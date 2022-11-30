首次揭晓了 Alias 未来发展中机器学习和新 UI 的项目计划，并针对以可视化介质，从概念模型到生产级数据交流创意的 Alias 2023.1 中的最新功能提升所包含的加速曲面、特征设计等全新的 A 级曲面工具展开了全面讲解。



演讲嘉宾：

Philip Botley 欧特克 Alias 产品经理