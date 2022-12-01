欧特克，与您携手探索全新可能
集成式工厂建模系列在线研讨会 精彩回放
集成式工厂建模系列在线研讨会
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集成式工厂建模系列在线研讨会
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由欧特克与 VOGEL 机工弗戈联合举办的集成式工厂建模系列研讨会已圆满结束，点击观看视频，了解如何利用欧特克集成式工厂建模解决方案，帮助快速部署和创建灵活的工厂。
深度解读欧特克在智能工厂设计阶段所提供的完善的解决方案，观看视频您将了解：领先的制造商为何选择使用集成式工厂建模;了解智能工厂规划的要点;在智能工厂设计阶段，欧特克提供了完善的解决方案等相关内容。
演讲嘉宾：
耿一雄 欧特克软件(中国)有限公司 制造业技术顾问
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在智能工厂建设阶段，欧特克提供完善的解决方案，在常规工厂 BIM 之上，整合生产设备模型信息，为智能工厂项目参与各方提供协做的新方式。
演讲嘉宾：
任 耀 欧特克软件(中国)有限公司 中国区制造业技术总监
王君峰 重庆筑信云智建筑科技有限公司 总经理
李铁军 北京商询科技有限公司DataMesh解决方案合伙人
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介绍 Forge 的基本特点，应用场景，以及制造业或 BIM 的相关案例。并介绍 Forge 最新数据体系（颗粒化数据 Fusion Data ）在产品生命周期管理中的革新价值。
演讲嘉宾：
梁晓冬 欧特克软件(中国)有限公司
开发技术推广和支持部 开发技术全球资深顾问
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