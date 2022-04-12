King Street West 位于多伦多市区附近，正在迅速成为一个充满活力的创意社区。在 King Street West 的中心地带，由建筑师和开发商组成的团队正在创造一种新的城市生活模式。KING Toronto 开发项目打破标准高层大厦的模式：其 16 层从一组作为遗产保护的红砖建筑中拔地而起，公寓单元如像素一般堆叠在一起，形成山峰和山谷的景观。

KING Toronto 将零售店、办公室和 400 多套住宅整合在一起，缠绕的藤蔓和花园从露台、阳台和绿色屋顶上延伸出。玻璃砖为建筑的外立面增加添了亮度和光泽。在中心，一个公共广场连接社区，并用作社区人行道网络的中心。