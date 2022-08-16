去年，我们首次发行了总额达 10 亿美元的可持续发展债券，旨在进一步使 Autodesk 的财务战略与其影响力战略协调一致。
我们推出了新的和改进的技术解决方案，帮助客户在碳排放、水资源和废弃物方面实现可持续发展目标。
Autodesk 基金会拨发了 970 万美元来降低创新风险，而某些创新有可能促进行业转型。
图片来源：Build Health International
“如果技术部署恰当，将有助于解决具有挑战性的全球性问题：衡量、管理和减少温室气体排放、改善全球健康状况和弹性，以及为那些希望在职业生涯中取得辉煌成就的人提供技能和机会。通过为客户部署基于成果的解决方案，支持进行更广泛的行业转型，大家众志成城，共同打造具有可持续性、弹性和包容性的未来。”
- Andrew Anagnost，欧特克公司总裁兼首席执行官
Lake|Flato ARCHITECTS
Lake|Flato 受碳排放总量目标的驱动，围绕设计本身和对气候的影响尽可能做出最佳决策。
图片来源：Casey Dunn
EVOLVE
对电动汽车来说，减轻重量对于达到性能和续航里程目标至关重要。Evolve 使用衍生式设计技术开发了一个零部件，重量比初始设计减轻了 40%。
图片来源：Evolve
BRISTOL WATER
为了帮助在事故后恢复水质，Bristol Water 的工程师使用软件来计算河水在水网中快速流动的程度，并构建模型以获取相关解决方案来应对事故。
图片来源：Bristol Water
我们已经连续两年在运营和整个价值链中实现了温室气体零排放。在 2022 财年，科学碳目标倡议 (Science Based Targets initiative) 组织证实了我们的温室气体减排目标；我们的“范围 1”和“范围 2”温室气体排放量减少了 37%（与 2020 财年相比）。
去年，我们修订了面向供应商和业务合作伙伴的合作伙伴行为准则，以纳入可持续性和多元化标准。
Autodesk 基金会通过资助非营利组织和初创企业实现了以下目标：
温室气体排放量减少了 140 多万公吨（2022 财年）。
图片来源：Ampaire
在住房和基础设施、能源获取、农业生产力和劳动力发展方面为人们提供富有弹性的解决方案，这惠及了 2,900 多万人（自 2020 财年以来的累积数据）。
图片来源：Bridges to Prosperity
14,900 多人获得了新的工作或更好的工作，其中 13,400 (90%) 人的年收入增加了 5,000 美元或更多（2022 财年）。
图片来源：Revolution Workshop/Jamie Kelter Davis
我们的员工致力于实现 Autodesk 的愿景，即打造更美好的世界。
员工自愿贡献其在工程和设计以及营销和沟通等方面的专业知识，无偿提供了 5,400 小时的咨询服务。
这一年来，许多组织和个人需要获得额外的支持，而我们的员工向全球非营利组织捐赠了 290 万美元。