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AEC Talks – 工程建设业数字化转型专家对话系列
了解BIM 工具如何帮助您从容应对错综纷杂的施工过程
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加快大型复杂项目的施工速度
“BIM 是数字化施工的核心，它是实现最佳质量、进度、准确性及时间和成本节省的唯一途径。”
张琴，中国建筑第八工程局有限公司西南分公司 CIO 兼 BIM 总监
使用 BIM 在紧迫的工期内建造北京最高的建筑
“借助 BIM 的信息集成优势，我们显著提高了效率和施工质量。此外，团队处理像这样的超复杂项目的能力也得到提升。”
许立山，中国建筑第三工程局有限公司中国尊大厦执行首席工程师兼施工总监
数字化转型可能令人不堪重负，尤其是在像施工这样的复杂行业中。正因如此，您需要一个具有可靠 BIM 技术和简化实施流程的可信赖全球合作伙伴。
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