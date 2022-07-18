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项目要盈利，应进行准确的预测并具有可靠的数据。阅读我们的电子书精确性和可预测性，了解贵公司如何使用三维施工建模软件在整个建筑流程中节省资源、资金和时间。

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从 CAD 转向 BIM

施工专业人员正在转向 BIM 技术，从而实现精确且可预测的成果。使用 Autodesk 工程建设软件集中的工具，您可以尽早降低风险，避免代价高昂的返工，并推动创新。

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更好的数据，更丰硕的成果

在 BIM 技术解决方案的支持下，Autodesk 的精确三维建模可以让贵公司领先于竞争对手，实现更高的利润。

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BIM 技术对于施工阶段的真正价值

AEC Talks – 工程建设业数字化转型专家对话系列

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了解 Autodesk 的 BIM 技术如何帮助节省时间、资金和资源

  • 加快大型复杂项目的施工速度

    “BIM 是数字化施工的核心，它是实现最佳质量、进度、准确性及时间和成本节省的唯一途径。”

    张琴，中国建筑第八工程局有限公司西南分公司 CIO 兼 BIM 总监

    了解如何实现

  • 使用 BIM 在紧迫的工期内建造北京最高的建筑

    “借助 BIM 的信息集成优势，我们显著提高了效率和施工质量。此外，团队处理像这样的超复杂项目的能力也得到提升。”

    许立山，中国建筑第三工程局有限公司中国尊大厦执行首席工程师兼施工总监

    了解如何实现

  • 处理复杂建筑的同时保持当地传统

    “在类似的项目中，这种特殊结构会导致测绘的工作量增加三倍以上。”

    万仁威，中国建筑一局（集团）有限公司 BIM 经理

    了解如何实现

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数字化转型可能令人不堪重负，尤其是在像施工这样的复杂行业中。正因如此，您需要一个具有可靠 BIM 技术和简化实施流程的可信赖全球合作伙伴。

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