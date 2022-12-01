欧特克，与您携手探索全新可能

集成式工厂建模系列在线研讨会 精彩回放

集成式工厂建模系列在线研讨会
精彩回放

集成式工厂建模系列在线研讨会
精彩回放

我要申请工作坊

获取电子版白皮书

Optional third link

Image courtesy of lorem ipsum

观看视频，帮助您快速提升智能工厂技术水平

欧特克与 VOGEL 机工弗戈联合举办的集成式工厂建模系列研讨会已圆满结束，点击观看视频，了解如何利用欧特克集成式工厂建模解决方案，帮助快速部署和创建灵活的工厂。

  • 智能工厂规划要点及快速实施

    深度解读欧特克在智能工厂设计阶段所提供的完善的解决方案，观看视频您将了解：领先的制造商为何选择使用集成式工厂建模;了解智能工厂规划的要点;在智能工厂设计阶段，欧特克提供了完善的解决方案等相关内容。

    演讲嘉宾：
    耿一雄 欧特克软件(中国)有限公司 制造业技术顾问

    观看视频

    Image courtesy of lorem ipsum

    观看视频

  • 智能工厂 BIM 的实施与应用

    在智能工厂建设阶段，欧特克提供完善的解决方案，在常规工厂 BIM 之上，整合生产设备模型信息，为智能工厂项目参与各方提供协做的新方式。
    演讲嘉宾：
    任    耀 欧特克软件(中国)有限公司 中国区制造业技术总监
    王君峰 重庆筑信云智建筑科技有限公司 总经理
    李铁军 北京商询科技有限公司DataMesh解决方案合伙人

    观看视频

    Image courtesy of lorem ipsum

    观看视频

  • Autodesk Forge 助力智慧制造的创新应用

    介绍 Forge 的基本特点，应用场景，以及制造业或 BIM 的相关案例。并介绍 Forge 最新数据体系（颗粒化数据 Fusion Data ）在产品生命周期管理中的革新价值。

    演讲嘉宾：
    梁晓冬 欧特克软件(中国)有限公司
    开发技术推广和支持部 开发技术全球资深顾问

    观看视频

    Image courtesy of lorem ipsum

    观看视频

Optional icon CTA