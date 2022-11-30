Subheadline
Alias 系列在线研讨会 精彩回放
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
Image courtesy of lorem ipsum
由欧特克与 cdn 联合举办的 Alias 系列在线研讨会已成功召开，点击观看视频，结合案例分析深入了解 Alias 技术对汽车设计的重要性。
行业专家通过对 Alias SUBD 细分曲面建模技术的介绍以及结合案例深入解析，带我们揭晓了为什么这项技术对汽车设计流程的发展有着深远影响？为什么掌握 Alias SUBD 技术对于设计师如此重要？
演讲嘉宾：
丁 宁 欧特克软件（中国）有限公司 技术顾问
Image courtesy of lorem ipsum
首次揭晓了 Alias 未来发展中机器学习和新 UI 的项目计划，并针对以可视化介质，从概念模型到生产级数据交流创意的 Alias 2023.1 中的最新功能提升所包含的加速曲面、特征设计等全新的 A 级曲面工具展开了全面讲解。
演讲嘉宾：
Philip Botley 欧特克 Alias 产品经理
Image courtesy of lorem ipsum
观看视频解锁在Alias SUBD中将任何造型拆解为4边形的方法，并利用Dyanmo player中的SUBD模块参数化地快速推敲车型比例造型。
演讲嘉宾：
王锴 上海尚勤信息技术有限公司 技术总监
崔冲 上海蓝愿新能源汽车科技有限公司 总经理
Image courtesy of lorem ipsum