观。DSA 正在帮助重构城市生活，他们从一开始就将可持续性作为优先事项，优化设计决策，提供有益于地球、人类和企业的成果。
KING Toronto 的起伏形状设计旨在实现生物多样性、最大化视野，并让光线全年照射到邻近的街道。
King Street West 位于多伦多市区附近，正在迅速成为一个充满活力的创意社区。在 King Street West 的中心地带，由建筑师和开发商组成的团队正在创造一种新的城市生活模式。KING Toronto 开发项目打破标准高层大厦的模式：其 16 层从一组作为遗产保护的红砖建筑中拔地而起，公寓单元如像素一般堆叠在一起，形成山峰和山谷的景观。
KING Toronto 将零售店、办公室和 400 多套住宅整合在一起，缠绕的藤蔓和花园从露台、阳台和绿色屋顶上延伸出。玻璃砖为建筑的外立面增加添了亮度和光泽。在中心，一个公共广场连接社区，并用作社区人行道网络的中心。
这些单元没有与城市街区成正方形，而是转动 45 度，以增加采光和空气流通。
树、花园和攀岩藤将自然融入城市环境，公共广场作为社区的中心。
像 KING Toronto 团队等这样的创新者正在与 Autodesk 合作，重新构想一切可能。了解跨设计和制造行业的公司如何解决当今的问题，化腐朽为神奇。