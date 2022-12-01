深度解读欧特克在智能工厂设计阶段所提供的完善的解决方案，观看视频您将了解：领先的制造商为何选择使用集成式工厂建模;了解智能工厂规划的要点;在智能工厂设计阶段，欧特克提供了完善的解决方案等相关内容。



演讲嘉宾：

耿一雄 欧特克软件(中国)有限公司 制造业技术顾问