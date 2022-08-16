“如果技术部署恰当，将有助于解决具有挑战性的全球性问题：衡量、管理和减少温室气体排放、改善全球健康状况和弹性，以及为那些希望在职业生涯中取得辉煌成就的人提供技能和机会。通过为客户部署基于成果的解决方案，支持进行更广泛的行业转型，大家众志成城，共同打造具有可持续性、弹性和包容性的未来。”

- Andrew Anagnost，欧特克公司总裁兼首席执行官